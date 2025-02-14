14 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 14 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 14 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR, SERVETIYE KARSI mahallelerinde BEKIROGULLARI, DÜZLÜK MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU, TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM mahallelerinde HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAĞA MEVKİİ, NARÇİÇEĞİ CD., PİKNİK SK, PİKNİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR mahallelerinde ABİŞ SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ATİLLA SK., BEKİROĞULLARI SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), HAVUZLUBAHÇE, KADIRGA YOLU SK, KARAAGAÇ MEVKII, KARADENIZLILER MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 17. SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., CEVHER DUDAYEV, CIVELEK, CÖMERTLER, CÖMERTLER SK., ÇARŞIBAŞI SK., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT, HACI RAMAZAN, HACI RAMAZAN SK., IRMAKLAR SK., KABAOĞLU SK., LİMAN CD., MESAN, MESAN SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYMEN mahallelerinde BASKÖY, ESKİ BAĞDAT CD., HATMİ ÇİÇEĞİ SK., PREVEZE, PREVEZE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde ABDÜLKADIR GEYLANI, ABDÜLKADİR GEYLANİ SK., ADIYAMAN SK., AGUSTOS, AĞUSTOS SK., AKGÜN SK., BAHÇIVAN SK., BARBAROS CD., BASRA, BASRA SK., BASYIGIT, BASYIGIT CD., BAŞTÜRK SK., BAŞYİĞİT CD., BELEDİYE SK., BEZİROĞLU SK., ÇEMBER SK., ÇİLEK SK., D-130 YAN YOL CD, DAĞISTAN SK., DEMIR, DEMİR SK., DOSTLUK, EMPAY SK., EMRAH, ERKUL SK., ERTÜRK, ESMA, FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FERHAN, FERHAN SK., GAZİ SK., GEDIK, GEDİK SK., GÖKTUG, GÜNGÖRMÜŞ SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HANEDAN SK., HASAN GÜLAY SK., HİMMET SK., HÜDAYI, HÜDAYİ SK., ILKBAHAR, İLKBAHAR SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KARADENİZLİLER SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOGLU SK., KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KIVILCIM, KURNAZLAR, KURNAZLAR SK., MACERA, MAÇKA, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MEMLEKET, MEMNUN, MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVI, MEVLEVİ SK., OSMANGAZİ SK., OVA SK., ÖZKARAASLAN, ÖZKARAASLAN SK., ÖZSOY, ÖZSOY SK., PANCAR SK., SARIÇAM, sarıkasım yolu, SEDİR SK., SEVDA, SEYİD CD., SIMSEK, ŞAHİNER SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEBNEM SK., ŞEFKAT SK., ŞİMŞEK SK., TALİM, TALİM SK., TATLI, TUĞBA SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YANKI, YAYLACIK, YAYLACIK CAMİ SK., YAYLACIK CD., YELİZ SK., YÜCELEN, YÜCELEN SK., YÜKSEKOKUL, YÜKSEKOKUL CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Cuma 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, NÜZHETIYE, PANAYIR, SEHITEKREM, SERDAR, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS CD., 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., 4.ADA SK., ABIS, ABİDİN SK., ADA KARANFILI, ADA KARANFİLİ SK., ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AĞLAK SK., AKÇAY, AKÇAY SK., AKIM, ALA, ALA SK., ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU, ANADOLU SK., ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUTLU SK., ARPA, ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, AŞIK VEYSEL CD., ATA, ATABARI SK., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., AVCILAR, AVCILAR SK., AYASOFYA, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZMA, AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYSUN SK., AYTAÇ, AZAK SK., AZERI, AZERİ SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHÇE SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALIKÇI, BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAK, BASAMAK SK., BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., BATMAZ SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BEBEK SK., BEDİA SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEKAR, BELDE, BELDE SK., BELEK, BENGISU, BENGİSU SK., BENGÜ, BENGÜ SK., BEYAZIT CD., BEYKOZ VİLLALARI YOLU SK, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BİLİCİ SK., BİRAND SK., BOYAMA, BOZDAG, BOZDAĞ SK., BOZKURT, BUGRA, BUHAR SK., BULUŞ SK., BURÇIN, BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVIZLI, CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., COSKUN SK., COŞKU SK., COŞKUN SK., COŞKUNER SK., CUDİBEY MEKTEP SK., CÜMLE SK., ÇABUK SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇETİN SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DAYI, DAYI SK., DEGIRMENCI, DEKOR SK., DEPREM KONUTLARI SİTE YOLU SK, DERE KENARI SK., DERE PAZARI SK., DEVRE SK., DIRILIS, DİKÇE SK., DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOGAN, DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DUYARLI SK., DÜLGE, DÜŞ SK., DÜZLÜK, DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZTEPE SK., E.ELÇİBEY CD., EBEDI, EBEDİ SK., EBRU SK., EFE ALI, EFKAN SK., EFLATUN SK., EFSANE SK., EFSANE., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM, ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, ELIF, ELİF SK., ELMAS PAŞA SK., EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMİRSULTAN CD., EMSAL, ENES SK., ERGUVAN SK., ERIKLI, ERİŞİM SK., ERMAN, ERMAN SK., ERTAN, ERTAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESKİ KALE SK., ESLEM SK., ESTERGON, EŞME KAYA SK., EVLİYAHAN SK., EVRAK, EVRAK SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FARABİ SK., FAS SK., FAVORI, FAVORİ SK., FAZILET, FAZİLET SK., FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FISTIK SK., FİL, FİL SK., FUZULI, FUZULİ SK., GARDENYA SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BILGE CD., GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GELİBOLU SK., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ASLAN CD., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI HALILLER MEVKII, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MECİT BULVAR, HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACILAR SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALKÇI SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HAREM, HAREM SK., HARMANLIK CD., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HEMŞİRE SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜRMET SK., HÜRMETLİ SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IÇ, IDEAL, IKLIMA, IKRAM, ILGIN SK., IMREN, ISKETE, İHSAN PEKER SK., İKİZLER SK., İKRAM SK., İLKYAZ SK., İLTER SK., İMREN SK., İNAN SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., İZNİK CD., JÜLİDE SK., KABINE, KABİNE SK., KADEM ÇAVUŞ SK., KADER SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KANARYALAR SK., KANIK SK., KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAGÖZ SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFİL CD., KARDÜZ SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KARŞIYAKA SK., KASIMPATI SK., KAVAK, KAVAK SK., KAYA, KAYMAK, KAYMAK SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEŞMİR SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN CD., KINA ÇİÇEĞİ SK., KIRAZLIBAHÇE, KISLA, KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCATÜRK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLAY SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMŞU SK., KOMUTAN SK., KONAKÇI SK., KONUK, KONUK SK., KOSOVA, KOŞOĞLU CD., KOZLUCA SK., KÖKNAR, KÖMÜRCÜLER SK., KRISTAL, KUBILAY, KUBILAY SK., KUMLUK CD., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUSAK, KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTAY SK., KUTUCU, KUTUCU SK., KÜÇÜK SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LIMONCU, LİMONCU SK., LOJMAN SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MAKBER SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARMARA CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MEHİR SK., MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MEMIS, MEMİŞ SK., MENEKSELI, MENEKŞELİ SK., MENZIL, MENZİL SK., MESELI, MESUDE SK., MEŞELİ SK., METANET SK., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MEZRA SK., MILLI EGEMENLIK, MILLI IRADE, MINI, MISIRLI, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR MENEKŞE SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MÜCAHİT SK., NAME SK., NANELI, NANELİ SK., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NIYET, NİĞBOLU SK., NİYAZİ SK., NURGÜL SK., NURLU, NURLU SK., NÜSHETIYE, NÜSHETİYE CD., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OĞUL SK., OKTAR SK., ORDU, ORDU SK., ORTAK, ORTAK SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALİ KESKİN SK., ÖMERAĞA SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PAMUK SK., PEKİN SK., PELIN, PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., RAMPA, RECEP ÇAVUS, REFİK SK., REFORM SK, REKABET SK., REMZİ SK., RESSAM SK., RUMELI, RUMELİ SK., RÜYAM SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SADIK, SADIK SK., SAFA SK., SAFİYE SK., SAKARYA CD., SAKIR HOCA, SAKSI SK., SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARDUNYA SK., SARGILI, SEÇIM, SEFA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SELANIK, SELİMOĞLU SK., SEMAZEN, SENYURT, SERIM, SERINSU, SERİM SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVER SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVINÇ, SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SEYHAN SK., SEYMENLER SK., SOĞUKSU SK., SONBAHAR, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SU SK., SUDENAZ, SÜMERLER, SÜMERLER SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN BULVAR, ŞEHİT İSMAİL DEMİRCAN CD., ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖHRET SK., ŞÖLEN SK., TAKVİM SK., TALHA, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEKIN, TEKİN SK., TEKKE SK., TEMEL SK., TEPE CD., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TİMURHAN SK., TOPAL, TOPAL SK., TRAKYA, TRAKYA SK., TUNCA, TUNCA SK., TUNCAY SK., TURGUT REİS CD., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., UZUNER, UZUNER SK., ÜNLÜ SK., ÜNVER, ÜSTAD SK., VAKIF SK., VAROL SK., VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YALDIZ, YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAYLA CD., YAZMA, YAZMALI, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENI, YENIMAHALLE, YENİ SK., YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YERLICE, YERLİCE SK., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLKIR SK., YEŞİLLİK SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., ZAHİDE SK., ZARIF, ZEMBİL SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZİRVE SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde AHUNAZ, ALİ ÖRDEM CD., ALKAN SK., AZRA ARAT SK., ÇAM, ÇİFTÇİLER SK., DOSTLUK SK., FATİH. CD., FUŞYA, KAYIN AGACI, LEYLAK SK., MUTLU GÜN, ÖRNEK SK., SEDİR, SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde AKAĞAÇ SK., AKASYALI SK., ALTINLI SK., ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., ARSLANKAYA SK., AYŞENUR SK., BAKÜ SK., BEYLERBEYİ SK., BEYLİK SK., ÇELIKYAY, ÇELİKYAY SK., ÇINARLI, ÇINARLI SK., FABRIKA, FABRİKA SK., FEVZI ÇAKMAK, FIRAT SK., GAMZELI, GAMZELİ SK., GENÇLER SK., GÜLGONCA, GÜLGONCA SK., GÜRTAY, GÜRTAY SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., KAHYA KADIN CD, KERKÜK SK., KOCAER, KOCAER SK., KORAY SK., KORKMAZLAR, KORKMAZLAR SK., KOZALI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBASI CD., KÖPRÜBAŞI CD., KUMLUK SK., KUMSAL SK., KUZEY SK., KÜBRA, KÜBRA SK., KÜLTÜRLÜ SK., LALEZAR SK., NANE ÇIÇEGI, ORMAN GÜLÜ SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, ÖZ BURÇAK SK., ÖZSU SK., PEMBE KÖSK, PETROL SK., PINAR SK., SALIM DERVISOGLU, SARI LIMON, SERİN SK., SEYITOGLU, SEYİTOĞLU SK., TAMÇELİK SK., TAN, TAN SK., UZAK SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 14 Şubat Cuma 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA FATIH, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ALİKAHYA MERKEZ, FEVZI ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, ORHAN mahallelerinde 19 MAYIS CD., 2.BEZENDİ SK., ABDÜLHAMİT CD, AÇANGÜL, AÇANGÜL SK., AHMET MÜFİD BEY, AHMET MÜFİD BEY CD., AHMET YASEVI, AHMET YASEVİ CD., AKARSU CD., AKDERE CD., AKKALE SK., AKYÜZLER, AKYÜZLER SK., ALTINOLUK SK., ALTUNİZADE, ARSLAN ÇAVUŞ SK., ASYA SK., BAĞLAR SK., BALKAN, BEŞPINAR, BUHARA, BUHARA CD., CANLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN CD., CEVHER DUDAYEV CD., CEVİZLİ SK., CINNAH, CİVA SK., ÇALDIRAN CD., ÇAMLIYAYLA, ÇAMLIYAYLA CD., ÇAYKARA SK., ÇELEBİ MEHMET CD., ÇELIKSOY, ÇELİKSOY SK., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., ÇİMENLİK SK., DEVRIM, DEVRİM SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURSUN ÇAVUŞ SK., EĞİTİM CD., ELA, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMATEPE CD., ERDEMLER SK., ESENDERE, ESENLİ SK., ESKİPAZAR SK, ESKİPAZAR SK., EŞREF BİTLİS CD, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ CD., FETİH SK., FINDICAK, FINDICAK SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÖKMENLER SK., GÖKTÜRK, GÖLHİSAR SK., GÜLDALI, GÜLDALI SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSAH, GÜLŞAH SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU CD., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., HULUSİ KENTMEN CD., İNCİRLİ SK., KAHVECİ CD., KARACALAR SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN SK., KARADEMİR, KARADEMİR SK., KARAMAN, KARAMAN SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KEKLİK SK., KELESOGULLARI, KELEŞOĞULLARI SK., KEMERCİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KOCA YUSUF PAŞA SK., KORE, KORE CD., KOZLUK SK., KÖRÜKTEPE, KÖRÜKTEPE CD., KÖSEOĞULLARI SK., KUBİLAY SK., KUZU, KUZU SK., LALELİ SK., LOKMAN KERIM, LOKMAN KERİM SK., MARULLAR SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD, MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MEHRE, MEHRE SK., MERAM, MERAM SK., MUDANYA SK., MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., NARLIOĞLU, NILGÜN, NİLGÜN SK., OĞUZHAN CD., OSMAN HAMDI BEY, OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖMER MUHTAR, ÖYKÜM, ÖYKÜM SK., ÖZTÜRKLER, ÖZTÜRKLER SK., ÖZVATAN, PASADAYI, PAŞADAYI SK., RASİM EGEMEN SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SABRI USTA, SABRİ USTA SK., SANCAR, SANCAR SK., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SELIMPASA CD., SEMERKANT, SEMERKANT CD., SENTÜRKLER SK., SEYİR SK., SEYYİT SK., SÖNMEZLER SK., SUBAŞI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., SÜRMENE SK., ŞAFAK, ŞAFAK SK., ŞEHİT UMUT ŞENSOY SK., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, ŞEYH EDEBALİ CD., TASKENT, TAŞKENT CD., TEPE ÇIKMAZI SK., TESVIKIYE, TEŞVİKİYE CD, TEŞVİKİYE CD., TOLGA SK., TURNAOGLU, TURNAOĞLU, TURNAOĞLU CD., ÜNLÜ PINAR, ÜNLÜ PINAR CD., VAHDETTİN SK., VELİ MAHMUT PAŞA CD., VEZIRHAN, VEZİRHAN SK., YALIM, YALIM SK., YESILDERE, YEŞİLÇAY SK., YEŞİLDERE SK., YIGITLER, YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., YİĞİTLER, YİĞİTLER SK., YÖRÜKLER, YÖRÜKLER SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 14 Şubat Cuma 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, GÜLTEPE, KOZLUK, TURGUT, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde 4512, ABİDİN ARAL SK., AKYILDIZ SK., ARİF SK., ASLAN, ASLAN SK., ATLAS, BAŞER SK., BEYAZ PAMUK, BEYAZ PAMUK SK., CAMİ ARKASI SK., CANDAN SK., CIHAN, CİHAN SK., ÇAY SK., ÇETİN İŞÇİ SK., DEMİRAĞA SK., DEREN SK., DİKBAYIR SK., DİLARA SK., DÜNYA SK., EFES SK., ERGUVAN, EYÜP SULTAN SK., GELİR SK, GELİR SK., GÜÇBİR SK., HACI AKŞEMSETTİN SK., HACI ARIF, HACI ARİF CD., HACI BAYRAM VELI, HACI BAYRAM VELİ SK., HACI HAZIM, HACI HAZIM SK., HUZUREVI, HUZUREVİ SK., ISMAIL KOLAYLI, İRFAN KANDEMİR SK., İSMAİL KOLAYLI CD., KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., KARADENİZ SK., KIRKMESE, KIRKMEŞE SK., KİRAZLI SK., KOÇAL SK., MADEN SK., MEHMETÇIK, METE SK., MIRALAY MÜMTAZ, MUSTAFA KARAKAŞ SK., NAMIK KEMAL CD., NAZLICAN SK., NEŞE SK., NİSAYE SK., NUMAN KAHYA, NUMAN KAHYA SK., NURDOGAN ÖZAK, NURDOĞAN ÖZAK SK., ORDUEVI, ORDUEVİ SK., ORHAN VELI, ORHAN VELİ, ORHAN VELİ SK., ÖZ BİRLİK SK., ÖZ EVLİYA ÇELEBİ SK., PELİN SK., PİRAYE SK., PORTAKAL SK., POYRAZLAR SK., RIHTIM, RIHTIM SK., RÜYA, SABIRLI, SABIRLI SK., SABUR, SABUR SK., SAİT FAİK SK., SAİT KOÇ SK., SANCAKLI SK., SAYGIN SK., SELİMİYE SK., SEMAZEN SK., SEMIH KOÇANA, SEMİH KOÇANA SK., SERGEN SK., SILA SK., ŞEHİT CAFER ŞENOL SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ŞENLİK SK., ŞENOLLAR SK., TARİH SK., TAŞTEPE SK., TURİST SK., VEHBİ DEMİREL SK., YAMAN, YAMAN SK., YENİ GELİNCİK SK., YETKİN SK., YUNUS SK., ZERDA SK., ZEYTİNLİK SK., ZOBUOGLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, FATIH, FATİH, GÜLTEPE, SERDAR, TÜYSÜZLER, YENI, YENIDOGAN, YENİ, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde ALTUN, ALTUN SK., ANADOLU CD., ANANAS SK., ARIZLI CD., ASLIM, AYSEL SK., BAL, BAL SK., BEYHAN, BEYHAN SK., BILGIN, BONCUK, BUGDAY SK., BUĞDAY SK., ÇAKMAK SK., DERINCE, DERİNCE CD., DIKICI, DİKİCİ SK., DUMAN, EDEBALİ SK., EGE, EGEMEN SK., ER, ER SK., EYÜP BEY SK., GAZİ ALİ FAİK DOKUR SK., GEZER SK., GIRGIN, GİRGİN SK., GÜÇ, GÜÇ SK., GÜLCAN, GÜLCAN SK., GÜNER SK., GÜNEY, GÜNEY SK., HAVVA, HAVVA SK., HÜR, INCE, ISMAIL AKYILDIZ HOCA, ISTANBUL KARAYOLU, İNCE SK., İNCİ SK., İNKILAP CD., İSMAİL AKYILDIZ HOCA SK., İSTANBUL KARAYOLU CD., İSTANBUL KARAYOLU YANYOLU SK, KAAN, KAÇAN SK., KALE ÜSTÜ SK., KANİ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KAYA SK, KAYIN SK., KISMET SK., KOÇAL, KURUM, MANOLYA SK., MINE, MİRALAY MÜMTAZ CD., MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NAR SK., NESE, NURETTIN PASA SK., NURETTİN PAŞA SK., ORKİDE SK., ÖNGELEN SK., SAHIN, SALIM ÇOLAK, SALİM ÇOLAK SK., SANTIYE, SARIÇAM SK., SEDAT SANBAY, SERDAR BAYIRI, SERDAR BAYIRI SK., SINEM SK., SİNEM SK., SÖĞÜT SK., SUAT, SUAT SK., SUDE SK., SUZAN SK., ŞAHİN SK., ŞAİRANE SK., ŞANTİYE SK., ŞENER SK., ŞENİZ SK., TOPDEMİR SK., TUNÇ, TUNÇ SK., VADI, VADI SK., VADİ SK, VADİ SK., YAZICIOGLU, YAZICIOGLU SK., YAZICIOĞLU SK., YILDIZ SK., YÜCE, YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZIYAPASA, ZİYAPAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA mahallelerinde NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde MEŞALE SK., NADİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, NASUHLAR, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MENEKŞE SK., MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ mahallelerinde KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 13. SK., 19018, 21. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29. SK., ANIL SK., AŞIR SK., ATLAMA YANI SK., AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BALÇIK, BAYRAM SK., BEREN SK., BESTE SK., BOZTURGUT SK., BURCU SK., CAMİ SK., CANSU. SK., CEBECI CUMHURIYET, CEBECI KISLA, CEBECİ, ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇALIK, ÇALIK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH, DEMİR CD., DEMOKRASI, DUTLAR SK., EKŞİ SK., ERGÜL, ERİKLİ SK., EROĞLU SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GİRİŞ SK., GÖKDAG, GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLMÜS, GÜRGEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, İLAYDA, KARAKULLUKÇU, KARAYEL SK., KARSILAR, KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SENOL, KENT SK., KINALI, KINALI SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., MEHMETÇİK SK., MERT SK., MESUT, MESUT SK., MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, NEHİR, OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZDEMİR SK., PAPATYA SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAKARYA, SARP SK., SEHIT OGUZ KIR CD., SELVİ SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÜKRAN, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEN, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., UYGUR, ÜNAL SK., YAKAMOZ, YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA CD., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKKONAK, ALADAĞ SK., AŞIK SK., CEM SULTAN SK., CEREN, ÇALIKUŞU SK., GÖKALP, GÜLDESTE, GÜLLÜ SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., HAMAMLI SK., HÜNER, HÜNER SK., ISTIKBAL, İSTİKBAL SK., KARATAY SK., KILAVUZ SK., KUMLUCA SK., LAÇİN SK., LEYLEK, MUHABBET, MUHABBET SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NIDA, NİDA SK., ÖZBILEN, PİYADE SK., SAKIN, SAKİN SK., SERÇE SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ANAYURT CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., DOĞALAR SK, HASTANE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., TABAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 424., 424. SK., SERA SK., YENI MAH. KAMP YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde ÇALOGLU MEVKII, DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN mahallelerinde AHMEDİYE YOLU SK, AKŞEHİR SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BEYSEHIR, BEYŞEHİR SK., ÇAĞATAY SK., D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DİCLE CD., ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., GÜLBAGI, GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, GÜZELCE, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE, KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KÖSE SK., MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., ORMAN SK., SIRTLAR YOLU, SIRTLAR YOLU SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, KARATEPE mahallelerinde 26., SAHINLER, ŞAHİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ÇİMENLER SK, GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 5209. SK., 5210. SK., 5217., YAVUZ SULTAN SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 14 Şubat Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 27., 27. SK., 28., 28. SK., 29., 54., 54. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KAYAPINAR, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 120/1., 120/1. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 202. SK., 203. SK., 205., 207/1. SK., 207/2., 212., 212. SK., 212/1. SK., 217. SK., FARABI, FARABİ CD., IBN-I SINA, İBN-İ SİNA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILOVASIOSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 501. SK., 501/2., 501/2. SK., 501/3. SK., 501/4. SK., 502. SK., 503. SK., 504/1. SK., 513. SK., 513/1. SK., 513/2. SK., 513/3., 513/3. SK., 513/4. SK., 514. SK., 541. SK., 541/1. SK., 542. SK., 542/1. SK., 542/2. SK., ASALET, ASALET CD., BAĞDAT CD., D-100 KARAYOLU CD, LIMAN, MIMAR SINAN, YESILIRMAK, YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 14 Şubat Cuma 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3721. SK., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621., 4621. SK, 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AKYOL SK., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CEBELİ SK., CUMHURİYET CD., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKI ISTANBUL YOLU, ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUL SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 14 Şubat Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4381. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4433., 4433. SK., BAGDAT, BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 14 Şubat Cuma 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, DÜZAĞAÇ, ÖRCÜN, SARAYLI, TOPÇULAR, YENI, YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 1 MART CD., 159., 160. SK., 161., 162., 162. SK., 165. SK., 190. SK., 190/A SK., 190/B, 190/B SK., 191. SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196., 196. SK., 197., 197. SK., 198. SK., 199., 199. SK., 201., 201. SK., 202., 204. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 221., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 229., 229. SK., 230. SK., 233. SK., 235. SK., 240., 241. SK., 242., 242. SK., 243. SK., 244. SK., 245. SK., 246. SK., 247. SK., 248. SK., 249. SK., 250. SK., 253. SK., 254., 254. SK., 255. SK., 256. SK., 257., 257. SK., 258. SK., 259., 259. SK., 260. SK., 262., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 277. SK., 278. SK., 279. SK., 283., 283. SK., 284., 284. SK., 286., 286. SK., 287. SK., 288. SK., 289. SK., 290. SK., 292. SK., 293., 293. SK., 294. SK., 295., 295. SK., 296., 297. SK., 298. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3131. SK., 3135 SK., 3147., 3152. SK., 3205., 3206., 3210., 3211., 3215., 3221., 3224., 3229., 3301, 3302., 3308., 3309., 3312., 3323., 3324., 3326., 3328., 3331., 850. SK, 850. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., ALDIRMAZ SK., ANAFARTALAR, ATAKAN, ATAKAN SK., B.CAHİT MORKAYA SK., BABA SULTAN, BAĞLAR CD, DOGA, DURUSU, DURUSU SK., FEVZİ YILDIZ SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GÜNEL SK., GÜREL, ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., KAZIM KARABEKİR CD., KIZILIRMAK, KIZILIRMAK CD., MALAZGİRT CD., MEVLANA, MEVLANA CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SAADET SK., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., TEKEŞ SK., TÜRBE YOLU SK., YAĞMUR SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLIRMAK CD., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, KAYACIK mahallelerinde 1101. SK., 1104., 1105. SK., 1112. SK., 1116. SK., 1117. SK., 1119. SK., 1120. SK., 1121. SK., 1122., 1127. SK., 1128. SK., 1129. SK., 1131. SK., 1132. SK., 114. CD., 115., 115. CD., 1162. SK., 1172. SK., 1173. SK., 1174. SK., 1178. SK., 1182. SK., 206. CD., 209. CD., 2101. SK., 2102. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2130. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2137., 2137. SK., 2138. SK., 2140. SK., 2141. SK., 215. CD., 2165., 2165. SK., 2167. SK., 2168. SK., 2199., 2199. SK., 2200., 2200. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2205., 2205. SK., 2312., 2312. SK., 2316., 2316. SK., AGAH EFENDİ SK., AHMET ÖZEL SK., AKASYA, ALIRIZA ASLANALP, ALİ OSMAN ALGÜZEY CD., ALİRIZA ASLANALP CD., AMIRAL, AMİRAL CD, AMİRAL CD., BEKÇİ RIFAT CD., BEYTİ KARACA SK., ÇIKMAZ SK., ÇİFTLİK CD., DALYAN SK., DİK DEMİR SK., EFE DAYI SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FERHAN KALYON SK., FERİT ALGÜZEY SK., FULYA SK., HAKAN AYAN SK., HAKAN KURT SK., HALİL KOYGUN SK., HASAN AKOVA CD., HASAN OKTAY, HASAN OKTAY SK., HAYATİ ŞAFAK SK., HAYRI SAVDERT, HAYRİ SAVDERT SK., HELVACIOĞLU SK., HİLAL SK., IHSAN KESKIN, ITIR SK., İDRİS GÜLBAŞ SK., İHSAN KESKİN SK., İNÖNÜ CD., KÜÇÜK DERE YOLU SK, MEHMET AKİF ERSOY BULVAR, MEHMET YASEF, MEHMET YASEF SK., NAZMİ OĞUZ CD., OSMAN KIVANÇ SK., ÖMER NAMLI, ÖMER NAMLI CD., PARK, PARK CD., RAUF DENKTAŞ BULVAR, SAĞLAM SK., SEHIT CEMIL ENGINDENIZ, SELAHATTİNBEY CD., ŞEHİT CEMİL ENGİNDENİZ CD., TURGUTREİS CD., TÜFEKCİ ALİ SK., ULUCAMİ SK., UMUT, ZAKKUM SK., ZAMBAK SK., ZEKI ERGÜN, ZEKİ ERGÜN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021 mahallelerinde 101. CD., 104. CD., 105., 105. CD., 107. CD., 108., 109., 109. CD., 111. CD., 1115. SK., 1124. SK., 1130. SK., 1146., 1146. SK., 1150. SK., 1151., 1152. SK., 1159. SK., 116., 116. CD., 1160. SK., 1163., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 117. CD., 1172., 1179. SK., 118., 118. CD., 1180. SK., 1181. SK., 1184., 1184. SK., 201. CD., 2107., 2107. SK., 2125., AHMET EROL SK., ALI OSMAN ALGÜZEY, AMİRAL, AYAN SK., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., DUYGU, ERTUĞRULGAZİ SK., EZGİ SK., FUAT BALKAN SK., FULYA, GÖKTÜRK SK., HACI ADEMBEY SK., HACI ALİ DEMİR SK., KOCAÇINAR SK., MUAZZEZ ARUOBA SK., MUSTAFA SÖZER, MUSTAFA SÖZER SK., NECDET CALP, NECDET CALP CD., PAPATYA, TEPEBAŞI SK., UYGAR SK., ZEYTINLIK, ZEYTİNLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURGUTLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, GEBZE OSB, PELİTLİ mahallelerinde 3216., 3253, 3253., 3256., 3261, 3262., AYDIN SK., DEĞİRMEN YOLU SK, MEZARLIK SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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