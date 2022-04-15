15 gündür kaldığı otel odasında ölü bulundu

Kayseri'de 15 gündür otelde kalan 45 yaşındaki Taner Öz, otel odasında ölü bulundu. Öz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
15 Nisan 2022 Cuma, 13:23
15 gündür kaldığı otel odasında ölü bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Taner Öz'ün, 15 gündür kaldığı oteldeki odasında görevliler tarafından cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Gülük Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. 15 gündür otelde kaldığı öğrenilen Taner Öz'den haber alamayan personel, kapı da açılmayınca odasına girdi. Öz'ü lavaboda hareketsiz bulan görevlilerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Yapılan kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Öz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Taner Öz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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