14 aylık bebek havuzda oynarken hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 14 aylık kız bebek, şişme havuzda oynarken yaşamını yitirdi.
Ailesiyle birlikte dedesi Abdullah Ö'nün Kazancı Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak bulunan Asel Lina T, akşam saatlerinde evdeki şişme havuzda suyla oynamaya başladı.
Bir süre sonra evdekiler bebeğin havuzda hareketsiz yattığını gördü.
Aile, havuzdan çıkardıkları bebeği Bismil Devlet Hastanesine götürdü ancak Asel bebek, kurtarılamadı.
Şişme havuzda boğulduğu değerlendirilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
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