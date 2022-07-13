14 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler kapalı mı olacak?

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:08

Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum bayram tatili süresince hizmet vermiyor. Eczaneler de resmi tatil boyunca kapalı oluyor. Peki, eczaneler ne zaman açılacak? 13 ve 14 Temmuz'da eczaneler açık olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü eczaneler açık mı?

4 gün süren Kurban Bayramı'nın dün son günüydü. Kurban Bayramı nedeniyle eczaneler de hizmet vermiyor. Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilmesinin ardından 9 güne çıktı. Kurban Bayramı tatili 9 - 17 Temmuz arası gerçekleşecek. Peki eczaneler ne zaman açılacak?

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erecek. Ancak 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Bayram boyunca sadece nöbetçilerin hizmet verdiği eczanelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Eczaneler 13 Temmuz Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

ECZANELER 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

Kurban Bayramı sonrası 13 Temmuz Çarşamba günü açılacak olan eczaneler 14 Temmuz Perşembe de hizmet vermeye devam edecek. Ancak 15 Temmuz Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler açık olmayacak. 15 Temmuz Cuma günü sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.