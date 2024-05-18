14. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması sonuçlandı: Birinci Türkiye'den
1534 eser arasından Mehmet Akif Özdal’ın çizimi birinciliğe layık görüldü. Cumhuriyet’in özel ödülü ise Meksikalı sanatçıya gitti.
Gazetemizin dünyaca ünlü karikatür sanatçısı Milas doğumlu Turhan Selçuk anısına Muğla’nın Milas Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda dereceye giren isimler belli oldu.
61 ülkeden 379 karikatürist tarafından gönderilen 1535 karikatür geçen hafta Milas Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Sahnesi’nde seçici kurulun önüne geldi.
Jüride Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk, çizerler Kamil Masaracı, İzel Rozental, Fahriye Çıtaklı, İpek Özsüslü, Eda Uzunoğlu, Julie Besombes, Simon Baert ve Sanat Eğitimcisi Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan ile koordinatör Mehmet Nergiz yer aldı. Üyelerinin yaptığı oylamayla Kamil Masaracı kurul başkanlığına seçildi.
SERGİ 1 EKİM’DE
Çeşitli kriterler baz alınarak yapılan seçimde 61 karikatür ikinci değerlendirmeye kaldı.
Ardından birincilik, ikincilik üçüncülük ve çeşitli kuruluşların; dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koydukları özel ödüllerini kazanan eser ve eser sahipleri belirlendi.
14. Uluslararası
Turhan Selçuk Karikatür
Yarışması’nın ödül töreni
ve sergi açılışı eylül
ayında gerçekleştirilecek.
Sergi 1 Ekim 2024 tarihine
kadar açık kalacak.
İŞTE DERECEYE
GİRENLER
Birincilik Ödülü: Mehmet Akif Özdal/Türkiye
İkincilik Ödülü: Alireza Pakdel/İran
Üçüncülük Ödülü: Menekşe Çam/Türkiye
Jüri Özel Ödülü: Zakir Sargitov/Rusya
Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü: Antonio Rodriguez/Meksika
Açık Radyo Özel Ödülü: Patrick Lamassoure/Fransa
Labranda Su Özel Ödülü: Murat Şeker/Türkiye
Milas Karikatürlü Ev Özel Ödülü: Amir Dehghan/ İran
Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü: Nahid Maghsoudi/İran
Tema Vakfı Özel Ödülü:
Mehmet Zeber/Türkiye
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