14 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:16

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:16

SAKARYA ilinde 14 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 14 Mart Cuma 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19018, 34018, 36009, AŞAĞINEVRİN, KURUDERE, NEVRIN, NEVRİN, NEVRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 34016, 34021, 34022, 34023, 34024, 34025, ASAGINEVRIN, DAG AGZI, DAĞ AĞZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMİTEPE, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 16021, 3001, 3005, 4001, 4003, 4006, 4007, 4009, 4012, 4014, 7.CD., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., İsimsiz106, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARPUZLAR, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN 1, KÖRÜK, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/46, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, ZIAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/13, CEBEK/17, CEBEK/21 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 1 NOLU, 2 NOLU, 3 NOLU, 7 NOLU, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BADEM SK., FEHMİ KANYILMAZ CD., İsimsiz104, MOLLAAHMETLER, ORGANİZE, ORGANİZE SK., SANAYİ 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, KUZULUK, KUZULUK TOPÇUSIRTI, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, REŞADİYE, ŞEREFİYE, TASYATAK, YONGALIK mahallelerinde 1091 SK., AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ASAGI, AŞAĞI, CIVEK, CİVEK SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, MERCAN, MERKEZ_1, RESADIYE, REŞADİYE, REŞADİYE SK., SEREFIYE, ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., TAŞBURUN SK., TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TEPE_1, TOPÇU SIRTI CD., YONGALIK, YONGALIK SK., YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, DURMUSLAR, DURMUŞLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, HANYATAK, HAYDARLAR, MADENLER, MANSURLAR, SAĞLIK, TASAGIL, TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞYATAK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 4011 SK., ACELLE YAYLASI, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU1, ALAN, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR KÖY YOLU, AVDULLAR KÖYÜ YOLU, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, BELDİBİ, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, CUMHURIYET_1, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., ÇATALKAYA, ÇAYLAR, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENDERE, DEMİROĞLU, DERE, DOKTOR İLHAMİ İKA SK., DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜVENÇLER, GÜVENÇLER SK., GÜZLEK SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, KARŞI, MADENLER, MADENLER SK., MENDERES, MENDERES CD., MERKEZ SK., MERKEZ_2, MERKEZ_3, MERKEZ_4, MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PAŞALAR CD., PINARBASI, SAHINLER, SAMANPAZARI, SAMANPAZARI SK., SAZ, SAZ SK., SULTANPINAR YAYLASI, SULUCA OVA YAYLASI, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TAVŞANSUYU KÖYÜ YOLU, TEPE SK., TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, YAGCILAR_1, YAĞCILAR SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, YENI, YENİ mahallelerinde 5049 SK., 5053 SK., 5055 SK., 5065 SK., 5067 SK., 5071 SK., 5074 SK., 5086, 5090, 6001, 6002, 6002 SK., 6008, 6008 SK., 6010 SK., 6011 SK., 6012, 6015 SK., 6018 SK., 6022, 6022 SK., 6022. SK., 6024, 6026, 6030, 6031, 6031 SK., 6032, 6038, 6039, 6039 SK., 6041, 6041 SK., 6043, 6045 SK., 6047 SK., 6050, 6051 SK., 6057, 6057 SK., 6059, 6059 SK., 6059. SK., 6061, 6061 SK., 6061. SK., 6063. SK., 6065, 6065 SK., 6075 SK., 6077, 6077 SK., 6079 SK., 6081 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10002 SK., 7134 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1037 SK., 6043 SK., 6058, 6058 SK., 6064 SK., 6087 SK., 6089 SK., 7134, 7134. SK., 7136, 7136 SK., 7138 SK., 7138. SK., 7142, 7142. SK., 7167, 7167 SK., 7167. SK., 7177, 7177 SK., KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAĞAÇ, PAZARKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 5008 SK., 5009 SK., 5010 SK., 5014 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5022, 5023 SK., 5027, 5029 SK., 5035 SK., 5043, 5045, 5045 SK., 5047, 5050, 5051, 5051 SK., 5053, 5054, 5055, 5056, 5056 SK., 5057, 5058, 5064, 5066, 5068, 5070, 5070 SK., 5072, 5074, 5076, 5076 SK., 5078 SK., 5080, 5080 SK., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ALAY CD., KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY, SEHIT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, HASTAHANE, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENİKÖY mahallelerinde 24066, 24081, 24096, 24161, 3., 6002. SK., ABAS, ABAŞ, ABAŞ SK., ADA CD., AKYAZI (ORTA MAHALLE), AŞAĞI SK., ATASOY SK., ÇAKMAKÇI, ÇÖKEK HAMAM SK., DERVİŞ, DERVİŞ SK., GENÇ SK., GÜNES, KAHRAMAN, KARAÇALILIK, KARDELEN, KAYIŞOĞLU, KAYIŞOĞLU CD., KUZULUK YOLU, NILÜFER, NİLÜFER, ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI) CD., ÖKDEMLER, TOKER, YAGMUR, YENİKÖY_1, YUKARI HAMAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAĞAÇ, PAZARKÖY mahallelerinde 23078, 5059, AKAN SK., AYDIN SK., KARACAN SK., PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 14 Mart Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, HASTAHANE, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, YENI mahallelerinde 2059, 24006, 24050, 24094, 24101, 24125, 24126, 24157, 24159, 24178, 5077, 6074. SK., ADA, AKMAN, AKYAZI (TOPÇUSIRTI) CD., AKYAZI CD., ANKARA, ATASOY, BAYRAM SK., CEMALBEY, CEMALBEY CD., ÇAKMAKÇI SK., DERVIS, DERVIS SK., EROL, EROL SK., HIZALLAR, HIZALLAR SK., KANSU, KARAÇALILIK SK., KARDELEN SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KUYU, KUYU SK., KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, LALE SK., NİLÜFER SK., ORTA MAHALLE, ORTA MAHALLE CD., SALİHİYE SK., SIRIN, ŞİRİN, TOKER SK., YENIKÖY_1, YUKARI HAMAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 11 SK., 16 SK., 22, 22 SK., 22. SK., 23, 23 SK., 48. SK., 59 SK., ACEM, ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, ALPEREN, BAHÇE SK., BEREKET, ÇAKIL SK., ÇİM SK., DİLBER, DİRİ, GÜNDOĞAN, GÜNDOĞAN CD., HALİS TOPRAK CD., HAN, HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HANLIKÖY/3, HATİP, HİLAL SK., KARLI, KARLI SK., KARTOPU, KİBAR SK., MERAM, MERKEZ CD., NARLI SK., OVALI, PAMUK SK., PARS SK., S.H.T.SERDAR GÖKBAYRAK, SALKIM SK., SANAYİ, SINIR, SÜMBÜL, ŞANSLI, ŞANSLI SK., ŞİFA SK., TUNÇ, TUNÇ SK., TÜTÜN SK., YASEMIN, YASEMİN SK., YONCA, YURT, YURT SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 14 Mart Cuma 07:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAMAN mahallelerinde 1401 KÜME EVLER, 1402 KÜME EVLER, 1403 KÜME EVLER, 1404 KÜME EVLER, 1405 KÜME EVLER, 1406 KÜME EVLER, 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1409 KÜME EVLER, 1412 KÜME EVLER, 1414 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1424 KÜME EVLER, 1425 KÜME EVLER, 1426 KÜME EVLER, 1430 KÜME EVLER, 1432 KÜME EVLER, 1433-, 1435 KÜME EVLER, 1436 KÜME EVLER, 1438-, 1438 KÜME EVLER, 1440 KÜME EVLER, 1441 KÜME EVLER, 1442 KÜME EVLER, 1444 KÜME EVLER, 1445 KÜME EVLER, 1446 KÜME EVLER, 1447 KÜME EVLER, 1448 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1453 KÜME EVLER, 1455 KÜME EVLER, 1457 KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1459 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 1462 KÜME EVLER, 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 1466 KÜME EVLER, 1477 KÜME EVLER, 1478 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 1491 KÜME EVLER, 1492 KÜME EVLER, 1493 KÜME EVLER, 1494 KÜME EVLER, 1495 KÜME EVLER, 1496 KÜME EVLER, 1776 KÜME EVLER, 1777 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3010. SK., 3016 NOLU SK., 3027. SK., 3028. SK., 3037 NOLU SK., 3047 NOLU, 3047 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3051 NOLU SK., 3055 NOLU, 3056 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU, 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 3069 NOLU, 3069 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 308 NOLU CD., 318 NOLU CD., 319 CD., 36. SK., 5. SK., ADAPAZARI KAYNARCA, CANSU SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, IREM, IREM SK., İREM SK., KAHRAMAN CD., M.CAHIT KIRAÇ, M.CAHİT KIRAÇ CD., MEVLANA, MEVLANA CD., SAHRA, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., UÇAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Mart Cuma 07:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1468 KÜME EVLER, 1469 KÜME EVLER, 1471 KÜME EVLER, 1472 KÜME EVLER, 1473 KÜME EVLER, 1474 KÜME EVLER, 1475 KÜME EVLER, 1476 KÜME EVLER, 1775 KÜME EVLER, 3002 NOLU SK., 311 NOLU CD., ADASU ARITMA TESİSİ İÇ YOLU, ASIR, ASIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Mart Cuma 00:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1. ARA SK., 148. SK., 1680 ADA İÇİ YOLU, 1680 KÜME EVLER, 1681-, 1681 ADA İÇİ YOLU, 1682 KÜME EVLER, 1683 KÜME EVLER, 1688 KÜME EVLER, 1689 KÜME EVLER, 1690 KÜME EVLER, 1691 ADA İÇİ YOLU, 1691 KÜME EVLER, 1693 ADA İÇİ YOLU, 1693 KÜME EVLER, 1695 KÜME EVLER, 1696 KÜME EVLER, 1697, 1697 ADA İÇİ YOLU, 1697 KÜME EVLER, 1698 ADA İÇİ YOLU, 1698 KÜME EVLER, 1700 KÜME EVLER, 1700 KÜMEEVLER, 1701 ADA İÇİ YOLU, 1701 KÜME EVLER, 1702 KÜME EVLER, 1711 ADA İÇİ YOLU, 1713 ADA İÇİ YOLU, 1713 KÜME EVLER, 1714 KÜME EVLER, 1725 KÜME EVLER, 1726, 1726 KÜME EVLER, 1728 KÜME EVLER, 1735 KÜME EVLER, 1737 KÜME EVLER, 1739 KÜME EVLER, 1740, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 3349 KÜME EVLER, 3351-, 4040 NOLU, 405 NOLU, 4051 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4087 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU, 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4111 NOLU, 4124 NOLU, 4124 NOLU SK., 4124. SK., 413., 4130 NOLU, 4131. SK., 4132 NOLU SK., 4133 NOLU, 4134 NOLU SK., 4135 NOLU, 4135 NOLU SK., 4140 NOLU SK., 4141 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU, 4148 NOLU SK., 4150. SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU, 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU, 4192 NOLU SK., 4199 NOLU, 4199 NOLU SK., AHUDUDU SK., AKPINAR SK., CEVAT UNCUOGLU, CEVAT UNCUOGLU CD., CEVAT UNCUOĞLU CD., FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KORUCUK PARKI İÇ YOLU, OGUZATA CD., OĞUZATA CD., PREMİUM SİTESİ İÇİ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, VAKIF, VAKIF CD., YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Mart Cuma 00:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, EVRENKÖY, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORTA, OZANLAR, VATAN, YAZLIK mahallelerinde 18. CD., 19., 19. CD., 20. CD., 320 NOLU SK., 321 NOLU SK., 322 NOLU SK., 323 NOLU, 323 NOLU SK., 324 NOLU SK., 325 NOLU, 325 NOLU SK., 326 NOLU, 326 NOLU SK., 327 NOLU, 327 NOLU SK., 328 NOLU SK., 329 NOLU SK., 330 NOLU SK., 331 NOLU, 331 NOLU SK., 331 NOLU/1, 332 NOLU, 332 NOLU SK., 333 NOLU, 333 NOLU SK., 334 NOLU, 334 NOLU SK., 334 NOLU/2, 335 NOLU, 335 NOLU SK., 336 NOLU SK., 337 NOLU, 337 NOLU SK., 338 NOLU, 338 NOLU SK., 339 NOLU, 339 NOLU SK., 340 NOLU, 340 NOLU SK., 341 NOLU SK., 342 NOLU, 342 NOLU SK., 343 NOLU, 343 NOLU SK., 344 NOLU, 345 NOLU, 346 NOLU, 346 NOLU SK., 347 NOLU, 347 NOLU SK., 348 NOLU, 348 NOLU SK., 349 NOLU, 349 NOLU SK., 350 NOLU SK., 351 NOLU, 352 NOLU, 352 NOLU SK., 353 NOLU, 353 NOLU SK., 353 NOLU/1, 354 NOLU, 355 NOLU, 4032., 4033., 4033. SK., 4034. SK., 4035., 4036., 4038. SK., 4044., 4044. SK., 4045. SK., 4046. SK., 4048. SK., 4049. SK., 4050. SK., 4051. SK., 4055. SK., 4056., 4056. SK., 4057. SK., 4058., 4058. SK., 4059. SK., 4060., 4060. SK., 4061., 4061. SK., 4063., 4063. SK., 4065. SK., 4069., 4073. SK., 4201. SK., 4203. SK., 4204., 4204. SK., 4205. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4209., 4209. SK., 4210. SK., 4211., 4211. SK., 4212. SK., 4213., 4213. SK., 4214. SK., 4215., 4215. SK., 4218., 4218. SK., 4219., 4219. SK., 4220. SK., 4221., 4222. SK., 4223., 4223. SK., 4224., 4225., 4226. SK., 4227., 4229. SK., 4230., 4230. SK., 4231. SK., 4232. SK., 4233., 4235., 4235. SK., 4237., 4237. SK., 4238., 4238. SK., 4239., 4240., 4240. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4401., 4401. SK., 4402., 4403., 4403. SK., 4406., 4407, 4407., 4407. SK., 4408., 4409., 441 NOLU SK., 4410., 4413., 4414., 4415. SK., 4416., 4417., 4418 SOK, 4418., 4421., 4422., 4424., 4425., 4427., 4427. SK., 4429., 4429. SK., 4430., 4430. SK., 4432., 4435., 4438., 4439., 4440., 4440. SK., 4441., 4441. SK., 4445., 4445. SK., 4447., 4448. SK., 4454. SK., 4455. SK., 4457., 4457. SK., 4459., 4459. SK., 446 NOLU SK., 4461., 4461. SK., 4462, 4465., 4465. SK., 4468., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474. SK., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4485., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4496., 4496. SK., 4497., 451 NOLU, 451 NOLU SK., 452 NOLU, 452 NOLU SK., 4605., AÇELYA SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AK SK., ALEV, ALEV SK., ALTUG, ALTUĞ SK., ANI, ANI SK., ARALIK, ARALIK. CD., ARMAĞAN SK., ASLAN SK., AY SK., AYDA SK., BAHRIYELI, BAHRİYELİ, BAHRİYELİ CD., BAYRAK, BAYRAK SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BERRAK, BERRAK SK., BOYLAN, BOYLAN SK., BÜYÜKARSLAN SİTESİ İÇİ YOLU, CANLI SK., CENNET CD., ÇELIK, ÇILEK, ÇOKOL, ÇOKOL SK., DAHİ, DAHİ SK., DEREBOYU KONAKLARI İÇİ YOLU, DÜNYAM KONUTLARI İÇİ YOLU, ECEM SK., ELA SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM, ENDAM SK., FEVZİBEY CAD, FIRAT, GEDIZ, GÖKÇE, GÖKKUŞAĞI SK., GÜLLÜ SK., GÜR SK., HASIR, HASIR SK., HAZAR, HAZAR SK., HEYBET, HEYBET SK., KARABOGAZ, KARAMAN, KARAMAN SK., KARAPINAR CD., KİLİT SK., KORU SK., KURT SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MELEK, MELIK, MİLEN SK., MURAT, NAR SK., NAZAR, NAZLI SK., NESET, NESET/1, NEŞET, NEŞET CD., NUH, ORHAN SK., ÖZLEM SK., PARK İÇİ YOLU, PEMBE, PEMBE SK., PLEVNE, PLEVNE CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, RÜYAM, RÜYAM SK., SAHA YOLU SK., SANTAŞ LOCA EVLERİ İÇİ YOLU, SAZAN, SAZAN SK., SEBNEM, SEHIT, SEHIT MUHIDDIN ÇELIK, SEHIT MUHIDDIN ÇELIK CD., SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN SK., SEKER, SEKER CD., SENLIK, SENLIK SK., SIFA, SIFA SK., SÖĞÜT SK., SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BINEK CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞAFAKKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEBNEM, ŞEHİT MUHİDDİN ÇELİK CD., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEHİT ÜST. CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEKER CD., ŞENLİK SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TELLİ SK., TOK, TURNA SK., TUZLA SK., TÜRBE CD., ULUS, ULUS SK., UMUT, UMUT SK., VARLIK, VARLIK SK., VATAN, VATAN CD., YAKUT, YAKUT SK., YARGIÇ, YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, YENIKENT, YENIKENT/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Mart Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, ORTA, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., 421 NOLU SK., 422 NOLU, 422 NOLU SK., 423 NOLU SK., 424 NOLU SK., 425 NOLU SK., 426 NOLU SK., 427 NOLU SK., 428 NOLU SK., 429 NOLU SK., 432 NOLU SK., 433 NOLU SK., 503 NOLU, 503 NOLU SK., 506 NOLU SK., 670 NOLU SK., 710 NOLU, 807 NOLU SK., 808 NOLU, 808 NOLU SK., 809 NOLU SK., 810 NOLU, 810 NOLU SK., 811 NOLU SK., 812 NOLU, 812 NOLU SK., 813 NOLU SK., 814 NOLU SK., 815 NOLU SK., 816 NOLU, 816 NOLU SK., 816 NOLU SK., 817 NOLU SK., 818 NOLU SK., 819 NOLU, 819 NOLU SK., 820 NOLU SK., 821 NOLU SK., 825 NOLU SK., 839 NOLU, 839 NOLU SK., 840 NOLU, 840 NOLU SK., 841 NOLU SK., 842 NOLU SK., 846 NOLU, 846 NOLU SK., 850 NOLU SK., 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., 858 NOLU SK., 859 NOLU SK., 860 NOLU SK., 862 NOLU, 863 NOLU, 863 NOLU SK., 864 NOLU, 864 NOLU SK., 866 NOLU, 866 NOLU SK., 867 NOLU SK., 868 NOLU SK., 870 NOLU SK., 871 NOLU, 871 NOLU SK., 875 NOLU SK., 876 NOLU, 879 NOLU SK., 880 NOLU SK., 881 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU SK., 884 NOLU, 884 NOLU SK., 887 NOLU, 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU, 895 NOLU SK., 898 NOLU SK., 901 NOLU SK., 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU, 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., 908 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., AHMET YESEVİ CD., AK, ARACI SK., ASMA, ATLI SK., AYDIN BİLER SİTESİ İÇİ YOLU, BAHÇIVAN SK., BAHTİYAR SK., BANKALAR CD., BARIŞ MANÇO ÇOCUK PARKI İÇİ YO, BEDİR SK., BELLİ SK., BİL SK., BİLEN SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., CİCİ SK., CİHAT SK., ÇAPA SK., ÇAY SK., ÇELİK SK., ÇEVRE YOLU CD., ÇIÇEK SK., DARALI, DARALI SK., DEGERLI, DEĞERLİ SK., DEPO SK., DIBEKTAS, DİNÇ SK., DOĞA SİTESİ İÇİ YOLU, DONANMA, DONANMA SK., DSİ, DURGUN, DURGUN SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERBAS, ERBAS SK., ERBAŞ SK., ERKAN SK., EVREN SK., FARABI, FARABI CD., FARABİ, FULYA, FULYA SK., GARİP SK., GİRNE SK., GURBET, GURBET SK., GÜNESLI, GÜNESLI SK., GÜVERCIN SK., GÜVERCİN SK., HAMITBEY ÇIKMAZI, HAMİTBEY ÇIKMAZI SK., HUZUR SK., IHLAMUR SİTESİ İÇİ YOLU, ISIK SK., İYİ SK., KADER, KALE SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ BULVAR, KARACA SK., KARDEŞ SK., KAYA, KIRGIN SK., KISMET SK., KORUN SK., KÖSE, KÖŞE SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, MERKEZ EVLERİ İÇİ YOLU, MESIRE, MESİRE SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SK., MESUDİYE SK., METE, METE SK., MİL SK., NİLGÜN SK., ORHANGAZİ SİTESİ İÇİ YOLU, ÖMÜR SK., ÖREN, PANCAR SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, POSTAHANE SK., RENK SK., RUŞEN SK., SEDA SK., SEDAT KİRTETEPE CD., SEHA SK., SEHIT CELAL HAYTA, SEHIT EKREM BAYRAMOGLU, SEHIT MUSA AYTAR, SEHIT MUSA AYTAR SK., SEREF, SEREF SK., SEVİNÇ SK., SEZEN, SEZEN SK., SIRIM SK., SOLMAZ SK., SONGÜL, SONGÜL SK., STAD, STAD SK., SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, SÜRAT SK., ŞAKRAK SK., ŞANLI SK., ŞEHİT EKREM BAYRAMOĞLU SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., ŞEHİT SELÇUK ESATOĞLU SK., ŞEKER FABRİKASI, ŞEKERPARE ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ŞEREF SK., ŞİRİN SK., TANIŞ SK., TARLA, TARLA SK., TAYFUN SK., TEL SK., TETIK, TETIK SK., TETİK SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, TÜTEN, TÜTEN SK., UÇAK SK., UN, UN SK., UYGAR SK., UYUM SİTESİ İÇİ YOLU, YAZLIK CD., YEL SK., YILDIZ, YILDIZ CD., ZARIF, ZARIF SK., ZARİF SK., ZEMBİL SK., ZENGİN SK., ZEYTİN SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE mahallelerinde AKGÜN SK., AYDINLIK SK., BAŞAKLI SK., CEVAT AYHAN CD., GÖREN, GÖREN SK., GÜRAY SK., KIRIK SK., KISLA CD., KIŞLA CD., NILAY SK., NİLAY SK., ORHANGAZİ CD., PAMUK, PIRIL SK., SEHIT MUSTAFA AKYILDIZ, SİPER SK., ŞEHİT MUSTAFA AKYILDIZ SK., TRAFO SK., YALÇIN SK., YAŞMAK SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 14 Mart Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde MEHMET AKIF ERSOY CD., ÜNLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Mart Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KEMALPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, TEPECIK, UZUNKÖY mahallelerinde 1., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 2. CD., 2102., 2109., 2212., 2218., 2219., 2225., 2227., 2227. SK., 2228., 2229. SK., 2320., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 317., 322., 324., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 332. SK., 335. SK., 339. SK., 343. SK., 344. SK., 348., 348. SK., 349., 350. SK., 353., 354. SK., 358., 360. SK., 365. SK., 367. SK., 369. SK., 375., 377. SK., 379. SK., 38. SK., 381., 381. SK., 386. SK., 387., 387. SK., 388., 391. SK., 40., 4026 SK., 407. SK., 411., 423 SK., 425 SK., 45. SK., 4600. SK., 47., 47. SK., 51. SK., 525. SK., 531. SK., 535., 535. SK., 537. SK., 545. SK., 546 SK., 546., 547. SK., 554. SK., 558., 560., 561., 562. SK., 564. SK., 568. SK., 570., 578. SK., 582. SK., 584. SK., 588. SK., 598., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 63., 63. SK., 924., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, AHMET YESEVİ SK., AKINCI SK., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALİ KOÇ SK., ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ASIK, AŞIK SK., ATAK SK., ATLAS SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, BAGLAR, BAĞLAR, BAĞLAR CD., BAL, BAS, BAŞ SK., BAŞLIK SK., BOGAZIÇI, BOR, BOR SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇARK, ÇINAR SK., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DEFNE SK., DEMET, DIK, DİK, DİLBER SK., DORUK SK., DÖNER SK., DUMAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., ESENYAKA SK., ESKI KAZIMPASA CD., FERAH SK., FEVZI ÇAKMAK CD., FILIZ, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, ISTIKLAL CD., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, İNÖNÜ CD., İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İSTİKLAL CD., KARAKOL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEKLİK SK., KISA, KİRAZ SK., KURTULUS, KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELTEM, MESELI, MEŞELİ SK., NESE, NEŞE SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, NURİ KESKİN SK., OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, OLUK SK., ORHANGAZI, ORHANGAZI SK., ÖNDER, ÖNDER SK., SARMAŞIK SK., SARP, SEÇER, SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SERHAT, SERHAT SK., SİNAN SK., SULU SK., SÜTÇÜ SK., TEKEL SK., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE, ULUDAG, ULUDAĞ SK., ÜVEZ, ÜVEZ SK., VATAN SK., VİŞNE SK., YAKAMOZ KONAKLARI İÇİ YOLU, YAREN SK., YENI CD., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU, YILDIRIM SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI mahallelerinde 2462., 2462. SK., 2463., 2463. SK., 2464., ALBENI, DUTLUK SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., IBRAHIM KAYA, IZMIT, İBRAHİM KAYA CD., KIZILCIKLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 139. SK., 156. SK., 173., 175., 177., 179. SK., 190., SARAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde FERIK, FERİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 14 Mart Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, KURTLAR, KURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, MURADIYE mahallelerinde 721 SK., GÜLDIBI, GÜLDİBİ MERKEZ, MERKEZ_10, MERKEZ_190, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_311, MURADİYE MERKEZ, SEVKETIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 168 SK., 5020, 5024, ABANOZ, ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MEHMET AGA SK., MERKEZ, MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI 10, YUKARI_6, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 14 Mart Cuma 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARASU, KUYUMCULLU mahallelerinde KÜÇÜK BOGAZ, KÜÇÜK BOĞAZ, MADEN DERESI, MERKEZ-, MERKEZ19, ORTA, ORTA MERKEZ, ORTA MERKEZ SK., ORTA SK., YUKARI (KARASU), YUKARI (KARASU) SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 16, AHMETLER, BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI SK., DEMIR, DEMİR SK., ERIKLIK, ESEN, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, GAZİ SK., GONCA, GÜL, GÜL SK., GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), KARAGÖZ, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KEMENÇE SK., KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE CD., MADEN, MADEN SK., MANASTIR, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENEKŞE SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., PINAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPE SK., TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ SK., Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YIDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde ADA SK., AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL mahallelerinde SÖGÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, GÜLDİBİ, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde AND SİTESİ İÇİ YOLU, ARAPOGLU 1, ARAPOĞLU SK., ARDINÇ SK., BAYIR 1, BAYIR 1 SK., BAYIR SK., BÜLBÜL 1, BÜLBÜL SK., CEYLAN 1, CEYLAN SK., ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİÇEKLİ SK., DEMİRCİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, DILEKLI, DİLEKLİ CD., ENGİN SK., GÜL 1, GÜL CD., GÜLDİBİ KÖŞKLERİ İÇİ YOLU, HASAN PASA 1, HASAN PAŞA, HASAN PAŞA CD., HAYAT, HAYAT SK., HÜSNÜ ÇİL SK., İZMİT CD., KADIPINAR SK., KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KURUÇAY, KURUÇAY CD., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, MAVİ ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, MENEKSE 3 SK., NEŞE, ORMAN SK., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, PROFOSÖRLER SK., SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU, SARI ÇİÇEK ÇK. SK., SEGMAN, SEGMAN CD., SEHIT CEVDET KOÇ, SENAIYE, SIRMA MADEN SULARI İÇİ YOLU, SOGUKSU 1, ŞELALE SK., UÇAK, YESIL 2, YILDIZ 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOĞLU, TABAKHANE mahallelerinde 4002 SK., 4004 SK., 4005, 4006 SK., 5076 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, MEKECE, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, AHILER, AHILER/2, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/21, MEKECE/3, MEKECE/5, SEYHVARMAZ/4, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 14 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/13, MEKECE/22, MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.