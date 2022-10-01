14 yaşındaki İrem’den 4 gündür haber alınamıyor
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sabaha karşı evden kaçtığı iddia edilen 14 yaşındaki genç kızdan, 4 gündür haber alınamıyor.
Olay, Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, anne R. A. ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki İrem Karakaya (14), 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 02.40 sıralarında evden çıktığı belirtildi. Kapı sesini duyan anne, kızının peşinden koştuğunu ancak yetişemediğini söyledi. Kızından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulundu. Anne R. A. kızının başına kötü bir durum gelmemesi ve sağlığından endişe ettiğini bildirdi.
Yaklaşık 2 hafta önce Denizli’ye taşındıklarını ve fazla çevresi olmadığını söyleyen anne R.A. bir an önce bulunması için çağrıda bulundu.
Yapılan arama çalışmalarında İrem’den haber alamayan aile, Denizlili yurttaşlardan kızlarının bulunması için yardım bekliyor.
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- 'Millet'in karşısında çaresiz
- Alkollü içkiye zam geldi
- 'Kumpaslar çöktü...'
- Skandal! Sınavdan önce sorulara bakılmış
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu!
- 'Sağlık sorunları' demişti, tefecilik çıktı