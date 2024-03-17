13 Şubat’ta maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’te bir kamyonet bulundu:Bir ay sonra ilk iz

Kayan 10 milyon metreküp toprağı kaldırma çalışmalarında liç alanında hurda bir kamyonete ulaşıldı. Ancak aracın içi boştu. 9 maden işçisi hâlâ toprak altında...

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00
13 Şubat’ta maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’te bir kamyonet bulundu:Bir ay sonra ilk iz
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Erzincan İliç’te çok uluslu SSR Mining ve Çalık Holding tarafından işletilen Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan facianın üzerinden bir aydan fazla bir süre geçti. Meydana gelen liç yığınında yaşanan çökmeyle birlikte siyanürlü toprak altında kalan dokuz işçiye hâlâ ulaşılamadı. Ailelerin bekleyişi sürerken dün madende hareketli dakikalar yaşandı. 

‘ARACI TANIDIM’

Kayan toprağın taşınması için yürütülen çalışmalarda bugün sabah saatlerinde liç alanında bir kamyonet bulundu. Hurdaya dönen 24 BC 616 plakalı kamyonette yapılan incelemede, içinin boş olduğu belirlendi. Altın madeninde çalışan işçilerden biri Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Adını vermek istemeyen işçi, “Görünce aracın arkadaşlarımıza ait olduğunu anladım. Ancak arabanın da içi boş çıktı. Daha yerleri tespit edilmedi. Bir iki yerden şüpheleniyorlar” dedi. Ailelerin bölgede beklediğini dile getiren işçi, “En azından arkadaşlarımızın cenazeleri bulunsaydı. İnsanlar hüzünlerini bile yaşayamıyorlar” ifadelerini kullandı. Bağımsız Madenİş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise “Bugün 33 gündür madenci kardeşlerimiz kimyasal yığının altında” diyerek isyan etti. 



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