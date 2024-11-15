15 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:35

Güncelleme: 15.11.2024 - 10:35

İZMİR ilinde 15 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 08:30:39.37-2024-11-15 16:00:47.949 saatleri arasında Musalla; İsimsiz13, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Kızkapan, İsimsiz29, İsimsiz31, KARAKUYU MEVKİİ, 1400 Sk. , İsimsiz300, İsimsiz299, İsimsiz38, İsimsiz47, İsimsiz298, İsimsiz296, İsimsiz295, İsimsiz294, İsimsiz186, İsimsiz188, İsimsiz189, 1408, İsimsiz185, İzmir-Çeşme Otoyolu, KİLLİKDAĞI, İsimsiz73, İsimsiz75, , KİLLİK DAĞI, yol, çatal azmak mevkii, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz76, İsimsiz19, Kilise Mevkii Küme Evler, İKİ ÇEŞMELİK, Killik dağı mevkii, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz97, İsimsiz293, İsimsiz290, İsimsiz287, İsimsiz286, İsimsiz285, İsimsiz4, İsimsiz284, İsimsiz281, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz280, İsimsiz263, İsimsiz256, İsimsiz255, İsimsiz253, İsimsiz203, İsimsiz201, İsimsiz193, İsimsiz191, çatalazmak, sunset yolu, KUŞ YERİ, İsimsiz124, İsimsiz153, İsimsiz155, İsimsiz161, İsimsiz184 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 08:30:39.37-2024-11-15 16:00:47.949 saatleri arasında Çakabey; 7201 SK., Manastır Küme Evleri, , İsimsiz7, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 08:30:39.37-2024-11-15 16:00:47.949 saatleri arasında Ovacık; , ovacık yolu, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz13, Manastır Küme Evleri, 7175. Sk., 7152. Sk., 7170. Sk, İsimsiz195, İsimsiz305, İsimsiz303, İsimsiz72, İsimsiz19, Kızkapan, 7172 sk., İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 08:30:39.37-2024-11-15 16:00:47.949 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 09:00:05.264-2024-11-15 13:00:11.513 saatleri arasında Mavişehir; OPERA CADDESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 09:00:06.504-2024-11-15 13:00:14.769 saatleri arasında Ulamış; 1430. Sk., 1430/1. Sk., DÜZCE, Eğitim, Hürriyet, Hürriyet Cd., İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz1, İsimsiz16, İsimsiz5, İsimsiz3, , İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz2, İsimsiz6, HÜRRİYET, 4110, 1430 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:06.504-2024-11-15 13:00:14.769 saatleri arasında Turgut; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz22, İsimsiz8, Yakıcılar Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, MANADERESİ , CAMİ , TURGUT, EĞİTİM, eğitim, TURGUT, Araplar, Araplar Sk., Bozyer Sk., Cami, Cami Sk., Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet Meydanı, Demokrasi, Depo Sk., Ege Sk., Gazi Paşa, Gazi Sk., Hürriyet, Okul Sk., Pınar Sk., Tepe Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:06.504-2024-11-15 13:00:14.769 saatleri arasında Düzce; Çay Sk., Yukarı Sk., Torlak Mevkii, Torlak Mevki, Torlak Küme Evler, Torlak, Lojman Cd., Kızılcayer Mevki, Kuşçu Sk., Koy Yolu, Kaya Sk., Kavukkavak Tepecik Yolu, Hürriyet Cd., Hereke Cd., Hacı Ahmet Sk., Hacı Ahmet, Durmaz Çk., Değirmen Çk., Dere Sk., Azmak Mevki, 4110, torlak, DÜZCE, TORLANKÜME EVLERİ , HACI AHMET SOKAK, ahmet bey sokak, HÜRRİYET, İsimsiz27, , İsimsiz3, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz26, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 09:00:06.504-2024-11-15 13:00:14.769 saatleri arasında Kuşçular; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.208-2024-11-15 13:00:00.031 saatleri arasında Yelaltı; MANZARA, ÇALIK, KEKLİKTEPE, , İsimsiz25, İsimsiz49, İsimsiz35, SEFAKÖY, 3300/1, 3307, ŞERİFAĞA KULESİ MEVKİİ, 3300/1. Sk., Akça Sk., Begonya Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.208-2024-11-15 13:00:00.031 saatleri arasında Yenice; , İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz22, İsimsiz25, KIRAÇ, CESUR, ÖZGÜN, MANZARA, ORTANCA, İzmir-Çeşme Otoyolu, Özgün, Çamlık Sk., SEFAKÖY, Panaroma, KEKLİKTEPE, Karayel Sk., Göksu, Bora Sk., Bağcılar, AKDENİZ, YEŞİLALAN, AKAY, AKMEŞE, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.208-2024-11-15 13:00:00.031 saatleri arasında Kalabak; 3364, 3300/1. Sk., SEFAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 13:00:00.931-2024-11-15 17:00:00.956 saatleri arasında Özbek; 6011, , 6113, 6087, 6085, 6081/1, 6081, 6057, 6063, İsimsiz115, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz121, İsimsiz141, 6078, İsimsiz144, İsimsiz145, 6087/3, İsimsiz148, 6068/1, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz153, İsimsiz201, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz209, İsimsiz210, İsimsiz215, 6060, 6076, 6004, 6055/3, 6109, 6035, 6003, 6026, 6106, 6201, 2. Sk., 6205, 6000. Sk., 6001. Sk., 6002. Sk., 6005, 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6010 Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., 6019. Sk., 6020, 6024. Sk., 6027. Sk., 6028. Sk., 6029. Sk., 6031. Sk., 6033. Sk., 6037. Sk., 6039. Sk., 6040. Sk., 6041. Sk., 6043. Sk., 6044. Sk., 6046. Sk., 6047. Sk., 6048. Sk., 6050. Sk., 6052. Sk., 6055, 6055/1, 6057/1, 6057/2, 6064, 6066 Sk., 6068. Sk., 6078/1, 6071 Sk., 6074. Sk., 6077 Sk., 6078/3 Sk., 6083 Sk., 6084 Sk., 6087/1 Sk., 6087/2 Sk., 6092 Sk., 6038/1, 6082, 6079, 6123, EĞRİLİMAN, 6009, 6077, 6086, ÖZBEK, Özbek Cd., 6208, 6202, Yasemın, 6201/1, Tukan Sitesi, Palmiye Sk., Melısa, Lale, Koca Dere Yolu Sk., Ilıksu Cd., Gulkesen, Eğri Liman Cd., 6029, 6209 Sk., 6206. Sk., 6204. Sk., 6203. Sk., 6110. Sk., 6105. Sk., 6104 Sk., 6102 Sk., 6101 Sk., 6100, 6098 Sk., 6096 Sk., 6094. Sk., Cakmak, AKKUM, ADALI, 7. Sk., 6216 Sk., 6215 Sk., 6214 Sk., 6213 Sk., 6210. Sk., 6210 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 13:00:00.931-2024-11-15 17:00:00.956 saatleri arasında Rüstem; , Özbek Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 13:00:00.931-2024-11-15 17:00:00.956 saatleri arasında Torasan; 620, Özbek Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 09:00:38.399-2024-11-15 13:00:49.993 saatleri arasında Barbaros; 5317. Sk., 5218. Sk., 5316. Sk., 5301. Sk., 5304. Sk., 5311. Sk., 5306. Sk., 5307. Sk., 5319. Sk., 5318. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 09:00:46.817-2024-11-15 14:00:57.421 saatleri arasında Fatih; Mustafa Kemal Atatürk Cd., 2452. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:46.817-2024-11-15 14:00:57.421 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 2201, Sanayi Bölgesi Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., 2204. Sk., 2203. Sk., 2200/1. Sk., 2204/1, 2200. Sk., 2202, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:02.851-2024-11-15 13:00:00.821 saatleri arasında Yenişakran; 266/1. Sk., 3275, 3288, 293. Sk., 295. Sk., 296. Sk., 3301, 303. Sk., 3106. Sk., 3109/1. Sk., 3114. Sk., 3315, 317. Sk., 3183/1. Sk., 3188. Sk., 3315/1, 3194. Sk., 3203. Sk., 321. Sk., 3212. Sk., 3242. Sk., 325. Sk., 3269. Sk., 3327, 329. Sk., 3300. Sk., 3302. Sk., 331. Sk., 3325/1. Sk., 333. Sk., 3331. Sk., 335. Sk., 337. Sk., 3272. Sk., 375. Sk., Atatürk Cd., Bayar Cd., Fatih Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, KOCA MİMAR SİNAN, Namık Kemal Cd., YALI, Çeşme Önü Cd., İnönü Cd., İzmir Çanakkale Yolu, 3172, 3107, KAZIM KARABEKİR PAŞA, 3307, VALİ KAZIM DİRİK, MUHTAR EMİR ALİ, 3319/2, YENİŞAKRAN CUMHURİYET, 3120/1, 3160, 3309, 3254/1, 3130, 161. Sk., YENİŞAKRAN CUMHURİYET, 3109, 3319/1, , 3156. Sk., 3210, 3184, İsimsiz76, 3277, İsimsiz79, 3376, 2. ÇEVRE YOLU, 3285 Sk., İsimsiz97, İsimsiz98, 3265, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz104, İsimsiz106, İsimsiz120, İsimsiz124, 3207, 2. Çevre Yolu, 3238 Sk., İsimsiz130, 3199 Sk., 2. Çevre Yolu, 3195, 2. Çevre Yolu, 177 Sk., 2. ÇEVRE YOLU , 2. Çevre Yolu, YENİŞAKRAN CUMHURİYET, İsimsiz149, İsimsiz151, 2. Çevre Yolu, 2. Çevre Yolu, VALİ KAZIM DİRİK, İsimsiz158, İsimsiz159, İsimsiz164, İsimsiz165, İsimsiz183, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz188, İsimsiz189, İsimsiz190, İsimsiz197, İsimsiz198, İsimsiz201, İsimsiz204, 3273, 3305/1 Sok., 3222/1, 3248/1 Sokak, 3162, 3235 Sk. , 3179, 3220, 3221, 3204, 3313, 3176/3, 3110, 3111, 111/1. Sk., 113. Sk., 3116, 117. Sk., 117/1. Sk., 118. Sk., 118/1. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 3119, 3125, 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133/1. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 3139, 140. Sk., 141. Sk., 3137, 3144, 3141, 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 3150, 151. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 157. Sk., 159. Sk., 3161, 161/1. Sk., 3162, 163. Sk., 3165, 166. Sk., 3161, 170. Sk., 171. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 3180, 185. Sk., 186. Sk., 189. Sk., 191. Sk., 204. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 211. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 3247, 230. Sk., 234. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 240/1. Sk., 3261, 243. Sk., 244. Sk., 246. Sk., 252. Sk., 3253, 254. Sk., 3255, 258. Sk., 259. Sk., 263. Sk., 266. Sk., 3267 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:02.851-2024-11-15 13:00:00.821 saatleri arasında Hacıömerli; İsimsiz205 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Mektep; İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, OKUL, Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., Çırpı İstasyon Sk., Yaşar Doğu Cd., Vidin Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Mızrak Sk., Toplu Konut Sk., MİTHAT PAŞA, Konut Sk., ÇIRPI HAVUZBAŞI, FEVZİ ÇAKMAK, Alptekin Sk., İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Çırpı Cami; Cambazoğlu Sk., İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz6, , Kazım Karabekir Cd., Kemal Sk., Kuloğlu Sk., Lonca Civan Sk., Murat Hoca Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Mustafa Sk., Saim Çavuş Sk., Sakızlıoğlu Sk., Salioğlu Sk., Sanayi Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Çınar Çk., Örentepe Cd., Abdi Yalçın Cd., Cansızlar Sk., Cinaloğlu Sk., Erçolak Sk., Eski Değirmen Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Gazi Sk., Hasan Adanır Sk., Hasan Ali Çk., Karababa Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz38, İsimsiz4, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz41, İsimsiz40, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz52, İsimsiz11, İsimsiz35, İsimsiz47, İsimsiz39, İsimsiz27, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Çiftçigediği; İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Arıkbaşı; ŞEHİTLİK, Çırpı İstasyon Sk., OKUL, HUZUR, İsimsiz74, İsimsiz62, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz49, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Yakapınar; , İsimsiz9, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Hasköy; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11, HACI AHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.54-2024-11-15 14:00:00.306 saatleri arasında Sadıkpaşa; İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz86, İsimsiz78, Pınarbaşı, Kocabaşaltı, Kocabaş Küme Evleri, İsimsiz83, Ambar Pınarı Küme Evleri, KIRKAĞAÇLI, İsimsiz76, İsimsiz85, İsimsiz84, , İsimsiz39, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.54-2024-11-15 14:00:00.306 saatleri arasında Karahalilli; İsimsiz77 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Arslanlar; İsimsiz197, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Yeniçiftlik; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.292-2024-11-15 14:00:00.536 saatleri arasında Işıklar; Rahmanlar küme evleri, TİRE YOLU, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.321-2024-11-15 12:00:00.314 saatleri arasında Yayla; 2715/1, , İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz61, İsimsiz68, İsimsiz69, Yayla Ova Küme Eveleri, İsimsiz71, Yayla Ova Küme Evleri Sk., İsimsiz73, İsimsiz74, Yayla Ova Küme Evleri, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz97, İsimsiz100, Yayla Ova Küme Evleri Sk., İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, Ova Yolu, İsimsiz113, İsimsiz122, İsimsiz125, İsimsiz137, İsimsiz138, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz147, İsimsiz148, DEĞİRMENDERE OVA, Faik Bey Sk., Mustafa Çavuş Sokak, 2508. Sk., HASIR, Toprak Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.321-2024-11-15 12:00:00.314 saatleri arasında Görece; , HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, İĞNEDERE KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.321-2024-11-15 12:00:00.314 saatleri arasında Hasanlar; İsimsiz2, Eseki Köy Yolu Küme Evleri Sk., İsimsiz4, İsimsiz1, Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.321-2024-11-15 12:00:00.314 saatleri arasında İğnedere; , Görece Küme Evler Sk., İsimsiz12, İğnedere Küme Evler , HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.321-2024-11-15 12:00:00.314 saatleri arasında Yahşelli; , İsimsiz133, 6334, İsimsiz72, Kum Ocağı, İsimsiz23, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz125, İsimsiz126, 6338, 6338, İsimsiz129, KUM OCAĞI , 6339. Sk., 6334. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6340. Sk., 6341. Sk., 6333, 6339/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.321-2024-11-15 12:00:00.314 saatleri arasında Değirmendere; , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz46, 2715/1, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz53, Değirmedere ova küme evleri, 2727, 2726 Sk., 2723 Sk., Ara Sokak, Cikmaz Sokak, Gediz Sk., Kanal Yolu Cd., ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR, Köy Yolu, Çınar Sk., 2730, 30 ağustos elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.321-2024-11-15 12:00:00.314 saatleri arasında Kır; Gemibaşı Mevki Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.321-2024-11-15 12:00:00.314 saatleri arasında Süleymanlı; , ESKİ GÖRECE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.601-2024-11-15 12:00:00.162 saatleri arasında Camiikebir; 313, Çanakkale Asfaltı, Uluyol Mevki Yolu, Thaem Tarımsal Eğitim Mrk. Girişi, 1611, İsimsiz64, İsimsiz9, İsimsiz62, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, 313, İsimsiz38, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz8, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.601-2024-11-15 12:00:00.162 saatleri arasında Çavuş; , İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.601-2024-11-15 12:00:00.162 saatleri arasında Yahşelli; Eski Haykıran Yolu Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.601-2024-11-15 12:00:00.162 saatleri arasında Musabey; 1610/1, 1610, TAŞBURUN, Menemen Maltepe Yolu Sokak, Eski Gediz Mevki Yolu, İsimsiz49, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.601-2024-11-15 12:00:00.162 saatleri arasında Mermerli; Çanakkale Asfaltı, Pekenti Yolu Sk., Kumtepe Mevki 2. Yol Sk., Kumtepe Mevki 1. Bağ Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., İsimsiz99, İsimsiz62, İsimsiz32, İsimsiz25, İsimsiz22, 1451, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:00.601-2024-11-15 12:00:00.162 saatleri arasında Doğa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 13:00:00.831-2024-11-15 15:00:00.397 saatleri arasında Tuzçullu; 4001. Sk., 3001. Cd., 2004 Sk., İsimsiz143, İsimsiz133, İsimsiz128, İsimsiz100, , İsimsiz144, 4023 Sk. , 4023, 4023, 4024, 4021. Sk., 4020. Sk., 4019. Sk., 4017. Sk., 4016. Sk., 4015. Sk., 4014. Sk., 4013. Sk., 4012. Sk., 4011. Sk., 4010. Sk., 4009. Sk., 4008. Sk., 4006. Sk., 4005. Sk., 4004. Sk., 4003. Sk., 4002. Sk., 3002. Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 13:00:00.831-2024-11-15 15:00:00.397 saatleri arasında Süzbeyli; 5009, Foça Yolu, 5011. Sk., 5010. Sk., 5008. Sk., 5007. Sk., 5006. Sk., 5003. Sk., 5001. Sk., İsimsiz27, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 13:00:00.831-2024-11-15 15:00:00.397 saatleri arasında İnönü; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 13:00:00.831-2024-11-15 15:00:00.397 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 13:00:00.831-2024-11-15 15:00:00.397 saatleri arasında 75. Yıl Cumhuriyet; İsimsiz83, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 16:00:54.998-2024-11-15 18:00:03.029 saatleri arasında Sasallı Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.