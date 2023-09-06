138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Batman’da hakkında 138 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Batman’da “kasten adam yaralama” ve “karşılıksız çek vererek haksız kazanç elde etme” suçlarını işleyen A.G. (42) mahkeme tarafından 138 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Firari olan zanlı, polis ekiplerinin sabaha doğru yaptığı operasyon ile yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- 'Burada yetişmez' denildi: Ekti, üretimini 10'a katladı
- Kutlayan vekiller de hedef oldu
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- Sel İstanbul'u vurdu!
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Sorun ekonomik değil psikolojikmiş!
- Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?
- AKP'de 'Erdoğan sonrası' hesapları…
- 'Oğlumun katilisin, seni öldürteceğim'