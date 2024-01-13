14 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 21:57

KOCAELİ ilinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde AKTAŞ SK., ASLI SK., AYVALIK SK., BİBERİYE SK., BOĞAZOVA CD., CESUR SK., ÇAKIROĞLU SK., DEMİRAY SK., DİNÇ SK., EBEDİ SK., ERBAY, FİDAN SK., GİZEM SK., GURUR SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞAN SK., GÜNDOĞDU CD., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD., ORTAÇ, ORTAÇ SK., SEGAH SK., SOYER, SOYER SK., SÜLÜNAY SK., ŞENGEZER SK., UMUTCAN SK., YAĞIZDERE CD., YENİYURT SK., YESILEVLER, YEŞİLEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde ATA SK., CEM SK., DİLEK, DİLEK SK., GEZİCİ SK., HASRET SK., KUMLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde AZİZE SK., CENNET SK., EMEKÇİ SK., GÜLCANLAR SK., GÜLŞEN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MUTLULUK SK., MÜMİN SK., OKSAN, OKŞAN SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SERT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA, M.ALIPASA mahallelerinde ADNAN MENDERES BULVAR, ATMACA SK., BELİNAY SK., CEYLANLI SK., DAĞLI SK., ERDEM, ERDEM SK., FINDIK SK., GÜLERYÜZ SK., GÜRESEN, GÜREŞEN SK., GÜRGEN SK., İSMAİL DAL SK., KAVAKLAR CD., KURS, KURS SK., MÜJDE, MÜJDE SK., OGÜN, SEKMEZ SK., ŞEHİT EMİN SK., TEMİZEL SK., YILDIZLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ATALAY SK., AYŞEGÜL SK., CEMRE SK., DEVEBAĞIRTAN SK., DİKMEN SK., ERAY, ERAY SK., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜNAYDINLIK SK., İMALAT SK., KADIRGA SK., KEVSER SK., NIHAN, NİHAN SK., SARAÇOĞLU SK., TEPEÜSTÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ARAÇ, ARAÇ SK., ASİLKENT SK., BOSTANLI SK., ÇANCI SK., ÇAYIRLI SK., DERYA, DOGACAN, DOĞACAN SK., FEYZULLAH İZMİDİ CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GÜLİSTAN SK., HİSAR SK., İNCİRLİK SK., MEVSIM, MEVSİM SK., OVA, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN, ERENLER mahallelerinde EROL KÖSE CD., ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde AKKOÇ SK., ATAKAN SK., AVŞAR SK., AYTEPE SK., BAYIR SK., BAYRAM SK., BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ÇAYIR SK., DOĞA SK., EMİN SK., ENGİN CD., ERMAN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EYLÜL, EYLÜL SK., FERDA SK., FURKAN SK., GEDİZ SK., GEYİK SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., ISIL, IŞIL SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KOZA SK., KUMRU SK., MELİK GAZİ SK., NARLI SK., OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZI, ÖZGE SK., ÖZLEM SK., PASA, PAŞA SK., SARI LALE, SARI LALE SK., SELVA SK., SEMİH SK., SENAY, SERİN SK., ŞENAY SK., ŞEYDA SK., TASKÖPRÜ YOLU, TEPE, UFUKHAN SK., UĞURLU SK., ULUCAMI, ULUCAMİ SK., YALÇIN SK., YELKEN, YELKEN SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 9. SK., GENÇLİK CD., KARANFİL SK., KERPE LIMAN, MERDİVEN SK., MIÇO CD., NAZ ÇIKMAZI SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 11. SK., ANIL SK., ASIM AMCA, AZRA SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., HAKAN SK., İLBEY SK., KANAL SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KAYALIK SK., KERPE MARTI, KONAK SK., KUTLU SK., LİMAN SK., MARTI SK., MOTEL SK., TEK SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BESEVLER, BEŞEVLER, BÖRÜLCE SK., ÇEPNİ CD., EĞRELTİ SK., FERİK SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, VAKIF, YUKARI 1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ASMALI SK., ATAŞ SK., AVDAN SK., BAMBU SK., BEŞEVLER CD., ÇİFTLİK CD., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., ECRIN, ECRİN SK., EVLİYA SK., GÜLAĞACI SK., GÜNDOĞDU SK., GÜRAY SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HÜRMET, HÜRMET SK., KAYNAK SK., KINA, KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, MAZBATA SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., SUKENT SİTESİ YOLU SK, TEL SK., VISNE, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALLICA, BALLICA SK., HANIMAĞA CD., KESER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., VAROL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1. SK., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/2., 412., 414., 414/1. SK., 415/1. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 417. SK., 419/2., 420. SK., 422., 422/1. SK., 422/3. SK., 435. SK., 447., 448., 448. SK., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 499. SK., 510., 56/1., 561., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64/1., 64/1. SK., 67. SK., 67/1. SK., 67/3. SK., 68/2. SK., 68/4., 69., 69. SK., 83., 83/2., 85., 85. SK., 88., 89. SK., 91. SK., 94. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 121/2., 121/5., 121/6., 123/1. SK., 123/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 414. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/2. SK., 416/3. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 421. SK., 422. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 446. SK., 458., 458. SK., 459. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/2., 471/2. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 485/1., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 504., 504. SK., 510. SK., 58., 58. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 62/1. SK., 64. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67/2., 67/2. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/3. SK., 68/4. SK., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 86., 87. SK., 89., 91., 93., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 14 Ocak Pazar 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DENİZ EVLER, KAVAKLI mahallelerinde 4033. SK., 4047. SK., 4059. SK., 4060. SK., 4069., 4071. SK., 4073. SK., 4075. SK., 4077. SK., 4078. SK., 4079. SK., 4080. SK., 4082. SK., 4085. SK., 4086. SK., 4087. SK., 4089. SK., 4094. SK., 4099. SK., 4100. SK., 4103. SK., 4112. SK., 4116. SK., 4119. SK., ALİ UÇAR CD., ATATÜRK BULVAR, AYANOĞLU CD., BARBOROS CD., BILGIN, GÜMÜŞ PALA CD., MAZHARÖZEN CD., ÖZLER, SAHİL CD., YILMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde ADALET, BAYRAK, BAYRAK SK., BOSTAN SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KADER SK., KALENDER SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., TAÇ, TAÇ SK., TURNA SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., CANSU SK., CİVAN SK., KILIM, KİLİM SK., ŞÜKÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde CAHİDE SK., EDA SK., HAMDOLSUN SK., KUŞTEPE CD., NAZIR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AŞIROĞLU CD., BAŞARAN SK., CAVİT SK., DİCLE SK., ENFES SK., GENÇ SK., HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., İLKE SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., SANCAK, SANCAK SK., TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., TUZLA, TUZLA CD., ULUÇ SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BAYBURT SK., BURSA, HOCA AHMET YESEVİ CD., MUHTAR USTAOĞLU SK., NİDA SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., VALİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇIÇEGI, PIKNIK, PİKNİK SK, PİKNİK SK., SADIK SK., SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, KÖSELER, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT mahallelerinde 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 6. CD., AGCA, AĞCA SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAMİ SK., CAN SK., CEBELİ SK., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER, ERENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜL SK., GÜLTEPE SK., GÜRSOY SK., HATİPLER CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SIMGE, SİMGE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.