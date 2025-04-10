14 yaşındaki çocuk kaçırıldı, işkence gördü: Sadece 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:29

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:29

Bursa'nın İznik ilçesinde lise öğrencisi bir çocuğun okul çıkışı kaçırılarak işkenceye maruz bırakıldığı olayda yalnızca bir kişi tutuklandı. 14 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet D., okul çıkışında beyaz renkli, camları filmli bir hafif ticari araca zorla bindirilerek kaçırıldı. Araçta bulunan dört kişi tarafından kıyafetleri zorla çıkartılan çocuk, taciz edildi.

Araçta can havliyle bağırmaya başlayan Muhammet D., şahısların bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmaya çalıştı. Ancak saldırganlar, çocuğu yakalayarak göle attı, ardından tekme ve yumruklarla darp etti. Çocuğun cep telefonundaki kız arkadaşını arayan saldırganlar, kıza hakaretler yağdırarak tehdide devam etti. Muhammet D., yaşadığı dehşet dolu anların ardından tekrar araca bindirilip, olay yerine yakın bir noktaya bırakıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eve döndüğünde vücudu morluklar ve kızarıklıklarla dolu olan Muhammet D.’nin durumu babası Ramazan Demir tarafından fark edildi. Oğlunun anlatımlarıyla gerçeği öğrenen baba, hemen karakola giderek şikâyetçi oldu. Güvenlik kameralarından yapılan incelemeyle olayda kullanılan aracın plakasına ulaşan emniyet ekipleri, saldırıya karıştığı tespit edilen dört kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 32 yaşındaki Kerim T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Demir, “Şikâyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Oğlum bu olayın psikolojik etkisini yaşıyor. Sadece biri tutuklandı. Bu kabul edilemez” diyerek adaletin tam anlamıyla sağlanması için mücadele edeceklerini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.