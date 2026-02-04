Cumhuriyet Gazetesi Logo
15 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 90 gözaltı!

15 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 90 gözaltı!

4.02.2026 08:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
15 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 90 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, 15 ilde "siber dolandırıcılığa" yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 il merkezli "siber dolandırıcılık" suçuna yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, 1,1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 90 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti.

Şüphelilerden 58'inin tutuklandığını, 25'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'siber dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İlgili Konular: #Operasyon #dolandırıcılık #siber suç #Ali Yerlikaya

İlgili Haberler

İnternetteki inşaat ilanlarıyla dolandırıcılık iddiası
İnternetteki inşaat ilanlarıyla dolandırıcılık iddiası İnternette yayımlanan “anahtar teslim” ve “prefabrik ev” ilanları üzerinden farklı kentlerde çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddia edildi. Savcılık dilekçeleri ve mahkeme tutanaklarına yansıyan beyanlara göre mağdurlar, sözleşme imzalatılarak yüksek meblağlar alındığını ancak işlerin hiç başlatılmadığını ya da yarım bırakıldığını öne sürdü.
Adana'da 'kart limitini yükseltme' vaadiyle dolandırıcılık: 2 tutuklama!
Adana'da 'kart limitini yükseltme' vaadiyle dolandırıcılık: 2 tutuklama! Adana’da maddi sıkıntı yaşayan kişilere, banka bağlantıları olduğunu söyleyerek kredi kartı limitlerini yükseltme vaadinde bulunan şahısların, bu yöntemle milyonluk dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Dolandırıcılığı yapan iki şüpheli de yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
490 bin liralık vurgun yaptılar: Afyonkarahisar'da telefon dolandırıcıları yakalandı!
490 bin liralık vurgun yaptılar: Afyonkarahisar'da telefon dolandırıcıları yakalandı! Afyonkarahisar'da telefonla aradıkları kişiyi 490 bin lira dolandıran 2 şüpheli, Tekirdağ'da yakalandı.