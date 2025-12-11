14 yaşındaki çocuğu iple bağladı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, kurulan semt pazarına geldi. Çocuk burada iddiaya göre kıyafeti tezgahından eşofman çaldı.

Çocuğun ikinci girişiminde fark edilmesi üzerine pazar esnafından Ahmet Saydan çocuğu iple bağladı. Ardından da çocuğu sorgulayarak eşofmanın yerini öğrendi. Eşofmanın geri alınmasının ardından çocuğu serbest bıraktı.

Çocuğu bağlayan pazar esnafı Ahmet Saydan, "Geldi eşofmanı aldı oradan götürdü. ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim seni. Anadan doğma ediyorum' dedim. 'Baktım' dedi 'Abi eşofman ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi. Elini kolunu bağladık burada. Kaçmasın diye polis çağırdık. Sonra baktım eşofmanı getirdi biz de gönderdik" dedi.

ÇOCUK "YALANCILAR" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Pazar tezgahının arkasında oturtulan çocuki olayı anlatan esnafın sözleri karşısında "Yalancılar" diyerek tepki gösterdi. Tezgah arkasındaki çuvalın üzerine oturtulan çocuğun kaçmaması için kollarından ve bacaklarından bağlandığı görüldü.