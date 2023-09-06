138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:34

Güncelleme: 06.09.2023 - 09:34

Alınan bilgilere göre, Batman’da “kasten adam yaralama” ve “karşılıksız çek vererek haksız kazanç elde etme” suçlarını işleyen A.G. (42) mahkeme tarafından 138 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Firari olan zanlı, polis ekiplerinin sabaha doğru yaptığı operasyon ile yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.