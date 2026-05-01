14 yaşındaki Gizem, arkadaşı tarafından tüfekle öldürüldü

Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir'i 15 yaşındaki erkek çocuğu A.Ç., tarafından öldürüldü

Olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. adı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir’e pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gizem Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Özdemir için Bademlik Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, siyasi parti temsilcileri, Özdemir'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. Özdemir, namazın ardından Bademlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.