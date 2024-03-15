15 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:51

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:51

İstanbul ilinde 15 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, CEMAL YENER TOSYALI sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, KALENDER MEKTEBİ, KİRAZLI MESCİT, TAŞTEKNELER sk / SÜLEYMANİYE mah AYŞEKADIN HAMAMI, BESİM ÖMERPAŞA, ELMARUF, KANUNİ MEDRESESİ, KİRAZLI MESCİT, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY, SÜLEYMANİYE sk bölgelerinde 15/03/2024 12:00:00 - 15/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE İMARETİ, KUYULU BAHÇE sk bölgelerinde 15/03/2024 15:00:00 - 15/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, AKARSU, ASLAN, AVŞAR, AYDIN, BUDAK ÖZÜ, CAMGÜZELİ, COŞKUN, CİVANPERÇEMİ, DENİZ., ERCİYES, FİDAN, FİLİZ, GİRNE LİMANI, KAYA, KAYMAK, MANDALİNA, MECİDİYE, MENEKŞE YOLU, MERAL, MOR SALKIM, MUAMMER, MUHTAR, MÜHENDİS, NEŞE, OSMANBEY ÇIKMAZI, PETUNYA, RÜZGARGÜLÜ, SİTE, TAŞ OCAKLARI , USLU, VATAN, YALÇIN, YENİBAHAR ÇIKMAZI, YENİDÜNYA, YUMAK, ZAFER, ZERAFET, ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAKIR, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇAMLIK SİTESİ, ÇANAK ÇIKMAZI, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAVDAR, ÇAY, ÇAYIRALAN, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI, ÇETİN, ÖZ MUTLU, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk / TARABYA mah ATADAN, AYNUR, KORMAÇ, PAMUK, ÜSTAY TARABYA EVLERİ sk / YENİKÖY mah ABBAS ÇIKMAZI, ADNAN KAHVECİ, AYIŞIĞI, BEYAZITLI ÇIKMAZI, BEYREK, ERCAN, ERGENEKON, ESENTEPE, FETİH ÇIKMAZI, GAYE ÇIKMAZI, GÜMÜŞ, GÜNER, GÜZELCE ALİPAŞA , HACİB, HARUN, HAYRAT ÇIKMAZI, KAFKAS, KALENDER, KARANFİL DALI ÇIKMAZI, KONUK, KORKUT, MERCANCI, MERMERCİ ÇIKMAZI, NAR ÇİÇEĞİ, NURİ PAŞA, PARS ÇIKMAZI, PASİNLER, TAHİR, VAKIFLAR ÇIKMAZI, YENİÇERİLİLER ÇIKMAZI, YUNUS, ZABİT EFENDİ ÇIKMAZI, ZEMBİL ÇIKMAZI, ZİYNET ÇIKMAZI, ÇAYIRLI sk / İSTİNYE mah ABİDE, ALTIN DAMLA, BETÜL, BURHAN, FADIL, GÖKHAN, GÜMÜŞ DAMLA, HASRETİM, KAR ÇİÇEĞİ, NAR ÇİÇEĞİ, YILDIZ , ÜZÜMLÜ, İDEAL sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ARPACI ALİ, DİŞBUDAK, KAPALI BAKKAL, KÖYBAŞI, SALİH AĞA, SU DOLABI, TEKKE, YALI sk / İSTİNYE mah KERAMETLİ, RESSAM HİKMET ONAT, İSTİNYE sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKÇORA, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, REŞAT, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, YURDUM, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU, MONDROS sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ÇANTA sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, DARÜLACEZE, GEÇİT, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 15/03/2024 13:00:00 - 15/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah EŞREF EFENDİ sk / CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, EFE, HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, RUMELİ, TAVUKÇU FETHİ, TAYYARECİ FEHMİ sk / HARBİYE mah MAÇKA sk / MERKEZ mah HALASKARGAZİ sk / MEŞRUTİYET mah RUMELİ sk bölgelerinde 15/03/2024 13:00:00 - 15/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah CUMHURİYET 4, DÜZENLİ, GELİNCİK 4, HÜLYA, KARAKOL, KASIMPATI 2, KOCAYEMİŞ, MALKOÇOĞLU, MERA, MİLLİYET, SULUDERE, UMUT, ÇALI, ÇİFTLİK 2, ÇİMEN 3, İNÖNÜ 3 sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 15/03/2024 10:00:00 - 15/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ESEN, NUR, YILDIZHAN sk bölgelerinde 15/03/2024 10:00:00 - 15/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI sk / VATAN mah ESENLER sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU sk bölgelerinde 15/03/2024 13:30:00 - 15/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, OKUL sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2563., 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1398., 1399., 1400., 1409., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2343., 2345., 2347. sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2347., 2348., 2349., 2360. sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1435., 1438., 1439., HALKALI sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1396., 1397., 1400., 1402., 1403., 1404., 1405., 1406., 1407., 1409., 1412., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1344., 1356., 1357., 1358., 1359., 1360., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, PEYAMİ SAFA, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2238., 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., FETİH sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ALTAY 1, BARBAROS 1, COŞKUN, ELVAN 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, NİGAR, PERVİN, TOPLU, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, İSFAHAN, ŞEHİT İHSAN YILDIZ sk / ZAFER mah BALÇIK, BARBAROS 1, HALİLBEY sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, KARACA, KUMRU, SÜLÜN sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BÜLBÜL, SERDAR, TAŞKENT, TINAZ, ÇANKAYA sk bölgelerinde 15/03/2024 10:00:00 - 15/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk / ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 15/03/2024 21:30:00 - 15/03/2024 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, DEĞER, DURUÇAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, SEMRA, SÜNDÜS, TALEBE, USTA, YENİÇAĞ sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2829., DEĞERMİHİÇ sk bölgelerinde 15/03/2024 09:00:00 - 15/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF sk bölgelerinde 15/03/2024 13:00:00 - 15/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah 1591 sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 15/03/2024 00:00:00 - 15/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 15/03/2024 10:00:00 - 15/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.