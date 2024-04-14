14 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:51

Güncelleme: 14.04.2024 - 10:51

İZMİR ilinde 14 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-14 2024-04-14 01:15:00.265-2024-04-14 01:30:07.407 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 01:15:00.265-2024-04-14 01:30:07.407 saatleri arasında Dokuz Eylül; 309. Sk., 308/1. Sk., 306. Sk., 302. Sk., 311/1. Sk., , İsimsiz6, Önder Cd., Önder, Çiçek Sk., Zambak Sk., Ulaştırma Cd., Ulaştırma, Orhan Gazi Cd., Menekşe Sk., Kahramanlar Cd., Havacılar Cd., Havacılar, Hava Eğitim Yolu Sk., Betontaş Yolu Sk., Betontaş Yolu, Akçay Cd., 356. Sk., 355. Sk., 354. Sk., 353. Sk., 352. Sk., 351. Sk., 350. Sk., 349. Sk., 348. Sk., 347. Sk., 346. Sk., 345. Sk., 344/1. Sk., 344. Sk., 342. Sk., 341. Sk., 340. Sk., 337. Sk., 335. Sk., 334. Sk., 331. Sk., 329. Sk., 327/1. Sk., 327. Sk., 325/2. Sk., 325/1. Sk., 325. Sk., 323/1. Sk., 323. Sk., 322. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 01:15:00.265-2024-04-14 01:30:07.407 saatleri arasında Beyazevler; Kahramanlar Cd., 341. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 01:30:26.06-2024-04-14 01:45:36.822 saatleri arasında Beyazevler; 514/1. Sk., 514. Sk., 371. Sk., , 526. Sk., 548/3, 520/2, 547/1, 561 sk., 568 Sk., 555/3, Çocuk Parkı İçi Yolu, Akçay Cd., 573. Sk., 570/1. Sk., 566. Sk., 565/1. Sk., 565. Sk., 563/1. Sk., 563. Sk., 548/1. Sk., 555/1. Sk., 555/2. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 560. Sk., 548/2. Sk., 549. Sk., 551. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 548. Sk., 547. Sk., 546/1. Sk., 546. Sk., 545/1. Sk., 545. Sk., 544/1. Sk., 544. Sk., 543. Sk., 542. Sk., 541. Sk., 540. Sk., 539/1. Sk., 539. Sk., 538. Sk., 537. Sk., 535. Sk., 534. Sk., 533. Sk., 532. Sk., 531. Sk., 530. Sk., 527. Sk., 521. Sk., 520. Sk., 519. Sk., 518. Sk., 516. Sk., 515. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 01:30:26.06-2024-04-14 01:45:36.822 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-14 2024-04-14 01:15:00.265-2024-04-14 01:30:07.407 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 01:30:26.06-2024-04-14 01:45:36.822 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-14 2024-04-14 01:30:26.06-2024-04-14 01:45:36.822 saatleri arasında Mustafa Kemal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5413/1. Sk., , 5401. Sk., 5401/1. Sk., 5401/2. Sk., 5402. Sk., 5403. Sk., 5404. Sk., 5413. Sk., 5414. Sk., 5415. Sk., 5417. Sk., 5417/1. Sk., 5418. Sk., 5419. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5422. Sk., 5423. Sk., 5424. Sk., 5425. Sk., Fatih, Kamil Tunca Blv., Refik Tulga, Yavuz Selim elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında Tuna; Fatih, Yavuz Selim, Sanat Cd., 5627/3. Sk., 5500. Sk., 5500/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında Barbaros; , 5301. Sk., Refik Tulga elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında Meriç; , Kemalpaşa Cd., Sanat elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 10:00:16.988-2024-04-14 16:00:24.658 saatleri arasında Çınar; ÜNİVERSİTE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 10:00:16.988-2024-04-14 16:00:24.658 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 10:00:16.988-2024-04-14 16:00:24.658 saatleri arasında Kazımdirik; 297. Sk., 297/1. Sk., 297/3. Sk., 298. Sk., Sanayi Cd., Üniversite, Üniversite Cd., İsimsiz185, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında Halkapınar; 1443. Sk., 1203/7. Sk., 1203/3. Sk., 1203/12. Sk., 1203/1. Sk., 1202/4. Sk., 1202/3. Sk., 1202/2. Sk., 1201/1. Sk., 1082. Sk., 1004. Sk., , İsimsiz74, İsimsiz3, Ağustos 17. Sk., 1490. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında Güney; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında Cengiz Topel; Gaziler Cd., 1186/19. Sk., 1186/18. Sk., 1186/13. Sk., 1186. Sk., 1185/42. Sk., 1185/41. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 03:00:14.738-2024-04-14 03:15:21.066 saatleri arasında Mersinli; FATİH, İsimsiz67, Gaziler Cd., 1580/1. Sk., 1579/1. Sk., 1579. Sk., 1202/2. Sk., 1201/1. Sk., 1201. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 10:00:16.988-2024-04-14 16:00:24.658 saatleri arasında Çınarlı; 1577. Sk., 1580. Sk., 1587. Sk., 1587/1. Sk., İsimsiz198, 1561, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-14 2024-04-14 10:00:16.988-2024-04-14 16:00:24.658 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.