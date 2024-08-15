Diyarbakır’da depremde 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’nin müteahhidi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15.08.2024 - 17:57

Güncelleme: 15.08.2024 - 17:57

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenerek yıkılan ve 89 kişiye mezar olan Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan Eser, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Deprem soruşturması kapsamında Galeria Sitesi’ne ilişkin davada, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Eser, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



