14 Ocak KOCAELİ KARTEPE elektrik kesintisi: KARTEPE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:18

KOCAELİ KARTEPE ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARTEPE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARTEPE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KARTEPE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BESEVLER, BEŞEVLER, BÖRÜLCE SK., ÇEPNİ CD., EĞRELTİ SK., FERİK SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, VAKIF, YUKARI 1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ASMALI SK., ATAŞ SK., AVDAN SK., BAMBU SK., BEŞEVLER CD., ÇİFTLİK CD., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., ECRIN, ECRİN SK., EVLİYA SK., GÜLAĞACI SK., GÜNDOĞDU SK., GÜRAY SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HÜRMET, HÜRMET SK., KAYNAK SK., KINA, KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, MAZBATA SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., SUKENT SİTESİ YOLU SK, TEL SK., VISNE, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALLICA, BALLICA SK., HANIMAĞA CD., KESER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., VAROL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.