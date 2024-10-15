15 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:56

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:56

KOCAELİ ilinde 15 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde TEMEL, TEMEL SK., ÜNLÜ, YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALINTERİ SK., ALP, ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., ESEN YALI SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAYA SK., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MESUT SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ, MEŞELİK SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 3712. sok, 4.MURAT SK., AÇANGÜL SK., AKASYA SK., AKSOY CD., ALBAYRAK SK., ALI ÖZDEMIR, ALIÇAVUS, ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., ASI, ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUS, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., AY SK., AYAZMA, AYAZMA CD., AYDIN, BADEM, BADEM SK., BAHTIYAR, BASARAN, BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BELEN, BELEN SK., BEREN, BEREN SK., BIYIK, BIYIK SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BURAK, BURAK SK., CAMİ SK., CAMİLİ SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., CEVİZ SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., ÇORUH, ÇORUH CD., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DOST, DOST SK., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., EMİR SK., ERBERK, ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESTERGON CD., FEYMAN, FEZA SK., FIRAT CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÖREN SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜRGEN SK., GÜZEL, GÜZELCE SK., HANIMELİ SK., HASAN TAHSIN, HAVVA NENE SK., HAYAT CD., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA, ILICA CD., İBİŞOĞLU SK., İBNİSİNA SK., İKİZ CD., KABACA, KABACA SK., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN, KAPLAN SK., KARAKALDIRIM CD., KARANFİL CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KENT, KENT SK., KESTANE SK., KEVSER, KEVSER CD., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KORU, KOSOVA CD., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., KUZYELİ SK., KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU CD., MASAL SK., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MELEK OTU SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MURAT PİR SK., MURGUL SK., MUSA HOCA SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NURSEDA, NURSEDA SK., NUSRET, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., ORHANBEY CD., ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., ORMANGÜLÜ SK., ORUÇ REİS CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELIN, PELİN SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PIRALLAR, PIRIREIS, PİRALLAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, RAHIM, RESUL SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SAMUR, SANAYI, SANAYİ CD., SANCAK SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SERCAN SK., SERDAR SK., SERHAT, SERHAT SK., SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ CD., SIMLI, SOMUNCU SK., SOYSAL SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN, SULTAN SÜLEYMAN CD., SUR SK., SÜLÜN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT ZAFER SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TANTAOĞLU CD., TAS SK., TAŞOCAĞI SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TERMAL SK., TOPRAK SK., TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENIÇERI, YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZEYBEK SK., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., ARDIÇLI SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇULHA CD., DEFNE SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., HURMA, HUŞ SK., INCILI, KARANİ SK., KARTEPE, KAYIN SK., KISMET SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MUT SK., PAMUKLU SK., PORTAKAL SK., SARISALKIM, SEDEF, SEDEF SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK., ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKASYALI SK., AKÇAOĞLU SK., AKGERDAN, AKGERDAN SK., ALAY CD., ALTAN, ALTAN SK., AMBARLI, AMBARLI SK., ANIL SK, ARDA, ASEL, ASEL SK, BATI SK., BİGA SK., CENGİZ SK., ÇINAR SK., DALYAN SK., DEMIR, DEMİR SK., DİCLE CD., DOGU, EMSAL, EMSAL SK., ERBAS, ERBAŞ SK., ERTUGAY SK., ESENYEL SK., GÜLSEVEN CD., HUZUR, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARAOĞLAN SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIROĞLU SK., KIZILCA, KIZILCA SK., KIZILERIK, KIZILERİK SK., KRİSTAL SK., KUTUP YILDIZI, KUTUP YILDIZI SK, NARİN SK., OVA SK., OVACIK SK., PINARCIK, PINARCIK SK., RESITBEY, REŞİTBEY CD., RIHTIM SK., SAHA SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SEREN SK., SIZMA SK., ŞEHİT ERDİNÇ SATIRER SK., ŞEHİT HARUN KURT SK., TUNÇ SK., UĞUREL SK., ULAŞ SK., UZMAN, UZMAN CD., ZEHRA JALE DURUMAN, ZEHRA JALE DURUMAN SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, CAMİDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BEYKOZ, BEYKOZ CD., CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEGER, DEĞER SK, DENİZLİ SK., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYLA, YESILDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE mahallelerinde ERYIGITLER MEVKII, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, PAMUKOVA YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MAŞUKİYE mahallelerinde KERVANDERE SK., MORLEYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKII KÜME EVLER, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER, ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BERİL SK., BESTE SK., CUMHURİYET CD., ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., DEĞİRMEN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKİM SK., HÜNER SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KARTAL SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MEŞE SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., OKUL SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., SİTE SK., ŞENOL SK., TAFLAN SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde DR.ZEKİ ACAR CD., ELEM SK., GELİNCİK SK., NUH SK., ÜST sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Ekim Salı 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde DORUK, DORUK SK., GÜLZADE SK., SEÇIL, SEÇİL SK., ZAMBAKLI YOL, ZAMBAKLI YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Ekim Salı 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde CEZMI, CEZMİ SK., ERTEN, ERTEN SK., FERRUH SK., KIYAM SK., MUHLİS SK., MUHTEREM, SAFIGÜL, SAFİGÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, ESKIHISAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., AYŞENUR SK., BİLGİN SK., ELEM, ER, ER SK., ESKIHISAR, GEÇER SK., GÜLENDAM SK., HİSAR SK., ISIL, IŞIL SK., İSRA SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KUTUP, KUTUP SK., METE, NURGÖK SK., OKYAR SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SILA, SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, TAHA SK., ÜNLÜ SK., ÜST SK., ÜSTTEPE SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., ETHEM BEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ISTASYON, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1496/1., 1519. SK., 1520., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523. SK., 1523/1., 1523/1. SK., 1524. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1528/1. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1529/2. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1533. SK., 1533/1. SK., 1534. SK., 1535. SK., 1535/1. SK., 1535/2. SK., 1536. SK., 1537. SK., 1538., 1539. SK., 1540. SK., 1541/1. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1542/2. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1547/1. SK., 1549. SK., 1554/1. SK., 1601. SK., 1601/1., 1601/1. SK., 1601/2. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1604/1. SK., 1604/2. SK., 1605., 1605. SK., 1605/1., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618. SK., 1618/1. SK., 1618/2. SK., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1626/3. SK., 1628., 1628. SK., 1628/1. SK., 1629. SK., 1630., 1630. SK., 1631., 1631. SK., 1632. SK., 1632/1. SK., 1633. SK., 1633/1. SK., 1634. SK., 1634/1. SK., 1635. SK., 1636., 1636. SK., 1637/2. SK., 1638. SK., 1639. SK., 1639/1. SK., 1640. SK., 1641., 1641. SK., 1642., 1642. SK., 1642/1. SK., 1642/2. SK., 1642/3. SK., 1643. SK., 1644., 1644. SK., 1645., 1645. SK., 1645/1., 1645/1. SK., 1646. SK., 1647., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1651., 1651. SK., 1651/1., 1651/1. SK., 1651/2 SK, 1652., 1652. SK., 1652/1., 1652/1. SK., 1653. SK., 1653/1., 1653/1. SK., 1654. SK., 1654/1., 1654/1. SK., 1654/2., 1654/2. SK., 1654/3. SK., 1654/4., 1654/4. SK., 1654/5., 1654/5. SK., 1655., 1655. SK., 1655/1., 1655/1. SK., 1656., 1656. SK., 1657. SK., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1660. SK., 1661. SK., 1662., 1662. SK., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3. SK., 1663/4. SK., 1663/8., 1663/8. SK., 1663/9. SK., 1669. SK., 1670., 1670. SK., 1671., 1671. SK., 1672., 1672. SK., AKŞEMSETTİN CD., ATATÜRK, AYDINLAR, AYDINLAR CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BURCU, BURCU SK., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., DARI SK, DARI SK., ETHEM BEY, İSTASYON CD., MUHSIN YAZICIOGLU, NANELİ SK., OKUL CD., SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MURAT KAYA, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD., ŞEHİT MURAT KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1537/1. SK., 1541. SK., 1542., 1542. SK., 1545/1. SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde DEĞİRMENCİ SK., EFE ALI, ERMAN SK., KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NARLIK SK., NECIP, NECİP SK., RECEP ÇAVUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIDÜZÜ, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AVCI PINARI, AVCI PINARI SK., BAYRAK, BAYRAK SK., CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII, CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, ÇATALDERE CD., HAFIZ MUHARREM, HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ŞELALE SK., TAKSİM CD., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DERE, KALBURCU, KARAYAKUPLU, KUTLUCA, NAIP, NAİP, OSMANLI, SEMSETTIN, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, SIPAHILER, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY mahallelerinde BELEN MERKEZ MEVKİİ, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIHISAR, ESKİHİSAR, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1488. SK., 1488/3. SK., 1488/4. SK., 1488/5. SK., 1488/6. SK., 1489. SK., 1489/2. SK., 1489/3., 1489/3. SK., 1490., 1490. SK., 1490/1. SK., 1490/2., 1490/3., 1490/3. SK., 1491. SK., 1491/1., 1491/1. SK., 1491/2. SK., 1492., 1492. SK., 1492/1., 1492/1. SK., 1492/2. SK., 1492/3. SK., 1492/4., 1492/4. SK., 1492/5. SK., 1492/7. SK., 1493., 1493. SK., 1493/1., 1493/1. SK., 1493/3. SK., 1493/4. SK., 1493/6. SK., 1494. SK., 1494/1. SK., 1494/2. SK., 1494/3. SK., 1494/4. SK., 1494/5., 1494/5. SK., 3001. SK., 3002. SK., 3003., 3003. SK., 3004., 3004. SK., 3005., 3005. SK., 3006., 3006. SK, 3006. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3009., 3009. SK., 3010. SK., 3011., 3011. SK., 3012. SK., 3013., 3013. SK., 3014. SK., 3016. SK., 3017. SK., 3020., 3020. SK., 3021. SK., 3023. SK., 3024., 3024. SK., 3026. SK., 3027. SK., 3029., 3029. SK., 3030., 3030. SK., 3031. SK., 3032. SK., 72, ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKIHISAR FERIBOT YOLU CD., ESKİHİSAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., MARSHALL, ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 15 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde 44 EVLER HASTANE YOLU SK., DENIZCILER, DENİZCİLER CD., ERTAŞ SK., GELINCIK, GÖZDE SK., SUDE SK., ŞENGÜL SK., VATAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.