Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
Antalya’da bir polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi’ndeki fidanlık içinde meydana geldi.
Fidanlık içinde gezintiye çıkan yurttaşlar otomobil içinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede polis memuru Nazım A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazım A.’nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nazım A’nın beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulurken, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazım A.’nın polis lojmanlarında oturduğu öğrenildi.
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