15 işçinin atıldığı fabrikada eylem yapan işçilere tuvaletleri kapattılar!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:56

İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Philip Morris (Marlboro) fabrikasında Gıda-İş Sendikası’na üye olan 15 işçinin çıkartılmasıyla başlayan krizin ardından eylem yapan ve iş bırakan çalışanlar bu kez de fabrika yönetiminin baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Hakları için direnen işçilere tuvaletlerin kapatıldığı fabrikada yaşananlara tepki gösteren Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı ve hak mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Aslan işçiler adına yaptığı açıklamada işçi kıyımı, sürgün ve baskıların devam ettiğini belirterek, “İşçilere yapılan bu haksız ve keyfi uygulamaları kınıyoruz. Yıllarca fabrikada üretim yapan, emek veren, kadın ve erkek işçiler anayasal sendika hakkını kullandıkları için işten atıldı, sürgün edildi, baskı gördü. Bu da yetmiyor, fabrika içinde direnen ve mücadeleyi sürdüren işçilere tuvaletler kapatıldı, ihtiyaçlarını gidermeleri engelleniyor. Bu ilkel ve çağ dışı tutuma bir an önce son verilmelidir. İşçilerin sendikal hak ve özgürlüklerine ve sendika tercihine karşı yapılan anti demokratik tutumlar son bulmalıdır. Bizler masada çözüm beklerken, fabrika içerisinde işçilerin sendikadan istifa etmeleri yönünde baskılar devam ediyor. Baskılar sonuç vermedi, vermeyecek, örgütlenme çalışmalarımız devam edecek. İşçilerin sırtından milyarları kazanan şirket, işçilerin sendikal örgütlenme ve hak talebine en sert biçimde yanıt vermektedir. Fabrika yönetimi ve merkezleri taleplerimizi karşılasınlar, fabrika barış içinde çalışsın. Aksi takdirde hem ülke içinde, hem uluslararası alanda meşru haklarımızdan yola çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.