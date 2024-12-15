15 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:32

Güncelleme: 15.12.2024 - 10:32

İZMİR ilinde 15 Aralık Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-15 2024-12-15 09:30:00.197-2024-12-15 16:00:00.941 saatleri arasında Ovacık; İsimsiz58, İsimsiz44, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz45, İsimsiz43, OVACIK, AKALAN, Akalan, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, ELMADERESİ, İsimsiz57, İsimsiz12, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 09:30:00.197-2024-12-15 16:00:00.941 saatleri arasında Uzunköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-15 2024-12-15 10:00:44.513-2024-12-15 12:00:51.642 saatleri arasında İnciraltı; Güldeste, , Güldeste Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-15 2024-12-15 10:00:44.513-2024-12-15 12:00:51.642 saatleri arasında Sahilevleri; Ökmen Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., Güldeste elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-15 2024-12-15 10:30:00.501-2024-12-15 13:00:00.087 saatleri arasında Çambel; Çambel Köyü İç Yolu, ÇAMBEL MAH. YOLU, çambel mahalle yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-15 2024-12-15 13:00:10.45-2024-12-15 16:00:18.362 saatleri arasında Mansuroğlu; Ankara elektrik kesintisi yaşanacaktır.