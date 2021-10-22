139 yıllık Büyük Kulüp hafta sonunda seçime gidiyor

22 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşlarından Cercle d’Orient’te (Büyük Kulüp), 139. yılında seçime gidiliyor. Hafta sonu gerçekleşecek seçimlerde mevcut başkan Gündüz Kaptanoğlu’nun yanı sıra, Mehmet Kuriş de aday olarak yarışacak.

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve siyasetçilerin önem verdiği Büyük Kulüp, günümüze değin üyeleri için faaliyetlerini sürdürüyor. Dört yıldır Büyük Kulüp’ün yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten iş insanı Kaptanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığına gelmeden önce hedefleri arasında yer alan kurumsallaşmayı sağladıklarını söyledi. Her üyeye eşit davrandıklarını anlatan Kaptanoğlu, “Dört yıl içinde Büyük Kulüp’e kurumsallaşmayı en üst seviyede sağladık. Ölçülebilir, raporlanabilir, üye memnuniyeti odaklı ve sürekli iyileştirilebilir bir yönetim sistemi üzerinde iki seneye yakın çalıştık. Bu çalışmaların sonunda Aralık 2019’da alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından olan BSI’dan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi aldık. Hatta ilk ara denetimi sıfır uygunsuzlukla tamamladık. Bizler yönetim ve diğer kurullar olarak bugün itibarıyla sayıları 7 bin 580 olan üyelerimize eşit, adil, tutarlı, şeffaf ve hesap verebilir hizmet sunmakla yükümlüyüz. Bu noktada her türlü üye ve personel şikâyeti, önerisi veya talebi kayıt altına alınarak değerlendiriliyor” dedi.

GENÇLERE ÇAĞRI

Cumhuriyet’in 100 yılında görev yapmayı önemsediğini kaydeden Kaptanoğlu, “Geleceğe yönelik beş yıllık orta vadeli stratejik çalışma planı ile üyelerimizin karşısına çıkıyoruz. Programımızda kurumsal altyapının sağlam temellere oturtulması için iş ve gıda sertifikası da alacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında görev yapmayı çok önemsiyorum. Kulübümüzü muhteşem birikimi ile gözbebeğimiz olan genç üyelerimizin ellerine teslim etmiş olmanın onurunu yaşamak istiyorum” diye konuştu. Gençlere çağrıda da bulunan Gündüz Kaptanoğlu, “Atatürk, birlik ve beraberliği temsil etmesi için kulüplere ve sivil toplum kuruluşlarına çok önem vermiştir. Gelecek de gençlerimizindir. Biz onlar için çalışma alanları oluşturacağız. Kurduğumuz kurumsal altyapının devamı ve güçlendirilmesi için 139 yıllık Büyük Kulüp değerlerinin önümüzdeki kuşaklara taşınması için gençlerimize çok görev düşüyor. Kulübe daha çok gelmelerini, alacakları emanete şimdiden sahip çıkmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘KÖŞK 2022’DE AÇILACAK’



Pandemi sürecinde üye talebinde artış yaşandığını aktaran Kaptanoğlu, iki yeni mekanı açtıklarını belirterek “Kulüpte bulunan tarihi köşkü de ‘100. Yıl Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ adıyla 2022 yılında açılacak” diye konuştu.

Büyük Kulüp’ün iş, sanat, kültür, akademi çalışma alanlarında üyelere sahip bir Cumhuriyet kurumu olduğuna vurgu yapan Kaptanoğlu, “Kulübümüzün imajını, gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle; kültürel, bilimsel etkinliklerle pekiştireceğiz. Seçilmemiz halinde üyelerin kulüpte yapılacak etkinliklere daha çok katılmasını ve dostluklarını pekiştirmesini, gençlere deneyimlerini aktarmalarını sağlayacağız. Gençlerimizin girişimcilik anlamında da fayda sağlamasını umuyoruz. Sempozyum ve panelleri uluslararası boyuta taşıyarak, yurtdışında başarılı olan insanları kulübümüze davet etmek istiyoruz. Büyük Kulüp bir cumhuriyet kalesi. Bu niteliğinden de hiçbir zaman ayrılmayacaktır” dedi.