15 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:05

Güncelleme: 15.05.2024 - 09:05

BOLU ilinde 15 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde 1114 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1124, 1124 SK., 1129 SK., 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12 CD., ÇATAL SK., DİBEKBAŞI CD., HALI HİSARI SK., HİMAYEOĞULLARI, SARICALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR ÇATAK, KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, MERKEZ mahallelerinde AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK, YUKARISOKU mahallelerinde 1491, 1492, 720 SK., AŞÇILAR SK., BEHİCE SK., BURCU SK., GENÇ, GENÇ SK., KOZA, KOZA SK., ŞEHİT SÜLEYMAN TOMBAK SK., TAYFUR SK., YELKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HARMANSEKI, HARMANSEKİ, SUAYIPLER mahallelerinde GÖLCÜK HARMANSEKİ MAH, HARMANSEKI MAHALLE YOLU, SUAYIPLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100. YIL, KURTLAR mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, KURTLAR KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), ÇAVUŞDERESİ, KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, MERKEZ, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ABANT YOLU CD., ABANTYOLU CAMI, ABANTYOLU CAMİ SK., ADA, ADA 1, ADA 2 SK., ADA 7 SK., ADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ATATÜRK CD., ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, BOLU BİLECİK YOLU, CUMHURIYET 1, CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., ÇATAL YOL KÜME EVLER, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, FABRİKA YOLU SK., KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK., KARAÇOMAK MAH, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KİRAZLI SK., MADAM PAŞA KÜME EVLER, ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ, TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK., TOSUNOGLU, YALI.1.SK, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKESTİ mahallelerinde AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKESTİ mahallelerinde CUMHURIYET, YILDIRIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLAR, BOYACILAR, BOYACILAR MERKEZ, CAFERLER, GÖBELLER, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, N KENDISI, NARZANLAR, NİĞİT mahallelerinde ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, KIZILKUYU CAFERLER MAH, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ KÖSTEKLER, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NİYİT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HİMMETOĞLU mahallelerinde HİMMETOĞLU ORTA MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HİMMETOĞLU, KARISIKLAR mahallelerinde HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIMMETOGLU MERKEZ mahallelerinde HIMMETOGLU KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABEYLER mahallelerinde HAMZA BEY KARABEYLER, KÖY SOKAGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.