14 Ocak DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 21:58

DÜZCE ilinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:15-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde ÇAMLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLI KÖYÜ YOLU, KUZEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 163. SK., 5500., 5500. CD., 5503. SK., 5504. SK., 5505. KÜME EVLER, 5507., 5509. SK., 5511. SK., 5512. SK., 5513. SK., 5514. SK., 5515. SK., 5517. SK., 5520., 5521., 5525., 5529., 5529. SK., 5530. SK., 5534. SK., 5536., 5536. CD., 5537. SK., 5538. SK., 5539. SK., 5553. SK., 5554. SK., 5556. SK., 5557. SK., 5558. SK., 5560., 5560. SK., 5562. SK., 5563. CD., 5565. SK., 5566., 5566. SK., 5570. SK., 5575., 5575. SK., 5577. SK., 5578., 5578. SK., 5582. SK., 5583. SK., 5592., 5600., 5600. CD., 5602. SK., 5605., 5606., 5615., 5615. CD., 5616., 5617., 5622. SK., 5623. SK., 5632., 5640., 5640. SK., 5641. SK., 5719, 5864., 5864. CD., 5893. CD., 5916., BOLU, BOLU CD., CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ, D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., DARICI, MİMAR SİNAN CD., MUSA SK., PREFABRİK EVLER, SEHIT SELIM KIRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, VURAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 877. SK., 913., 913. SK., 932., 932. SK., 951. SK., ARSLAN SK., ÇETİN SK., ÖZGÜR SK., ÖZTÜRK SK., SEHIT RAMAZAN GEL, SEZGIN, SEZGİN SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMEN, DEPO, KALYONCU mahallelerinde DEGIRMEN, DEPO, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALYONCU mahallelerinde KALYONCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMEN, KALYONCU, NUSRET YILMAZ mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, NUSRET YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 1 CD., 105., 13. CD., 307., 311., 317., 319., 321., 323., 325., BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 12:15-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, ÇALICUMA, N KENDISI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 1. CD., 101 SK., 106. SK., 117., 122. SK., 2 SK., 3_1, 303., 309. SK., 4., 409., ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, KARAÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YAYLA mahallelerinde KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde HAYALIM, HÜRRİYET CD., SASMAZ, SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SİTE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde ANIT, ANIT SK., BEYZA SK., BURCU SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KERVAN 2, KERVAN 2 SK., KERVAN SK., MIMOZA, SADIK REIS, SELIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANÇAVUŞ, KEÇİKAYA, KÖYIÇI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, PAŞALAR mahallelerinde AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, KÖYIÇI, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARCIK mahallelerinde PAZARCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 14 Ocak Pazar 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde PAZARCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 14 Ocak Pazar 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.