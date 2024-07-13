13 Temmuz İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:54

İZMİR ilinde 13 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Kaplancık; İsimsiz71, İsimsiz69, İsimsiz67, İsimsiz26, İsimsiz38, İsimsiz25, 6304 Sk., İsimsiz15, , Kaplancık Köyü İç Yolu, 6303 Sk., 6302 Sk., 6300, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, 6304 Sk., İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, 6305 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Ahmetli; 6106/1, 6101/2, 6104/1, 9.cadde, 9. Cd., 6405. Sk., 6112. Sk., 6111. Sk., 6110. Sk., 6109. Sk., 6108. Sk., 6107. Sk., 6106. Sk., 6105. Sk., 6104. Sk., 6103. Sk., 6102. Sk., 6101. Sk., 6100. Sk., 15. Cd., İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, 6104/1 Sk., İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, 6101 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Özbey; 4023. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., 4026. Sk., 4027. Sk., 4028. Sk., 4029. Sk., 4030. Sk., 4031, 4032. Sk., 4033. Sk., 4034. Sk., 4035, 4036. Sk., 4037. Sk., 4038. Sk., 4039, 4040 Sk., 4040. Sk., 4041. Sk., 4042. Sk., 4043. Sk., 4044. Sk., 4045. Sk., İsimsiz78, İsimsiz104, 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009, 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013, 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4048. Sk., 4047. Sk., 4046. Sk., İsimsiz73, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz66, 4032 Sk., İsimsiz60, İsimsiz57, İsimsiz15, İsimsiz68, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, , 4039/1, Bayrak Cd., 4057. Sk., 4054. Sk., 4053. Sk., 4052. Sk., 4051. Sk., 4050, 4049. Sk., 4049 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Yeni; 558/1. Sk., 559. Sk., 565. Sk., 567. Sk., 577. Sk., 579. Sk., MENDERES, AYDIN, 559, 528. Sk., 536. Sk., 538. Sk., 544. Sk., 548. Sk., 554. Sk., 556. Sk., , 1, 518. Sk., 520. Sk., 524. Sk., 526. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Yeniköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz11, Sancak Sk., İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz61, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz58, İsimsiz59, 4059 Sk., İsimsiz29, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, Sancak, 15. Cd., Akasya Sk., Ağalar Sk., Aşağı Cami Sk., Bayrak, Bayrak Cd., Dar Sk., Dedecik Sk., Değirmenci Sk., Fırıncılar Sk., Gazi Paşa Cd., Gaziler Cd., Gül, Gül Sk., Havuz Sk., Karanfil Sk., Lale Sk., Manolya Sk., MENEKŞE, Metropolis Sk., Nehir Sk., Pınarlı Kuyu Cd., Sancak Sk., Satoğlu Sk., SEVGİ YOLU, Sinema Sk., Altan, Yemişlik Sk., Yukarı Cami Sk., Zeytinlik Sk., Çam Sk., Çamlık Sk., Çağlayan Sk., Şeker Sk., Şelale Sk., 4059 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Yemişlik; AYDIN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Torbalı; İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz76, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Muratbey; 3668. Sk., 3660. Sk., 3622. Sk., 3527, İsimsiz23, İsimsiz48, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz35, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, 3511 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Kuşçuburun; İsimsiz41, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Cumhuriyet; 2035. Sk., 2034. Sk., 2032. Sk., İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz19, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Çaybaşı; Çaybaşı 1. Küme Sk., MENDERES, 7105. Sk., 13/1. Sk., İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-13 2024-07-13 09:00:12.369-2024-07-13 11:00:20.159 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-13 2024-07-13 10:00:27.596-2024-07-13 16:00:43.199 saatleri arasında Karalar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 10:00:57.427-2024-07-13 16:00:04.192 saatleri arasında Katrancı; İsimsiz11, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 10:00:57.427-2024-07-13 16:00:04.192 saatleri arasında Karalar; , , İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz9, Karalar Köyü İç Yolu, Karalar Köyü İç Yolu, Karalar Merkez, Karalar Merkez elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-13 2024-07-13 10:00:40.657-2024-07-13 16:00:47.903 saatleri arasında Sıra; TERE, İsimsiz3, , HERCAİ, 8001. Sk., MESTAN DAYI, BİBERİYE, RADİKA, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, 8001/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 10:00:40.657-2024-07-13 16:00:47.903 saatleri arasında Camiatik; YABANGÜLÜ, Kehribar Sk., , İsimsiz4, Dörtyol Sk., Akik Sk., MESTAN DAYI, İsimsiz1254 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 10:00:40.657-2024-07-13 16:00:47.903 saatleri arasında Kuşçular; , İsimsiz11, İsimsiz12, MESTAN DAYI, 8001. Sk., 8003, 8004 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-13 2024-07-13 17:00:35.165-2024-07-13 19:30:10.914 saatleri arasında Samurlu; Köyiçi Sk., Eser Sk., 24/10, Cumhuriyet 1. Sk., Cennet Sk., 24/16, DERE, 24/13, İsimsiz3, , Çamlık 1. Sk., Samurlu Yolu, Mazıtepe Sk., Mazitepe Sk., Yaren Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 17:00:35.165-2024-07-13 19:30:10.914 saatleri arasında Siteler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 17:00:35.165-2024-07-13 19:30:10.914 saatleri arasında Bozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 17:00:51.488-2024-07-13 17:30:05.272 saatleri arasında Samurlu; 24/13, Cennet Sk., İsimsiz3, Çamlık 1. Sk., Yaren Sk., Samurlu Yolu, Mazıtepe Sk., Mazitepe Sk., Köyiçi Sk., Eser Sk., 24/10, Cumhuriyet 1. Sk., , 24/16, DERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 17:00:51.488-2024-07-13 17:30:05.272 saatleri arasında Siteler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 17:00:51.488-2024-07-13 17:30:05.272 saatleri arasında Horozgediği; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 17:00:51.488-2024-07-13 17:30:05.272 saatleri arasında Çakmaklı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-13 2024-07-13 17:00:51.488-2024-07-13 17:30:05.272 saatleri arasında Bozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.