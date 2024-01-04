13 yaşındaki çocuk 11. kattan düştü: Hayatını kaybetti!
Büyükçekmece’de 11. kattaki apartman boşluğunun penceresinden düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Batuhan Ş. isimli çocuk, 11. kattaki apartman boşluğunun penceresinden yere düştü.
Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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