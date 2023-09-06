138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Batman’da hakkında 138 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:34
138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Alınan bilgilere göre, Batman’da “kasten adam yaralama” ve “karşılıksız çek vererek haksız kazanç elde etme” suçlarını işleyen A.G. (42) mahkeme tarafından 138 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Firari olan zanlı, polis ekiplerinin sabaha doğru yaptığı operasyon ile yakalandı. 

Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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batman firari yakalandı

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