14 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:51

Güncelleme: 14.04.2024 - 10:51

DÜZCE ilinde 14 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, DINLER, DİNLER, DOKUZPINAR, DÜZ, IZMIRLI, KABALAK, KARACA, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MEZARLIK, OSMANCA, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TERZIALILER, YAYLA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 101, 101 CD., 102 CD., 103, 103 SK., 104 SK., 105 SK., 106, 106 SK., 108, 108 SK., 109 SK., 110 SK., 111 SK., 112, 112 SK., 113 SK., 114, 114 SK., 117, 118, 200, 200 CD., 201 SK., 202, 202 SK., 204 SK., 205, 205 SK., 206, 206 SK., 207, 207 SK., 300, 300 CD., 302 SK., 304 SK., 305 SK., 306 SK., 402, 402 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, CAPOGLU, DINLER, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, ESER, ESER SK., IZMIRLI, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU, KONURALP GÜVEN, KÖY SOKAĞI, MERKEZ, MEZARLIK, OSMANCA KÖYÜ YOLU, SEKERPINAR3, SEKERPINAR4, TEKIRPINAR, TRAFO SK., YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1435. SK., 1439., 1439. CD., 1448., 1449. SK., 1450., 1450. SK., 1455., 1455. SK., 1457. SK., 1460., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1474. SK., 1475., 1480. SK., 1481. SK., 1483. SK., 1484. SK., 1486. SK., 1487. SK., 1490., 1490. CD., 1493., 1493. CD., 1501. SK., 1502. SK., 1503. SK., 1505., 1506., 1506. SK., 1507. SK., 1510., 1513. SK., 1514., 1514. SK., 1515. SK., 1516. SK., 1517. SK., 1519. SK., 1536. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ESKİ AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Nisan Pazar 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZA, KARAÖMER mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, HAMZA, KARAÖMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Nisan Pazar 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI mahallelerinde AYNALI, AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Nisan Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde DERYA SK., NURI ÖZKASAP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Nisan Pazar 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde 579., 579. SK., 580. SK., 581. SK., 583. CD., 585. SK., 586. SK., 600. SK., 606., 619. SK., 620. SK., 623. SK., AĞALAR SK., ARABACI, ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, KAZIM ORBAY SK., KİREMİT SK., NURİ ÖZKASAP CD., OCAK SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Nisan Pazar 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDEMLİ, N KENDISI mahallelerinde ERDEMLI, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.