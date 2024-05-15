15 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:25

Güncelleme: 15.05.2024 - 00:25

İstanbul ilinde 15 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah ATIF YILMAZ, HALAS, KÜÇÜK BAYRAM, TARLABAŞI, TOPRAK LÜLE, İSTİKLAL sk / KAMER HATUN mah AYNALI ÇEŞME sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, PEMBE ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / KULAKSIZ mah KULAKSIZ sk / KULOĞLU mah FUAT UZKINAY, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI sk / ÖMER AVNİ mah YARASA sk / ŞEHİT MUHTAR mah ATIF YILMAZ, BEKAR, HACI AHMET, KURABİYE, MAHYACI, MİS, NANE, SÜSLÜ SAKSI, TARLABAŞI, ZAMBAK, ÖĞÜT, İMAM ADNAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN , MADEN, MÜŞERREF , SEYMEN sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah BEŞİRGAZİ, DEMİRCİ KUYUSU, GÜLHANE ÇIKMAZI, HAKİKİZADE, HAMAMCI, HEKİM ÇELEBİ, HEKİM ÇELEBİ ARALIĞI, KASER, KOLAĞASI, MACARLAR YOKUŞU, MOLLA ŞAKİR, PASTIRMACI YOKUŞU, PAŞA HAMAMI, SAKALAR YOKUŞU, SAKALAR ÇIKMAZI, SUN'ULLAH EFENDİ, TAŞÇI HÜSEYİN, YATAĞAN, YATAĞAN HAMAMI, YORGANCI, ÂŞIK YUNUS, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI, ÖNER, ŞAHBUDAK, ŞAMDANCIBAŞI sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah BEZM-İ ALEM, DR. AHMETPAŞA, GUREBA HASTANESİ, MÜRETTİP, OĞUZ KAAN ÇIKMAZI, ÖRDEK KASAP ÇIKMAZI, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / TOPKAPI mah GUREBA HASTANESİ sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805/1., 805/2., 807., 810., 811., 813/1., 840., 841/1., 854., 858/1., 859., 859/1., 861., 914., 915., 916., 917., 918., 919., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 955., 956., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 15/05/2024 09:30:00 - 15/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 15/05/2024 09:30:00 - 15/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 826., 831/1., 840., 859., 859/3., 860., 860/1., 861., 862., 863., 864., 865., 929., 930., 953., DR. GÜRKAN CEYLAN sk bölgelerinde 15/05/2024 09:30:00 - 15/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk / ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 15/05/2024 10:00:00 - 15/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYNISEFA, BALABANDERE, BİRKAN, COŞKUN, FERAHEVLER BİLİNMEYEN, GÜNGÖR, GÜZELLİK, MALKOÇOĞLU, MERAL, REYHANLI, SARI LALE, SARIÇİĞDEM ÇIKMAZI, ZAFER, ZERAFET, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, DARÜŞŞAFAKA, DERETEPE, DERMAN, GÜNGÖR, GÜZELLİK, HUZUR, ÇAMLITEPE CAMİ sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, BALABANDERE, BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SABIRLI, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk / POLİGON mah LARA sk / ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY SÖĞÜT sk / İSTİNYE mah BALABANDERE, DARÜŞŞAFAKA sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADALET, AHMET CELALETTİN, EMİRGAN 2., FISTIKLI BAĞ ALTI, GÖKSU ÇIKMAZI, TAN, ÇAĞLA sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKŞAM SEFASI, ALTIN ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ESENGÜL, HASAN TAHSİN, KUMOĞLU, MAREŞAL, POSTA YOLU, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KEŞAN, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT sk / ORTAKÖY mah DOĞUHAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEÇENLER, SÜMBÜL, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, DAMLAPINAR, DAĞKONAK, EKİNÖZÜ, ELMALIK, EMİNLER, KARACAÖREN, KASTAMONU, ORTAOBA, OSMANİYE, PAŞABAĞI, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÇUKURBOSTAN, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, AKSU, ALTIEVLER, ALTINKUM, ARALIK, ASYA, BÜYÜKYALI, DAĞÇİLEĞİ, DAĞÇİÇEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, FISTIK, GÜMÜŞYAKA, KARAKOÇ, KAYIN, KUŞDİLİ, MEŞGALE, NİSANUR, PALANDÖKEN, SONGÜL, SPOR, SÜNGÜ ÇIKMAZI, YAPI, ÇAYHANE, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, İNANIR, İSMİNAZ sk / GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, AYDINCIK, BAYRAMÖREN, BAĞDAT, BEYAZLALE, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, DENİZLİ, DERİNCE, DİLOVASI, EMİRSULTAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, KURŞUNLU, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTELLER, SAATÇİ, SAMANDAĞ, SARAYÖNÜ, SÜMEYRA, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, TEKKİRAZ, TELAĞACI, TELSİZ, TEVFİK FİKRET, TOROSLAR, YALIKÖY, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ, ÖZKUL, ŞİLE sk / MİMAR SİNAN mah HALKEVİ, PARK sk bölgelerinde 15/05/2024 13:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, BATTALBEY, BEYŞEHİR, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, EMEKTAR, EREĞLİ, GÜRHAN, HASANKEYF, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAÇOBAN, NURCİHAN, OTAĞ, PASİNLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TARLACIK ÇIKMAZI, TARSUS, VEZİRKÖPRÜ, YILDIZELİ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 15/05/2024 13:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DÜZTAŞ, SEZER, SPOR sk bölgelerinde 15/05/2024 10:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -HALİL RIFAT PAŞA mah sk bölgelerinde 15/05/2024 15:00:00 - 15/05/2024 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, LİTROS MALTEPE YOLU sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEĞİRMEN 3, DÖRTYOL, DİLARA, KEKLİK, SAKA 2, SERHAT, İSTİKLAL sk / ULUS mah IŞIK 1, KADIRGA LİMAN, MUSTAFA KEMAL 1, ÇİÇEK 2, İLHAN, İLKAY, İLKBAHAR, İLKER, İLİM, İMAR, İNCE, İNCEBEL, İNCİ, İPEK 2, İRFAN, İSMETPAŞA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BOĞAZ 1, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KORAY, KUL, MUTLU 1, ZÜMRE sk / KAMİLOBA mah VATAN 3 sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKSEV, CİHAN, DİLEK, MURAT, NATO, ÇAMLIBEL sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BEYAZ ORKİDE, CANDAN, DENİZ 1, GONCA, GÖL, GÜN IŞIĞI, HUZUR OKULLAR, SUDE, TOMURCUK 1, İMAM ÇEŞME YOLU sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALTINTEPE, ASLANTEPE, DOĞANAY, FEVZİ PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, KIVANÇ, KONDOVA, KUTLU, METE, POYRAZ, SÜLÜN, SİNEM, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ CAMİ, YÜCE, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah KAMİL, KISMET sk bölgelerinde 15/05/2024 09:30:00 - 15/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, SERÇE KALE sk bölgelerinde 15/05/2024 11:00:00 - 15/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, FİRUZKÖY BULVARI, ŞAFAK sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 18., 20., 21., 28., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1485., CAMİ YOLU sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk bölgelerinde 15/05/2024 12:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk bölgelerinde 15/05/2024 00:01:00 - 15/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce -KEMER mah sk bölgelerinde 15/05/2024 00:01:00 - 15/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 15/05/2024 00:00:00 - 15/05/2024 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKAD, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BAMBU, BOZ, BİRLİK, DAVET, DENİZATI, DİVİT, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KAYMAK, KERVANSARAY, KINALI, MENEMEN, MÜNİR, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SAFRAN, SEKBAN BAŞI, SU YOLU, YENİPAZAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 15/05/2024 01:30:00 - 15/05/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 15/05/2024 03:00:00 - 15/05/2024 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 MAYIS, 23 NİSAN, 30 AĞUSTOS, CENNETKUŞU, ESTERGON, HÜRMET, TÜRKBÜKÜ, ÇAMLIBEL sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 15/05/2024 10:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KALKAN, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk / YUNUS EMRE mah 294., 303., OKURLAR sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 400., 401., 402., 403., MANDIRA sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 297., İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 253., 259., ATALAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 931. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk / YUNUS EMRE mah 1331., 1331/2., 1332. sk bölgelerinde 15/05/2024 00:05:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 171., 181., 184., 186., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 15/05/2024 00:05:00 - 15/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN , MADEN, MÜŞERREF , SEYMEN sk bölgelerinde 15/05/2024 09:00:00 - 15/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk / ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 15/05/2024 10:00:00 - 15/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.