İstanbul'da kırtasiyeci dehşeti: 'Gürültü' bahanesiyle çocukları darbetti

21 Ekim 2022 Cuma, 15:48

Kağıthane'de, geçen cuma günü saat 14.00 sıralarında; okuldan çıkan 10 yaşındaki iki çocuk, cadde üzerindeki kırtasiyenin önüne geldiklerinde kırtasiyeci İsa Ö. tarafından zorla işyerine sokuldu.

Kırtasiyeci, çocukların kafalarına vurarak darbetmeye başladı. Kırtasiyecinin çocukları darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜRÜLTÜ YAPTIKLARI İÇİN DARBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Çocukların olayı ailelerine anlatmaları üzerine durum, polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kırtasiyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra çocukları darbeden İsa Ö.'yü gözaltına aldı.

İsa Ö.'nün Emniyet'teki ifadesinde, çocukları, dükkanın önündeki malzemelerle oynadıkları ve gürültü yaptıkları için dövdüğünü söylediği öğrenildi. İsa Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonucu, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.