13 yıl sonra yanlıştan dönülüyor

Yayınlanma: 08.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 04:00

“Hıfzıssıhha projesinin yaşama geçirilmesi”, Koca’nın görevleri arasında yer aldı. ATO Başkanı Baytemür, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı en büyük yanlışlardan birisinin hıfzıssıhhanın kaldırılması olduğuna dikkat çekti. İktidarın yapboz politikasının yeni dönemde de devam ettiğini belirten Baytemür, aşı üretmenin öneminin pandemi döneminde daha çok anlaşıldığını kaydederek “Pandemide aşı bulmak sıkıntı oldu. Bizim kendi aşımızı üretmemiz gerekir. 100 yıl öncesine kadar bunu hıfzıssıhha yapıyordu. İktidarın bunu anladığını ve orada kamusal hizmet vereceğini sanmıyorum. Bir rant söz konusu olabilir. Para seven bir sağlık sistemi var ne yazık ki. Kapatan bir anlayışın tekrar açacağını beyan etmesi ve bir yerin tabelasını asmak yeterli değil. Oranın içini dolduracak mantık önemli. O yüzden önce açıp açmayacaklarını görmek lazım. Eskisi gibi kamusal bir anlayışla aşı üreten ve bilim insanı yetiştiren bir yer olarak açılmalı” dedi.

‘SAĞLIKÇILAR GİDİYOR’

Hıfzıssıhhanın hekim, hemşire, teknisyen, laborant yetiştiren bir yer olduğunu anımsatan Baytemür, “Zaten içini sağlıkçılarla, bilim insanlarıyla nasıl dolduracaklar? Hepsi yurtdışına gidiyor” ifadelerini kullandı.

