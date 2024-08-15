Diyarbakır’da depremde 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’nin müteahhidi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin etkilediği kentler arasında yer alan Diyarbakır’da, 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenerek yıkılan ve 89 kişiye mezar olan Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan Eser, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Deprem soruşturması kapsamında Galeria Sitesi’ne ilişkin davada, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Eser, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu özür dileyerek yüklendi
- DSÖ uluslararası acil durum ilan etti!
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunç Soyer' açıklaması
- Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı!
- 15 milyon Euro'luk eşleşme!
- Yeniden Refah Partili isimden yalanlama
- 23 yıllık AKP darbeciliği ve yıkımı
- 'Bir partinin işaretini benimsemek zorunda değiliz'