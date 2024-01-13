14 Ocak DÜZCE AKÇAKOCA elektrik kesintisi: AKÇAKOCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 22:29

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:29

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKÇAKOCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde HAYALIM, HÜRRİYET CD., SASMAZ, SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SİTE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde ANIT, ANIT SK., BEYZA SK., BURCU SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KERVAN 2, KERVAN 2 SK., KERVAN SK., MIMOZA, SADIK REIS, SELIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANÇAVUŞ, KEÇİKAYA, KÖYIÇI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, PAŞALAR mahallelerinde AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, KÖYIÇI, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.