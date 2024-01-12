13 Ocak KOCAELİ KARTEPE elektrik kesintisi: KARTEPE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 20:55

KOCAELİ KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARTEPE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARTEPE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, UZUNBEY mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ADEM YAVUZ CD., ALAZLI, ALAZLI SK., ALTUNHISAR CD., ANKARA. CD., AYBALA SK., BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DOLUNAY SK., DUYGU SK., EFE SADIK CD., EGEMEN, EGEMEN SK., ERGÜN SK., GAMZELİ SK., GEÇİTLİ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., IHLAMUR SK., İLİM CD., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, MESELIK, MEŞELİK SK., METİN, MİS SK., NAZLI, NAZLI SK., NERGİZ SK, OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE SK., RÜYA, SARMAŞIK SK., SELIMIYE, SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SEMAVER SK., SENER, SEVİLEN SK., SEZGİ SK., SUBASI, SÜRMELI, SÜRMELİ, YAPRAK, YAPRAK SK., YASA, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, DERBENT, FATİH, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ABANOZ SK., ADİL CD., AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AKASYALI SK., AKÇAOĞLU SK., AKGERDAN, AKGERDAN SK., AKPINAR SK., ALAY CD., ALKAN SK., ALTAN, ALTAN SK., AMBARLI SK., ANAMUR SK., ANIL SK, ARAS SK., ARDA SK., ASEL, ASEL SK, BALKOVANI SK., BATI SK., BILDIR SK., BİGA SK., CENGİZ SK., CEYDANUR SK, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇEVRİM SK., ÇINAR, ÇINAR SK., DALYAN SK., DEMİR SK., DİCLE CD., DOGU, DÖNEMEÇ, DÖNEMEÇ SK., DÜZEN, DÜZEN SK., ELİF SK., EMSAL, EMSAL SK., ENSAR SK., ERBAS, ERBAŞ SK., ERTUGAY SK., ERTÜRK SK., GEÇİT SK., GÖKAY SK., GÖL, GÖL SK., GÜLSEVEN CD., GÜMÜŞHAN SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., HASEKİ SK., HAYRAT SK., HUZUR, HUZUR SK., İHLASLI SK., İMRENLİ SK., KAHVE, KAHVE SK., KALBUR SK., KARAOĞLAN SK., KAYA SK., KEFALET SK., KEKİK SK., KERVANDERE SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIZILAĞAÇ SK., KIZILAY, KIZILAY CD., KIZILCA SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KIZILERİK SK., KRİSTAL SK., KULOĞLU SK., KURŞUN SK., KUTUP YILDIZI, KUTUP YILDIZI SK, MEŞELİ SK., METANET SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., OVA SK., OVACIK SK., ÖZATA SK., PINARCIK SK., REŞİTBEY CD., RIHTIM SK., SAHA SK., SEÇKİN SK., SEFAYOLU, SEFAYOLU SK., SEHIT ÖMER HALISDEMIR, SEREN SK., SILA SK., SIZMA SK., ŞEHİT ERDİNÇ SATIRER SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., ŞEHİT HARUN KURT SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT ZAFER DİNMEZ SK., TERMAL SK., TUNÇ SK., UĞUREL SK., ULAŞ SK., ULUKISLA, ULUKIŞLA SK., UZMAN, UZMAN CD., VATAN, VATAN CD., YALDIZ SK., ZEHRA JALE DURUMAN SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MAŞUKİYE mahallelerinde KIROĞLU SK., MORLEYLAK SK., SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., HASKÖY SK., KOLA, KOLA SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., SEDEF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAGDAT, ENGİNAR SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., KETEN, KETEN SK., MELEK, MELEK SK., MUALLİM SK., TURNA, YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMEŞE mahallelerinde AYAZ, AYAZ SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., KASIRGA SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., TUNA SK., TURNA SK., YEŞİLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ARUZ SK., BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., DEPO SK., DONANMA SK., FULYA SK., İNCİ SK., KASIMPATI SK., MEMİŞOĞLU SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, EMEKEVLER, İBRİKDERE mahallelerinde 143. SK., 158. SK., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., AKTIF, AKTİF CD., AŞİYAN CD., ÇAMLIDERE CD., ÇINARLI CD., D-100 KARAYOLU CD., ENDER, ENDER SK., ESENTEPE SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNEŞ CD., KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SELÇUK, SELÇUK SK., SEZİN SK., UMUTTEPE CD., ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.