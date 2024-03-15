15 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:51

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:51

İZMİR ilinde 15 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:00:05.973-2024-03-15 15:00:14.586 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:05.973-2024-03-15 15:00:14.586 saatleri arasında Zafer; DEDEHORYA MEVKİİ, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:05.973-2024-03-15 15:00:14.586 saatleri arasında İsa Bey; TARİŞ ARKASI, İsimsiz15, Selçuk-İzmir Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında Belevi; 12502 sokak, 12018, 12515, 12522, 12523, 12027, 12026, 12039, 12015, 12012, 12011, 12013, 12014, 12028, 12517, 12518, 12521, 12520, 12017, TİRE, BELEVİ CUMHURİYET, 12001/1, 12511, 12513, 12514, 12527, 12529, 12530, 12016, 12029, 12001, 12032, 12030, 12503, 12510, 12509, 12507, 12504, 12508, 12505, 12502, 12003, 12004, 12005, 12008, DOKTOR TAHSİN KAYAYURT, 12010, 12009, ÜMİT AKOĞUL, 12002, 12007, 12006, DOMUZGEDİĞİ, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz92, İsimsiz90, İsimsiz87, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, 12519, 12531, DOMUZ GEDİĞİ, ŞEHİTLER, 12528, GÖRÜNMEZ, İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı, İzmir Aydın Cd., Vatan Cd., Selçuk-İzmir Yolu, Cikmaz Sk, 12512, 12516, 12034, 12025, 12024, 12023, 12022, 12021, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.566-2024-03-15 15:00:13.787 saatleri arasında Cumhuriyet; Park İçi Yolu, BARIŞ, ATATÜRK, 5114, 5113, 5111, 5108. Sk., 5107, 5106, 5110, 5023, 5118, 5120, 5115, 5112, 5109, 5061, 5060, ATATÜRK CAD., İsimsiz25, İsimsiz18, İsimsiz7, ŞEHİT ER SEMİH ÇAKIROĞLU, İSTİKLAL, RIFAT BARAN, , 5022, 5025, 5036, 5037. Sk., 5039, 5044, 5046, 5049, 5051, 5055, 5059, 5103, 5104. Sk., 5105 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.566-2024-03-15 15:00:13.787 saatleri arasında İsa Bey; İsimsiz7, KALEALTI MEVKİİ, İsimsiz8, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz9, 2009, 2044. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.566-2024-03-15 15:00:13.787 saatleri arasında 14 Mayıs; 4027. Sk., 4018, 4012. Sk., 4010, 4009, 4008, 4007, , 4028. Sk., 4044. Sk., 4045. Sk., 4046, 4059, ZEYNEL IRMAK, İNÖNÜ, ŞEHİT ER FİKRİ ÜYÜCÜ, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, 4058, 4038, 4001, 4029, 4031. Sk., 4030, 4032. Sk., 4033, 4040, 4041. Sk., 4042. Sk., 4043. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.566-2024-03-15 15:00:13.787 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.566-2024-03-15 15:00:13.787 saatleri arasında Atatürk; , 1019. Sk., 1020. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1040. Sk., 1043. Sk., ATATÜRK, EŞREF ARNA, KUBİLAY, TAHSİN BAŞARAN, ŞEHABETTİN DEDE, Şehit Polis Murat Akancay Cd., ABU HAYAT, 1014, 1024, 1039, 1038 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:30.567-2024-03-15 15:00:39.038 saatleri arasında İsa Bey; , 2048, 2047 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:47.495-2024-03-15 15:00:06.262 saatleri arasında Belevi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz158, İsimsiz177, 1058. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1061. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1071, 1074. Sk., 1075, 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1084. Sk., 1089. Sk., 1090, 5002, Abuhayat Cd., Antony Kallinger Cd., Artemis Tapınağı, ATATÜRK, Dr. Sabri Yayla Blv., KUBİLAY, Kuşadası Selçuk Yolu, KIZILAY, Meryem Ana Yolu, NAMIK KEMAL, Pamtur Yapı Kooperatifi, Pamucak Konut Yapı Kooperatifi, PAZAR YERİ, Selçuk Otogarı, SAİNT JEAN, TAHSİN BAŞARAN, UĞUR MUMCU SEVGİ YOLU, ŞEHABETTİN DEDE, Şehit Er Ercüment Bozdoğan Cd., 1087, 1088, İsimsiz12, İsimsiz28, İsimsiz38, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz63, İsimsiz68, İsimsiz80, İsimsiz84, İsimsiz86, İsimsiz126, yediuyuyanlar yolu, 1045, 1070, 1038, 1039, 1037, LİENZ, 1006, SİEGBURG, CENGİZ TOPEL, 1014, 1012, 1007, 1008, ATATÜRK, YEDİUYUYANLAR, 1086, 2045. Sk., , 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1013, 1040. Sk., 1041. Sk., 1043. Sk., 1044, 1044. Sk., 1046, 1047. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Zeytinköy; 3, ATATÜRK CAD., 3. SOK, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz4, Zeytinköy Atatürk Cd., Zeytinköy 5. Sk., Zeytinköy 4. Sk., Zeytinköy 3. Sk., Zeytinköy 2. Sk., Zeytinköy 1. Sk., KEMİK, Köy Kümke 1. Sk., Kazangöl Cd., Kazangol Cd., Gebekirse Sk., Akpınar Cd., 9. Sk., 8. Sk., 7 Sk., 6 Sk., 13. Sk., 13 Sk., 12. Sk., 12 Sk., 11. Sk., 10. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Sultaniye; EYİCE, SULTANİYE, Sultaniye Yolu, Sultaniye Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında İsa Bey; 2006, 2025, İsimsiz6, İsimsiz1, 2009, ŞEHİT POLİS METİN TAVASLIOĞLU, Şehit Pilot Tğm. Deniz Taylan Cd., Tabak Cd., SAİNT JEAN, NAMIK KEMAL, FEVZİ PAŞA, ATATÜRK, Argenta Cd., Abuhayat Cd., 95/1. Sk., 2046. Sk., 2045. Sk., 2044. Sk., 2043. Sk., 2042. Sk., 2041. Sk., 2040. Sk., 2039. Sk., 2038. Sk., 2037. Sk., 2036. Sk., 2035. Sk., 2034. Sk., 2033, 2032. Sk., 2031. Sk., 2030. Sk., 2029. Sk., 2028. Sk., 2027. Sk., 2022. Sk., 2020, 2019. Sk., 2018. Sk., 2016. Sk., 2015. Sk., 2014. Sk., 2013, 2012. Sk., 2008. Sk., 2004, 2003. Sk., 2002. Sk., 2001. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Cumhuriyet; 5023, SANAYİ ACARLAR MEVKİİ, 5208, DR. CAHİT TANMAN, 5207, TAVŞANTEPE MEVKİİ, TAVŞAN TEPE, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, ŞEHİT ER SEMİH ÇAKIROĞLU, İSTİKLAL, RIFAT BARAN, KUBİLAY, ATATÜRK, AHMET SABRİ AKTEPE, 5206, 5205, 5204, 5203, 5202. Sk., 5201. Sk., 5036, 5035, 5032, 5031. Sk., 5029. Sk., 5027. Sk., 5024. Sk., 5022, 5021. Sk., 5012. Sk., 5011, 5010, 5009, 5008, 5007, 5006, 5005. Sk., 5004, 5003. Sk., 5002, 5001, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Acarlar; , 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., ZEYTİN, İzmir Aydın Yolu, AĞZI AÇIK, ÇİFTLİK EVLERİ, İsimsiz11, ÇİFTLİK EVLERİ, isimsiz, ÇİFTLİK EVLERİ, 308, 310, OKUL, 304, ACARLAR CUMHURİYET, 303, 309, DERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Barutçu; , Barutçu Köyü İç Yolu, Barutçu Yolu, İsimsiz9, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Çamlık; , Sokak, Çamlık Yeniköy Yolu, İzmir Aydın Yolu, 436, 430, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, 409, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz50, İsimsiz51, 435, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz61, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz92, CUMHURİYET, 427, ÖRDEK GEDİĞİ MEVKİİ, ÖRDEK GEDİĞİ, SULTANİYE YOLU, 439 SOKAK, 439, 401, 405, 406, 403, 433, 437, 402, 432, 407, KURTULUŞ, 410, İSTASYON SOK., istasyon sok., 431, 426 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Gökçealan; , 605. Sk., 613, 614, 625. Sk., 606, 645, 636, 634, gökçealan yolu, 641, 640, 638, 639, DÖLTENALTI, İsimsiz96, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz9, 651., 645, EĞREK DERE, eyrekdere sok., EYREKDERE, 648, 647, 631, 637, 635, 643, 646, 647, EYREKDERE, FATMA GÜNHAN, 630, 629, 601, ERGENEKON, ZAFER, 628, 627, 626, MERSİNTEPE, 651, GÖKÇEALAN ATATÜRK, 612, 616, 617, 618, BURGAZ, 621, 619, 604, 603, 602, 624, 622, 623, 648, GÖKÇEALAN CUMHURİYET, 609, 610 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Havutçulu; , İzmir Aydın Yolu, eski izmir-aydın yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz15, kemercik, KEMERCİK SOK., ARKITÇI, HAVUTÇULU ATATÜRK, 505 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında 14 Mayıs; , ABU HAYAT MEVKİİ, İsimsiz241, abuhyat mevkii, abuhayat, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, DOLAYDERE, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, abuhayat mevkii, ABUHAYAT, KINALI KÖPRÜ MEVKİİ, KINALIKÖPRÜ MEVKİİ, ABU HAYAT, KINALI KÖPRÜ, KINALI KÖPRÜ, KINALI KÖPRÜ, ABUHAYAT, KINALI, ABUHAYAT, KINALI KÖPRÜ, KINALI KÖPRÜ, ABUHAYAT, ABUHAYAT, KINALIKÖPRÜ MEVKİİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:00:09.24-2024-03-15 15:00:19.282 saatleri arasında Yeni; Çağlayan Sk., , 2. Dere Sk., Arsalı Sk., ATAY, DERE, Güven Sk., Postane Sk., UZUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:09.24-2024-03-15 15:00:19.282 saatleri arasında Camiatik; Ara Sk., Arasta Sk., Asmalı Çınar Sk., ARMAĞAN, Tatar Camii Sk., Özyokuş Sk., , Itır Sk., Malgaca Pazarı Sk., Okul Sk., Eski Camii Sk., Eski Cami Sk., ÖZYOKUŞ, Elmalı Sk., DERE, Dalağan Sk., İbrahim Algan Sk., TATAR CAMİİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:09.24-2024-03-15 15:00:19.282 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:09.24-2024-03-15 15:00:19.282 saatleri arasında Sıra; , YAPRAK, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz28, İsimsiz29, 2. Üç Evler Sk., ATAY, Dik Yokuş Sk., Dörtyol Sk., Çağlayan Sk., ÜÇ ÇEŞMELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:22.657-2024-03-15 15:00:31.293 saatleri arasında Güvendik; 132/1. Sk., 255, GÜVENDİK, 261 Sk., 260. Sk., 257. Sk., , 247. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:22.657-2024-03-15 15:00:31.293 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında Tulum; 202, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz85, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında Üzümler; Üzümler Köyü İç Yolu, MECLİS, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, ÜZÜMLER ARA YOL, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında Mehmetler; ara ova yolu, Güney Batı, ara yol, Mehmetler Köyü iç yol, Mehmetler Köyü, İsimsiz25, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında Küçükkale; KÜÇÜKKALE KÖY ALTI, Küçükkale Yolu, Küçükkale Köyü İç Yolu, BELEVİ YOLU, İsimsiz63, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, ŞEYTAN DERESİ, YUKARI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında Hasançavuşlar; Hasançavuşlar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında Halkapınar; Halkapınar Yolu, Halkapınar Köyü İç Yolu, BELEVİ YOLU, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında Büyükkale; Büyükkale Yolu, Büyükkale Köyü İç Yolu, BELEVİ YOLU, İsimsiz57, İsimsiz53, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, KERİMOĞLU SK, BUYUKKALE IC YOL, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:10.142-2024-03-15 15:00:20.611 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:47.495-2024-03-15 15:00:06.262 saatleri arasında Halkapınar; İsimsiz3, , İsimsiz2, BELEVİ YOLU, Halkapınar Köyü İç Yolu, Halkapınar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:47.495-2024-03-15 15:00:06.262 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:47.495-2024-03-15 15:00:06.262 saatleri arasında Büyükkale; , BUYUKKALE IC YOL, KERİMOĞLU SK, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz53, İsimsiz57, BELEVİ YOLU, Büyükkale Köyü İç Yolu, Büyükkale Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:47.495-2024-03-15 15:00:06.262 saatleri arasında Hasançavuşlar; , İsimsiz3, Hasançavuşlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:47.495-2024-03-15 15:00:06.262 saatleri arasında Küçükkale; , YUKARI, ŞEYTAN DERESİ, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz63, BELEVİ YOLU, Küçükkale Köyü İç Yolu, Küçükkale Yolu, KÜÇÜKKALE KÖY ALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:47.495-2024-03-15 15:00:06.262 saatleri arasında Mehmetler; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz25, Mehmetler Köyü, Mehmetler Köyü iç yol, ara yol, Güney Batı, ara ova yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:47.495-2024-03-15 15:00:06.262 saatleri arasında Üzümler; , ÜZÜMLER ARA YOL, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, MECLİS, Üzümler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.566-2024-03-15 15:00:13.787 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.847-2024-03-15 10:00:39.096 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 10:00:31.815-2024-03-15 16:30:46.014 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 10:00:33.432-2024-03-15 13:00:43.393 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.847-2024-03-15 10:00:39.096 saatleri arasında İnkılap; 515. Sk., 448. Sk., 502. Sk., 448/1. Sk., 514. Sk., 513. Sk., 512. Sk., 511. Sk., 509. Sk., 504/2. Sk., 504/1. Sk., 517. Sk., 516. Sk., 502/2. Sk., 504. Sk., 504 Sk., Şirinyer Parkı İçi Yolu, Menderes Cd., Mehmet Akif Cd., Mehmet Akif, CEMİL ŞEBOY, 506/5 Sk., , Aydın Hatboyu Cd., 529. Sk., 523. Sk., 521. Sk., 519. Sk., 518. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.847-2024-03-15 10:00:39.096 saatleri arasında Hürriyet; Namık Kemal Cd., Mehmet Akif Cd., Mehmet Akif, Aydın Hatboyu, 493/1. Sk., 493. Sk., 492/1. Sk., 490. Sk., 488. Sk., 480. Sk., 478. Sk., 476. Sk., 474/1. Sk., 474. Sk., 472. Sk., 470. Sk., 468/1. Sk., 468. Sk., 466. Sk., 464. Sk., 460. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.847-2024-03-15 10:00:39.096 saatleri arasında Güven; Menderes Cd., 394. Sk., 386. Sk., 384/2. Sk., 384. Sk., 382. Sk., 337. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:27.847-2024-03-15 10:00:39.096 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:00:34.518-2024-03-15 12:00:42.197 saatleri arasında Suludere; İsimsiz63, YUKARI AKKAVAKLAR, YUKARI AKKAVAKLAR, SULUDERE, Kocaçınarlar, Cumhurıyet Koyu İç Yolu, İsimsiz268, İsimsiz42, MUSLUK, İsimsiz7, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz139, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz134, YUKARI AKKAVAKLAR, KOCAÇINARLAR, İsimsiz131, İsimsiz128, İsimsiz124, İsimsiz123, KOCAÇINARLAR, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz116, İsimsiz115, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz109, KOCAÇINARLAR, KOCAÇINARLAR, KOCAÇINARLAR, KOCAÇINARLAR, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz99, İsimsiz97, İsimsiz96, KOCAÇINARLAR, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz90, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz69, İsimsiz67, İsimsiz66, YUKARI AKKAVAKLAR, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz40, KOCAÇINARLAR, İsimsiz38, İsimsiz34, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz4, KOCAÇINARLAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:34.518-2024-03-15 12:00:42.197 saatleri arasında Şemsiler; Mimar Sinan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:34.518-2024-03-15 12:00:42.197 saatleri arasında Aydoğdu; KOCAÇINARLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:00:34.518-2024-03-15 12:00:42.197 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:10.029-2024-03-15 16:00:17.227 saatleri arasında Umurcalı; İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz310, İsimsiz64, Umurcalı Koyu İç Yolu, İsimsiz27, , KEMER, YIKIK HAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:10.029-2024-03-15 16:00:17.227 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:10.029-2024-03-15 16:00:17.227 saatleri arasında Çömlekçi; İsimsiz309, OVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:10.029-2024-03-15 16:00:17.227 saatleri arasında Karaburç; KIRLIOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:40.709-2024-03-15 16:00:46.375 saatleri arasında Umurcalı; YIKIK HAN, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz310, İsimsiz64, Umurcalı Koyu İç Yolu, , İsimsiz27, KEMER, İsimsiz60 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:40.709-2024-03-15 16:00:46.375 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:40.709-2024-03-15 16:00:46.375 saatleri arasında Çömlekçi; İsimsiz309, OVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:40.709-2024-03-15 16:00:46.375 saatleri arasında Karaburç; KIRLIOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:51.224-2024-03-15 16:00:04.036 saatleri arasında Umurcalı; İsimsiz38, , İsimsiz25, YIKIK HAN, İsimsiz37, YIKIK HAN, İsimsiz58, İsimsiz83, HANYIKIĞI, Umurcalı Koyu İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:51.224-2024-03-15 16:00:04.036 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 13:00:51.224-2024-03-15 16:00:04.036 saatleri arasında Yeniköy; İsimsiz88, HANYIKIĞI, İsimsiz97 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Kıranlı; Kıranlı Köyü İç Yolu, Kıranlı, İsimsiz13, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, Karaveliler, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz10, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan; Kaplanköy Köyü İç Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Hisarköy; Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Hacıhamzalar; Hacıhamzalar Köyü İç Yolu, Hacıhamzalar, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Güneşli; Güneşli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Göbeller; Göbeller Köyü İç Yolu, Göbeller, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Demircidere; Demircidere Köyü İç Yolu, Demircidere, Bergama Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Çamavlu; Çamavlu Köyü İç Yolu, Çamavlu, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Çamavlu köy içi yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Ayvatlar; AYVATALAR, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Aşağıcuma; Aşağıcuma Köyü İç Yolu, Aşağıcuma, İsimsiz91, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Aşağıbey; Bergama Yolu, Aşağıbey Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Kurtuluş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında İncecikler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Yukarıbey; İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz91, İsimsiz107, YANIK, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz62, İsimsiz64, YANIK, 5053/1, Bergama Yolu, Yanık, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz16, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Yukarıcuma; , İsimsiz1, Yukarıcuma, Yukarıcuma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Terzihaliller; Terzihaliller, Terzihaliller Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 09:30:06.293-2024-03-15 15:30:17.716 saatleri arasında Okçular; Okçular Köyü İç Yolu, Okçular, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 10:00:17.882-2024-03-15 16:00:42.287 saatleri arasında Kazımdirik; 374/1. Sk., 296/1, Ankara, Üniversite Cd., 296/2 Sk., 377. Sk., , 281/1. Sk., 282/2. Sk., 283. Sk., 296/3. Sk., 296/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 10:00:17.882-2024-03-15 16:00:42.287 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 10:00:30.451-2024-03-15 16:00:43.565 saatleri arasında Yenibağarası; Çuhask., Şebboy, FUNDA, PİYAN, , SÜMBÜL, REYHAN, ORTANCA, Adaçayı Sk., ADAÇAYI, Erguvan Sk., Çuha Sk., Piyan Sk., Sedir, Zerrin, Zerrın elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 10:00:31.815-2024-03-15 16:30:46.014 saatleri arasında Alaçatı; 16117. Sk., 16119. Sk., 16147. Sk., 16148. Sk., 16149. Sk., Arayol, , 15029. Sk., 15030. Sk., 15033. Sk., 15034. Sk., 15035. Sk., 15043. Sk., 15044. Sk., 15062. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 10:00:31.815-2024-03-15 16:30:46.014 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 11:00:54.274-2024-03-15 14:00:16.607 saatleri arasında İsmet İnönü; 2005. Sk., 2003. Sk., 2002, 2015, 2011. Sk., 2010. Sk., 2004. Sk., 2007. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 11:00:54.274-2024-03-15 14:00:16.607 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 11:00:54.274-2024-03-15 14:00:16.607 saatleri arasında Musalla; 2015, 2002, 1001. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 10:00:33.432-2024-03-15 13:00:43.393 saatleri arasında Ahmet Efendi; 1106. Sk., 1114. Sk., 1112. Sk., 1110. Sk., 1109. Sk., 1108. Sk., 1102. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 10:00:33.432-2024-03-15 13:00:43.393 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Ahmetbeyli; 4151, 4129, 4107, 4175, 4091, 4087, 4095, 4093, 4171, 4070, 4102, 4163, 4100, 4121, 4080, 4135, 4161, 4103, 4141, 4109, 4110, Nation Cd., 4183. Sk., 4181, 4179, 4177. Sk., 4173. Sk., 4169. Sk., 4167. Sk., 4165. Sk., 4159. Sk., 4157. Sk., 4155. Sk., 4153. Sk., 4151. Sk., 4149. Sk., 4147. Sk., 4145. Sk., 4143. Sk., 4139. Sk., 4137. Sk., 4133. Sk., 4131, 4127. Sk., 4125. Sk., 4123. Sk., 4119. Sk., 4118. Sk., 4117. Sk., 4116. Sk., 4115. Sk., 4113. Sk., 4112. Sk., 4111. Sk., 4106. Sk., 4104. Sk., 4101. Sk., 4099. Sk., 4098. Sk., 4097. Sk., 4095/1. Sk., 4089. Sk., 4086. Sk., 4084. Sk., 4082. Sk., 4078/1. Sk., 4076. Sk., 4074. Sk., 4072. Sk., 4068. Sk., 4066. Sk., İsimsiz195, İsimsiz193, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında Gölova; İsimsiz53, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-15 2024-03-15 15:00:47.98-2024-03-15 15:15:00.839 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.