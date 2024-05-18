14. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması sonuçlandı: Birinci Türkiye'den

1534 eser arasından Mehmet Akif Özdal’ın çizimi birinciliğe layık görüldü. Cumhuriyet’in özel ödülü ise Meksikalı sanatçıya gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:13
14. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması sonuçlandı: Birinci Türkiye'den
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Gazetemizin dünyaca ünlü karikatür sanatçısı Milas doğumlu Turhan Selçuk anısına Muğla’nın Milas Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda dereceye giren isimler belli oldu.

61 ülkeden 379 karikatürist tarafından gönderilen 1535 karikatür geçen hafta Milas Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Sahnesi’nde seçici kurulun önüne geldi.

Jüride Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk, çizerler Kamil Masaracı, İzel Rozental, Fahriye Çıtaklı, İpek Özsüslü, Eda Uzunoğlu, Julie Besombes, Simon Baert ve Sanat Eğitimcisi Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan ile koordinatör Mehmet Nergiz yer aldı. Üyelerinin yaptığı oylamayla Kamil Masaracı kurul başkanlığına seçildi.

SERGİ 1 EKİM’DE

Çeşitli kriterler baz alınarak yapılan seçimde 61 karikatür ikinci değerlendirmeye kaldı.

Ardından birincilik, ikincilik üçüncülük ve çeşitli kuruluşların; dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koydukları özel ödüllerini kazanan eser ve eser sahipleri belirlendi.

14. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı eylül ayında gerçekleştirilecek. Sergi 1 Ekim 2024 tarihine kadar açık kalacak.

İŞTE DERECEYE GİRENLER

Birincilik Ödülü: Mehmet Akif Özdal/Türkiye

İkincilik Ödülü: Alireza Pakdel/İran

Üçüncülük Ödülü: Menekşe Çam/Türkiye

Jüri Özel Ödülü: Zakir Sargitov/Rusya

Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü: Antonio Rodriguez/Meksika

Açık Radyo Özel Ödülü: Patrick Lamassoure/Fransa

Labranda Su Özel Ödülü: Murat Şeker/Türkiye

Milas Karikatürlü Ev Özel Ödülü: Amir Dehghan/ İran

Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü: Nahid Maghsoudi/İran

Tema Vakfı Özel Ödülü: Mehmet Zeber/Türkiye


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