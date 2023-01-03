14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kırtasiye çalışanı, itiraz üzerine yeniden tutuklandı

03 Ocak 2023 Salı, 16:59

Olay, Fatih’te 28 Aralık Çarşamba günü yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. 14 yaşındaki çocuk, kırtasiyeye girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı. Kimsenin içeride olmadığı sırada kırtasiye çalışanı öğrenciye sarılarak öpmeye çalıştı.

Bir müşterinin içeri girmesiyle kırtasiyeden çıkan kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Babanın şikayeti üzerine A.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılığın, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli A.S. hakkında İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nce, “konutu terk etmemek” şeklindeki adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine savcılık, şüphelinin adli kontrol kararına itirazda bulundu. Savcılık itirazında, 15 yaşından küçük mağdur kız çocuğunun tacizini doğrular nitelikteki kamera görüntüleri ile suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğu gerekçesiyle şüphelinin tutuklanmasını talep etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. A.S., Fatih ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Şüpheli A.S. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüpheli A.S. "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.