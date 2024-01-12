13 Ocak SAKARYA SAPANCA elektrik kesintisi: SAPANCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 20:43

SAKARYA SAPANCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAPANCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SAPANCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAPANCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde BÖRÜLCE SK., YANIK ORTA/1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, GÖL, HACIMERCAN, UZUNKUM mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ÇİÇEK SK., DAĞDİBİ SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., ORTA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/6, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 9001, CAMI, DEMIRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, GÜLERYÜZ, KAPI, ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, HACIMERCAN, YUKARIKIRAZCA mahallelerinde 1027, CAMİ, HABIL, MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ORTA/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.