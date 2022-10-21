İstanbul'da kırtasiyeci dehşeti: 'Gürültü' bahanesiyle çocukları darbetti

İstanbul Kağıthane'de, kırtasiyeci İsa Ö., okuldan çıkıp evine doğru yürüyen iki çocuğu zorla işyerine sokup darbetti. Gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocukları dövdüğünü söyleyen İsa Ö., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çocukları darbettiği anlar kameraya yansıdı.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 15:48
İstanbul'da kırtasiyeci dehşeti: 'Gürültü' bahanesiyle çocukları darbetti
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Kağıthane'de, geçen cuma günü saat 14.00 sıralarında; okuldan çıkan 10 yaşındaki iki çocuk, cadde üzerindeki kırtasiyenin önüne geldiklerinde kırtasiyeci İsa Ö. tarafından zorla işyerine sokuldu.

Kırtasiyeci, çocukların kafalarına vurarak darbetmeye başladı. Kırtasiyecinin çocukları darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

GÜRÜLTÜ YAPTIKLARI İÇİN DARBETTİĞİNİ SÖYLEDİ 

Çocukların olayı ailelerine anlatmaları üzerine durum, polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kırtasiyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra çocukları darbeden İsa Ö.'yü gözaltına aldı.

İsa Ö.'nün Emniyet'teki ifadesinde, çocukları, dükkanın önündeki malzemelerle oynadıkları ve gürültü yaptıkları için dövdüğünü söylediği öğrenildi.  İsa Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonucu, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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