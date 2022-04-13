Isparta’da 34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Isparta’da 34 yaşındaki Okan Tufan yaşadığı dairede cansız halde bulundu.
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okutmanlık görevi yapan 34 yaşındaki Okan Tufan, bir gece önce babasıyla birlikte sabah işe gitmek için anlaştı.
Sabah saatlerinde Tufan’a ulaşamayan babası, bunun üzerine oğlunun arkadaşından yardım istedi. Okan Tufan’ın arkadaşı ise polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek daireye girdiğinde ise Okan Tufan’ın yatağında hareketsiz olarak yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Okan Tufan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Okan Tufan’ın cansız bedeni asıl ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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