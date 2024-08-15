15 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:41

Güncelleme: 15.08.2024 - 09:41

İZMİR ilinde 15 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 08:30:14.27-2024-08-15 10:30:18.567 saatleri arasında Alaçatı; 14009, 14015. Sk., haydariye, 14004, İsimsiz328, , 14004/1, İsimsiz333, 11500. Sk., 14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14006. Sk., 14009. Sk., 14014. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 10:30:46.65-2024-08-15 12:30:57.187 saatleri arasında Alaçatı; 11016. Sk., 12003. Sk., 12002. Sk., 12001. Sk., 11059. Sk., 11058. Sk., 11057. Sk., 11054. Sk., 11035. Sk., 11033. Sk., 11031. Sk., 11029. Sk., 11028. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12500. Sk., Kemalpaşa, 11025. Sk., 11024. Sk., 11023. Sk., 11022. Sk., 11021. Sk., 11020. Sk., 11019. Sk., 11018. Sk., 11015. Sk., 1058. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 09:00:00.445-2024-08-15 15:30:00.469 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; Özgün Sk., GÖLET, Şah İsmail Sk., Özdirik Sk., Çerkez Yusuf Sk., Zeytincik Sk., Zeytincik, Uncular Sk., Turgutlu Cd., Salim Ağa Sk., Sakızlı Hoca Sk., Piknik Sk., Nebioğlu, Mehmet Tokmak, Manavoğlu Sk., Manavoğlu, Lise, Koca Terzi Sk., Koca Terzi, Koca Ahmetler, Kaymakam Bey Sk., Kadıoğlu Sk., Hüseyin Fadul Sk., Hulusi Öztansel Cd., Halil Furan Çk., Durmuşça Sk., Durmuşça, Cami Kebir Sk., Bahçivan Sk., Asansör Sk., Asansör, Arıkbaşı Sk., Arıkbaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:00:00.445-2024-08-15 15:30:00.469 saatleri arasında Sarılar; Turgutlu Cd., Beyler Yolu, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:00:00.445-2024-08-15 15:30:00.469 saatleri arasında Bağyurdu Kazımpaşa; Yaka Mevki Bent Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:00.434-2024-08-15 14:00:00.452 saatleri arasında Damlacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:00.434-2024-08-15 14:00:00.452 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; , 9255. Sk., 9267. Sk., 9267/1 Sk., Kocatepe Caddesi, Şehit Mustafa Akmansoy Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 09:00:00.631-2024-08-15 12:00:00.914 saatleri arasında Çandarlı; İsimsiz221, Konunç 5 Sk., Asnur 10 Sk, Konunç 14 Sk., İsimsiz392, İsimsiz237, Olgu 6 Sk., İsimsiz222, İsimsiz220, İsimsiz219, İsimsiz218, İsimsiz217, İsimsiz214, İsimsiz213, İsimsiz207, İsimsiz206, İsimsiz205, İsimsiz204, İsimsiz203, Yıldızkent Sk., İsimsiz199, İsimsiz198, İsimsiz197, İsimsiz194, , Çandarlı Tatil Köyü, Yıldızkent Konutları, Konunç 17, Konunç 16, Bergama Asfaltı, Asnur 9 Sk., Ayyıldız, 1109. Sk., 1000. Sk., Konunç 21 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 09:00:00.631-2024-08-15 12:00:00.914 saatleri arasında Zeytindağ; İsimsiz223, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:00:00.631-2024-08-15 12:00:00.914 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 09:00:00.657-2024-08-15 12:00:00.272 saatleri arasında Menderes; 157/1. Sk., , Çocuk Parkı İçi Yolu, Menderes Cd., Seyfi Demirsoy Cd., 152. Sk., 152/1. Sk., 157. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 10:00:29.019-2024-08-15 16:00:34.155 saatleri arasında Belenbaşı; 3004, 3007, 3004/1, 3004. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:18.795-2024-08-15 12:30:24.611 saatleri arasında Kaynaklar Merkez; 2053, , 2000. Sk., 2001. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2029. Sk., 2031. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2055. Sk., 2071. Sk., 2072. Sk., 2072/1. Sk., 2075. Sk., 2076. Sk., 2077. Sk., 2079. Sk., 2080. Sk., 2081. Sk., 2101. Sk., Bahçebağ Sk., Camialtı Sk., Celiloğlu Sk., GAZİ HASAN ŞEN, Gürlek Sk., Hasan Saka Sk., Kabakçılar Sk., Mehmet Memiş Sk., Sağlık Ocağı, Sağlık Ocağı Sk., Öğrt. Mustafa Balcı Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, Şehit İslam Yeşil Sk., 2078, 2073, 2071/1, İsimsiz1, İsimsiz9, İsimsiz15, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, 2076 Sk., İsimsiz26, İsimsiz30, 2079 Sk. , İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz58, İsimsiz79, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz112, İsimsiz119, İsimsiz127, Atatürk Cd., 2027, 2072 Sk., 2076/1, 2034, 2101/1, 2005, 2041, 2023, 2028, 2054, 2046, 2043, 2058, 2039, 2020, 2045, 2048, 2047, 2012, 2105, 2106, 2051, 2079/3, 2071/2, 2079/2, 2030, 2036 sk., 2037, 2036, 2103 Sk., BAHÇEBAĞ, 2080 Sk., 2070, 2083, KABAKÇILAR, 2107 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:18.795-2024-08-15 12:30:24.611 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:18.795-2024-08-15 12:30:24.611 saatleri arasında 29 Ekim; , 2000. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2114. Sk., 2116. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2152. Sk., 2153. Sk., 2154. Sk., 2155. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2172. Sk., 2173. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2208. Sk., 2209. Sk., 2213. Sk., 2215. Sk., 2220. Sk., 2231. Sk., 2242. Sk., 2224, 2252. Sk., 2253. Sk., 2255/1. Sk., 2255/2. Sk., 2256. Sk., ARAZİ İÇİ, Atatürk Cd., Bahçebağ Sk., Değirmentaşı Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hacı Osmanlar Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Ortatatepe Sk., Sağlık Ocağı Sk., Sümbül Sk., Yaldız Sk., İmamoğlu Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, Şehit Nurettin Gök Sk., 2112, İsimsiz39, İsimsiz61, 2157, Sağlık Ocağı, 2130 Sk., 2115, 2118/1, 2110, 2206, 2255, 2113, 2254, 2159, 2117, 2246 Sk., 2145 Sk., 2171 Sk., 2148, 2114 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:18.795-2024-08-15 12:30:24.611 saatleri arasında Yıldızlar; 2205. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 09:00:00.865-2024-08-15 13:00:00.083 saatleri arasında Yenikent; Turkuaz Sk., Emek Sk., 1. Cd., İsimsiz72, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, , İmbat, Urla Berk Kooperatifi, Sezen, Kırmızı Sk., Kırmızı, HÜSEYİN ZEREN, Hasan Tümerk Cd., Gönenç Sk., Göneneç Kooperatifi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:00:30.852-2024-08-15 16:00:10.434 saatleri arasında Bademler; 15021/1 Sk., 15020. Sk., 15019. Sk., 15018. Sk., 15017. Sk., 15016. Sk., 15015. Sk., 15014. Sk., 15000/1. Sk., 15000, BADEMLER, , Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı, 15033. Sk., 15028, 15026. Sk., 15025. Sk., 15024/1. Sk., 15024. Sk., 15023. Sk., 15022. Sk., 15021 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:00:55.341-2024-08-15 16:00:10.907 saatleri arasında Bademler; 15034 Sk., 15035. Sk., 15036 Sk., 15037. Sk., , İsimsiz56, BADEMLER, 15014/3, 15027. Sk., 15014. Sk., 15028, 15030 Sk., 15031 Sk., 15033. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 10:00:53.168-2024-08-15 16:00:02.111 saatleri arasında Yenikent; , İsimsiz103, DALYA, KOLYOZ, ORKİDE, KARDELEN, MUSTAFA ERTEKİN, HÜSEYİN ZEREN, Sarı Zeybek Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 10:00:53.168-2024-08-15 16:00:02.111 saatleri arasında Yelaltı; KISMET, İsimsiz24, İsimsiz32, BULUT, ÜÇ DEĞİRMENLER, Atlas Sk., Avni Erdoğan Cd., Bulut Sk., Kültür Sk., , Nur Dikmen Cd., Pırlanta Sk., Tümer Sk., ZÜMRÜT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 09:00:18.247-2024-08-15 15:00:28.388 saatleri arasında Turgut; , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, MANADERESİ , Araplar, Araplar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:00:21.648-2024-08-15 09:30:34.451 saatleri arasında Ulamış; 1419/11. Sk., 1419/5. Sk., İsimsiz12, İsimsiz44, 1419. Sk., 1419/13 Sk., 1419/14 Sk., Sabri Soykan Cd., Okul Cd., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., 1419/7. Sk., 1419/15 Sk., 1419/16 Sk., 1419/2 Sk., 1419/3. Sk., 1419/4. Sk., 1419/1. Sk., 1419/5, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:00:30.852-2024-08-15 16:00:10.434 saatleri arasında Ulamış; 1435, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:00:43.537-2024-08-15 15:00:55.407 saatleri arasında Turgut; Araplar, Araplar Sk., , İsimsiz15, TURGUT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 09:30:26.521-2024-08-15 15:30:34.939 saatleri arasında Havuzbaşı; , İsimsiz27, İsimsiz39, İsimsiz47, İsimsiz35, İsimsiz11, İsimsiz52, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:26.521-2024-08-15 15:30:34.939 saatleri arasında Çırpı Cami; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:26.521-2024-08-15 15:30:34.939 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:26.521-2024-08-15 15:30:34.939 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 09:30:26.521-2024-08-15 15:30:34.939 saatleri arasında Arslanlar; , İsimsiz197 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:26.521-2024-08-15 15:30:34.939 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 10:00:50.945-2024-08-15 11:00:05.254 saatleri arasında Göllüce; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 09:30:59.138-2024-08-15 15:30:12.031 saatleri arasında Çayır; İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz176, Çayırköy, Köşk Ödemiş Yolu, Ataman, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:59.138-2024-08-15 15:30:12.031 saatleri arasında Çamlıca; Çamlıca Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:59.138-2024-08-15 15:30:12.031 saatleri arasında Güney; İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz10, İsimsiz11, Güney Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:59.138-2024-08-15 15:30:12.031 saatleri arasında Demirdere; Köy İçi Yolu, Demirdere Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz242, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:59.138-2024-08-15 15:30:12.031 saatleri arasında Hamam; İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu, , mendegüme küme evler, melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:59.138-2024-08-15 15:30:12.031 saatleri arasında Küçükören; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:59.138-2024-08-15 15:30:12.031 saatleri arasında Küre; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, KÜRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 09:30:59.138-2024-08-15 15:30:12.031 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, Sarılar Köyü, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:59.138-2024-08-15 15:30:12.031 saatleri arasında Kocaaliler; İsimsiz7, İsimsiz17, , İsimsiz30, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Kocaaliler Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 09:30:59.138-2024-08-15 15:30:12.031 saatleri arasında Çobanköy; , çobanköy merkez, SARILAR KÖY YOLU, ÇİMENLİK KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 10:00:50.945-2024-08-15 11:00:05.254 saatleri arasında Çayırlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 10:00:50.945-2024-08-15 11:00:05.254 saatleri arasında Kurşak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 10:00:50.945-2024-08-15 11:00:05.254 saatleri arasında Hasançavuşlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 10:00:50.945-2024-08-15 11:00:05.254 saatleri arasında Halkapınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 14:00:31.087-2024-08-15 16:00:05.469 saatleri arasında Çayırlı; İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, KARACAOĞLAN KÜME EVLER, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, , İsimsiz39, ÇAYIRLI YOL ÜSTÜ, Çayırlı Köyü İç Yolu, İsimsiz40 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 14:00:31.087-2024-08-15 16:00:05.469 saatleri arasında Akçaşehir; İsimsiz43, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 14:00:31.087-2024-08-15 16:00:05.469 saatleri arasında Çukurköy; İsimsiz22, İsimsiz14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 10:00:00.043-2024-08-15 17:00:00.675 saatleri arasında Olgunlar; Gedik, Gedik, İsimsiz101, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz100, , , İsimsiz107, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz108, İsimsiz114, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz116, GEDİK, GEDİK, GEDİK, GEDİK, HACILAR, HACILAR, İsimsiz137, İsimsiz137 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 10:00:25.993-2024-08-15 16:00:34.511 saatleri arasında 30 Ağustos; İsimsiz28, 7120. Sk., İsimsiz42, İsimsiz64, 2., 7124. Sk., Emek Bir Sitesi, Park İçi Yolu, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 10:00:25.993-2024-08-15 16:00:34.511 saatleri arasında İstiklal; 7437. Sk., 7410. Sk., 2., 7429 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 12:00:00.645-2024-08-15 15:00:00.114 saatleri arasında Şemikler; 6290. Sk., 6291. Sk., 6292. Sk., 6310/1. Sk., ORDU BULVARI, ORDU BULVARI, 6286/6, 6277/1. Sk., 6286, 6276. Sk., 6286/4. Sk., 6286/7. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:41.053-2024-08-15 13:00:49.068 saatleri arasında İmbatlı; 6070. Sk., 6070/1. Sk., 1847, 6098. Sk., 6076/2. Sk., 6076/1. Sk., 6072. Sk., 6071/1. Sk., 6071. Sk., 6070/3. Sk., 6070/2. Sk., , 1595. Sk., 1825. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:41.053-2024-08-15 13:00:49.068 saatleri arasında İnönü; 6747. Sk., 6746. Sk., 6745/2. Sk., 6745/1. Sk., 6745. Sk., 6744. Sk., 6758/1. Sk., 6759. Sk., 6760. Sk., 6761. Sk., 6743/1. Sk., 6743. Sk., 6742/2. Sk., 6742/1. Sk., 6742. Sk., 6741. Sk., 6758. Sk., 6749. Sk., 6748. Sk., 6740/1. Sk., 6740. Sk., 6739/1. Sk., 6739. Sk., 6737. Sk., 6735. Sk., 6732/5. Sk., 6732/1. Sk., 6732. Sk., 6730. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:41.053-2024-08-15 13:00:49.068 saatleri arasında Örnekköy; , 1847/1. Sk., 1847/2. Sk., 1847/3. Sk., 1847/4. Sk., 1847/9. Sk., 6065/2. Sk., 6601. Sk., 7400 1. Çıkmazı, 7400/1. Sk., 7401. Sk., 7402. Sk., 7403. Sk., 7415. Sk., 7416. Sk., 7417. Sk., 7418. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7424. Sk., 7426. Sk., 7450. Sk., 7451. Sk., 7452. Sk., 7453. Sk., 7454. Sk., 7454/1. Sk., 7455/1. Sk., 7457/1. Sk., 7458. Sk., 7459. Sk., 7461/1. Sk., 7510. Sk., 7510/1. Sk., 7511. Sk., 7513. Sk., 7514. Sk., 7515. Sk., 7548/2, ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI YÜKSEL YAVUZ, 1847, Park İçi Yolu, Girne, Baş Pehlivan Karaali Cd., BAŞ PEHLİVAN KARAALİ, 7537. Sk., 7536/1. Sk., 7536. Sk., 7535. Sk., 7517. Sk., 7532. Sk., 7533. Sk., 7534. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:41.053-2024-08-15 13:00:49.068 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-15 2024-08-15 12:00:41.053-2024-08-15 13:00:49.068 saatleri arasında Cumhuriyet; 6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6629. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6640. Sk., 6641. Sk., 6642. Sk., 6642/1. Sk., 6642/2. Sk., 6643. Sk., 6643/1. Sk., 6644. Sk., 6653. Sk., 6653/1. Sk., 6655. Sk., 6718/1. Sk., 6732. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-15 2024-08-15 12:00:41.053-2024-08-15 13:00:49.068 saatleri arasında Soğukkuyu; Girne Blv., 1847/14. Sk., 1847/10. Sk., İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz53, elektrik kesintisi yaşanacaktır.