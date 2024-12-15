15 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:32

Güncelleme: 15.12.2024 - 10:32

MANİSA ilinde 15 Aralık Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-15 2024-12-15 09:00:09.036-2024-12-15 15:00:18.275 saatleri arasında Yeni; Menderes Cd., 67. Sk., 57. Sk., 59. Sk., İsmail Hakkı Cd., Kaymakam Atilla Yaşa Sk., Atatürk Cd., , 38., İsimsiz11, CELALİÇÖZ, 38. Sk., 40. Sk., 44. Sk., 46. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 09:00:09.036-2024-12-15 15:00:18.275 saatleri arasında Şair Eşref; ATATÜRK(56), Atatürk Cd., Halit Kaya Dipli CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-15 2024-12-15 09:00:25.642-2024-12-15 15:00:34.108 saatleri arasında Peker; KONUK, , 1706. Sk., 1714, Belediye Cd., CUMHURİYET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 09:00:25.642-2024-12-15 15:00:34.108 saatleri arasında Yarhasanlar; 2108. Sk., KONUK, 1706. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 09:00:50.354-2024-12-15 15:00:57.419 saatleri arasında Yeniharmandalı; çifte damlar, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., , 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd., Gediz Sk., Güzel Sk., Kuruçay Çk., Şirin Sk., İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz27, Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, İsimsiz46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 09:00:50.354-2024-12-15 15:00:57.419 saatleri arasında Çavuşoğlu; , İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 10:00:42.808-2024-12-15 16:00:49.291 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-15 2024-12-15 10:00:45.33-2024-12-15 14:00:56.701 saatleri arasında 4 Eylül; İsimsiz20, MEVLANA, YABAAYAK, Y.SULTAN SELİM, ŞHT.MEHMET TOPÇUOĞLU, MENTEŞE KUYU, MEHMET KELEŞOĞLU, LEYLAK, AHİ EVRAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-15 2024-12-15 17:00:19.669-2024-12-15 18:00:28.085 saatleri arasında Durasıllı; KIBRIS, GÜVEN, KUTLU, ALTINBAŞ, PANAYIR, KUĞU, YEREL, GÜRBÜZ, HAYAT, EZGİ, PALMİYE, ÇAMLICA, TUNA, ŞAFAK, SÜMBÜL, LEYLAK, NAMIK KEMAL, LALE, ÇİNİ, BEYAZIT, 10., 12., PINAR, ÇİÇEK, KANAAT, UYSAL, ÇAYIR, KULALILAR, 79., PARK, MUTLU, 11., 56., YILDIRIM, DURAN, 57., BAŞAK, 13., ÇAKIR, OKUL, MÜLAZIMLAR, EMEK, TRAFO, DAĞLILAR, 20., 21., KİBAR, İSKAN, GÜNEŞ, MİTHAT PAŞA, 22., COŞKUN, 25., 26., 15., 16., BABACAN, TAVAS, 28., 17., SAKA, UĞUR, AYCAN, İNÖNÜ, ÜLKER, CAN, ÖZYURT, UYGAR, MERİÇ, ASLAN, AZİM, KANSU, MELTEM, ÇİĞDEM, FAZİLET, KERİM, DUA, 67., 64., 68., 66., 62., BİLGİ, 33., İsimsiz536, İsimsiz534, İsimsiz529, İsimsiz524, İsimsiz515, İsimsiz501, İsimsiz482, İsimsiz409, , 124 Sok, ULAŞ, 14., İMAR, ATATÜRK, YENİ, FATİH, 1081, KUBİLAY, 60,1 sokak, isimsiz, 14/2 sok., 52, burcu sok, 58.1, DURASILLI YOL, durasıllı iç yolu, durasıllı, durasıllı iç yol, 123, 125, İSİMSİZ, ÖDÜL, HÜRRİYET, YILDIZ, MİMAR SİNAN, KAYA, YILMAZ, EREN, 58., EVREN, 5., 4., VİRAN, AK, ALPARSLAN, ZAFER, ÖZEN, MESİR, DEDE, DENİZ, KORUTÜRK, 5 EYLÜL, DUMANLAR, UYGUR, ECE, BARIŞ, BARBAROS, ALAŞEHİR, ŞİMŞEK, KARTAL, GENÇLİK, YALÇIN, BURHAN, KAZIM KARABEKİR, 55. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 17:00:19.669-2024-12-15 18:00:28.085 saatleri arasında Adala; ATATÜRK, 50.YIL, Şehit Tarık Taşar Cd., İnönü Cd., Çolak Sk., Çamlık Sk., Zambak Sk., Yıldız Sk., YUNUS KIZILKAN, Umut Sk., Türkmen Sk., Taş Sk., Sümbül Cd., Petek Sk., Paşa Sk., Palmiye Sk., Palamutluk Cd., Namık Kemal Sk., MİLLİ EGEMENLİK, Manolya Sk., Kıbrıs Cd., Kocatepe Sk., Kardeş Sk., Kardelen Cd., Karaoğlanoğlu Sk., Karam Sk., Kahramanlar Sk., HÜRRİYET, Gürsel Cd., Göksu Sk., Göknur Sk., Gonca Sk., Gazi Cd., Fidan Sk., Fatih Sk., Doğan Cd., Depo Sk., Cami Sk., Bağarası Sk., Barbaros Sk., Bahçe Sk., Atatürk Blv., Anafartar Sk., Alp Yıldız Sk., Akar Sk., Adala Yolu, 50. Yıl Cd. 8. Sk., 50. Yıl Cd. 7. Sk., 50. Yıl Cd. 5. Sk., 50. Yıl Cd. 3. Sk., 50. Yıl Cd. 1. Sk., GÜRSEL CAD, İsimsiz23, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz102, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz233, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 17:00:19.669-2024-12-15 18:00:28.085 saatleri arasında Taytan; iç yol, İsimsiz158, İsimsiz145, taytan iç yolu, 82, 64, 46, 21. SOK, Salihli Simav Yolu, Körit, Allaha Emanet, 62. Sk., 44. Sk., 19. Sk., CUMHURIYET 2 SOK, Kızıl üzüm küme evleri iç yolu , kızıl uzum kume evlerı sok , 88, İsimsiz227, İsimsiz39, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 17:00:19.669-2024-12-15 18:00:28.085 saatleri arasında Kabazlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 17:00:19.669-2024-12-15 18:00:28.085 saatleri arasında Kırdamları; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 17:00:19.669-2024-12-15 18:00:28.085 saatleri arasında Dombaylı; Salihli Simav Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-15 2024-12-15 17:00:19.669-2024-12-15 18:00:28.085 saatleri arasında Çapaklı; İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.