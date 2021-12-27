13'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de, 14 katlı binanın 13'üncü katındaki balkonundan düşen Nazife Rana Hayarali (21), hayatını kaybetti.
Olay, gece 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarındaki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Nazife Rana Hayarali evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İşte Omicron'un yeni semptomu...
- İngiliz basınından Türkiye uyarısı
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- NBA'in zirvesindeki maçın galibi Warriors
- '35 milyon dolar' iddiasına yanıt geldi
- Şok Market'ten indirim açıklaması
- Bitcoin'de tehlike çanlarına dikkat çekti
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu