13 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:54

SAKARYA ilinde 13 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI mahallelerinde AÇMALAR, AÇMALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3953., 3955., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ERENLER, KALAYCI SK., MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ SK., MERKEZ, ORMAN YOLU, ÖNDER SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 1856., 1858., 1860., 1862., 1863., 1864., 1867., 1869., 1870., 3751., 3754., ADAPAZARI BILECIK, ADAPAZARI CD., BAĞLARBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, ERZINCAN, ERZINCAN SK., ERZİNCAN SK., GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GERENBAGLAR, GERENBAĞLAR SK., KAYA-, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖSKER, MERKEZ-, MERKEZ_4, YUKARI BAGLARBASI, YUKARI BAGLARBASI/4, YUKARI BAĞLARBAŞI, YUKARI BAĞLARBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 2503., 2506., 3602., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4054., 4061., DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., MERKEZ SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK, SAÇLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., 3952., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AYDINLAR, CAMILI, CAMİLİ SK., KALAYCI, MADANLAR, MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., SEFERLER, SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 948., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, BEKİR EFENDİ SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE, PREVEZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde CELALLER, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 123 SK., 125 SK., 126 SK., 127 SK., 128 SK., 131 SK., 132 SK., 133 SK., 133/1, 133/1 SK., 133/2, 133/2 SK., 133/2., 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136, 136 SK., 137/1, 142/1 SK., 144 SK., 145/1, 145/1 SK., 237, 237 SK., 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 243 SK., 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 248 SK., 249, 252, 252/1, 253, 254 SK., 256 SK., 257, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 280, 284, 4, 4 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL CD., SANAYI, SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDOĞDU, FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001, 11001 SK., 11002, 11003 SK., 11004, 11004 SK., 11007 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12002 SK., 12004, 12004 SK., 12005 SK., 12006, 12006 SK., 12010, 12010 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018, 12018 SK., 20001 SK., 20002 SK., 20003 SK., 20006 SK., 20012 SK., 8016, 8047 SK., 8054, 8054 SK., 8056, 8061 SK., 8065, 8065 SK., 8069, 8069 SK., 8071, 8072, 8072 SK., 8074, 8074 SK., 8076, 8079, 8083, 8085, 8086 SK., 8087, 8088, 8089, 8089 SK., 8090, 8094, 8096, 8097 SK., 8100, 8104, 8104 SK., 8106, 8112, 8116 SK., 9012, 9012 SK., 9014 SK., 9016 SK., 9018 SK., 9022 SK., 9024, 9024 SK., 9032 SK., 9034 SK., 9036 SK., 9038 SK., 9040, 9040 SK., 9041, 9047 SK., 9049 SK., 9052, 9060, 9062, 9062 SK., 9063 SK., 9064, 9064 SK., 9065, 9065 SK., 9066, 9066 SK., 9070 SK., 9071, 9071 SK., 9077, 9077 SK., 9079, 9079 SK., 9081, 9081 SK., 9083 SK., 9087, 9087 SK., 9089 SK., 9099, 9103, 9103 SK., AKYAZI TİCARET BORSASI, ÇEŞMELER SK., HANYATAK SK., KARACASU, KARACASU CD., MUDURNU CD., MUDURNU_1, S.AYDIN SISMAN, SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ, Ş.AYDIN ŞİŞMAN CD., ŞEHİT A.ŞİŞMAN CD., YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4002, 4002 SK., 4004, 4004 SK., 4006 SK., 4007 SK., 4008 SK., 4017, 4017 SK., 4022 SK., 4023 SK., 4025 SK., 4026 SK., 4028, 4028 SK., 4044 SK., 7049 SK., ADA, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, BOĞAZKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ÇINARDIBI, ÇINARDİBİ, HACIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, KIRAZCA, KISLAÇAY, KIŞLAÇAY, KUMBASI, KUMBAŞI, SÜKRIYE, TUAPSALAR, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1005, 1005 SK., 1007 SK., 1009, 1009 SK., 1011, 1011 SK., 1027, 1027 SK., 1027., 1029, 1031, 1032, 1101 SK., 1102 SK., 1103 SK., 1106 SK., 1107, 1108, 1111, 1207, 1500. SK., 1501., 1501. SK., 1502., 1502. SK., 1503. SK., 1505. SK., 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1516. SK., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531, 1703, 1705, 1706, 1707, 1710, 1803, 1804, 1806, 218, 24 NOLU CD., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 302 NOLU, 303 NOLU, 303 NOLU SK., 305 NOLU, 307 NOLU, 410, 412 SK., 414 SK., 416 SK., 509. SK., 609, 67, 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 905, 905 KÜME EVLER, 906, 908 KÜME EVLER, 910, 910 KÜME EVLER, 911, 912, 912 SK., 914 KÜME EVLER, 915, 916, 918, 918 SK., 920, ADİL SK., ADLİYE, ADLİYE SK., BAYRAK SK., BOGAZKÖY, BOGAZKÖY/2, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK., ÇINARDIBI, ÇINARDIBI CD., ÇINARDİBİ CD., ÇINARDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANÇAY YOLU, FATİH SULTAN MEHMET CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALİYE CD., KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KISLAÇAY, KISLAÇAY1, KISLAÇAY1 SK., KIŞLAÇAY, KIŞLAÇAY SK., MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK., SAKARYA, SAKARYA CD., SAKARYA CD., SAKARYA/1, YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY mahallelerinde FIRAT SK., GÖLBAŞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YENİ mahallelerinde 1191, 1191 SK., 1201 SK., 1278 SK., 1282, 1282 SK., 1284, 1284 SK., 1286 SK., 1288, 1288 SK., 1290 SK., 1292, 1292 SK., 1294 SK., 284.Sk, ADAPAZARI DÜZCE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 28 NOLU CD., 29 NOLU CD., KÜÇÜKESENCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAĞA, ÇAMLICA mahallelerinde 224, 227, AKGÜN SK., AKYAZI CD., AKYAZI., ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, GÖLYAYLA YOLU, KAVLANDERE, MENEKŞE SK., MERKEZ_23, TASOLUK, TASOLUK/2, TAŞOLUK, ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GIZEM, GİZEM CD., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1227 NOLU, 1227 NOLU SK., 1314 NOLU SK., 1315 NOLU SK., 1317 NOLU SK., 473 NOLU SK., 474 NOLU SK., 475 NOLU SK., 476 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, ANKARA, ANKARA CD., ATAR SK., ÇİÇEKLİ SK., ESKİ HENDEK CD., HAS, HAS SK., KANAL, KANAL SK., KINALI SK., KOVAN SK., SAVAS, YEGENLER, YEĞENLER CD., YENİ ÇARŞI SK., YUVACI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 13 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AGACIK, AĞACIK, BAKIRLI, CEYLANDERE, DUMLUPINAR, GÖLKENT, KANCALAR, KUSCA, NALKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 1303, 1451, 1455, 1502, 1503, 1504/1, 1509, 1701, 1702, 1752/1, 1753, 1755, AGACIK, AGACIK SK., AGACIK/10, AGACIK/6, AĞACIK, AĞACIK SK., ALKAN SK., ASAGI, ASAGI/1, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BAKIRLI 3, BAKIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKIRLI/16, BAYRAKTAR ÇIKMAZI, BAYRAKTAR ÇIKMAZI SK., BÜLBÜL SK., CAMİ SK., CEYLANDERE KARADENIZ, CEYLANDERE KARADENIZ 1, CEYLANDERE KARADENİZ, CEYLANDERE KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLANDERE/2, ÇESME SK., ÇEŞME SK., ÇEVRIK, ÇEVRIK/7, ÇEVRİK CD., ESENTEPE, ESENTEPE CD., ESENTEPE/2, GÖLKEN BELEDİYESİ AÇIK PAZARI, GÖLKENT KÖYÜ YOLU, GÖLKENT/1, GÖLKENT/2, INÖNÜ, İsimsiz123, İsimsiz132, İSTİKLAL CD., KALEBAYIRI CD., KARANFIL, KARANFİL SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KIBRIS, KIBRIS CD., KILIÇ SK., KIRIM, KUSCA, KUSCA SK., MENDERES, MERKEZ/6, MERKEZ/6 SK., MUHACIR, MUHACIR SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSIN YAZICIOGLU/12, NALKÖY, NALKÖY İÇ YOLU, NALKÖY SK., NECIP FAZIL, NECMETTIN ERBAKAN, NECMETTİN ERBAKAN, NEHIRBOYU, ODACI SK., OSMANLI, PARK SK., SAKARYA/GÖLKENT, SAKARYA/GÖLKENT/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE/1, SELANIK, SELANIK CD., SEN, SHT.REMZI YILMAZ, ŞEHİT REMZİ YILMAZ CD., TAŞYAR ÇK. SK., TEKIN, TEKİN SK., TEPE SK., TEPE1, TÜRKKÖYÜ SK., TÜRKOGLU, TÜRKOGLU1, ULUS CD., VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI), VATAN (KOYUNAĞALI) CD., VATAN CD., VATAN GÖLKENT, VATAN KOYUNAGALI CD., VİŞNE SK., YENI, YENI 3, YENI/1, YENİ, YENİ SK., YENİ SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/6, YEŞİLOVA MERKEZ, YEŞİLOVA MERKEZ 15, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.