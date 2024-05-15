15 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:25

Güncelleme: 15.05.2024 - 00:25

İZMİR ilinde 15 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 01:00:38.053-2024-05-15 01:15:43.436 saatleri arasında Çay; 2106. Sk., 2104. Sk., 2103. Sk., 2102. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2092. Sk., İsimsiz1, , 2136. Sk., 2137. Sk., Şehit Hakan Uysal Cd., 2135. Sk., Şehit Serkan Atamer Sk., 2133. Sk., 2129/1. Sk., 2114. Sk., 2113. Sk., 2112. Sk., 2111. Sk., 2110. Sk., 2109. Sk., 2107. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 01:00:38.053-2024-05-15 01:15:43.436 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 01:00:38.053-2024-05-15 01:15:43.436 saatleri arasında Çiçek; İsimsiz7, İsimsiz5, , 2062/1. Sk., 1637/9. Sk., 1637/8. Sk., 1637/7. Sk., 1637/6. Sk., 1637/22. Sk., 1637/2. Sk., 1637/11. Sk., 1637/10. Sk., 1637-22. Sk., 1631. Sk., 1610. Sk., Şehit Hakan Uysal Cd., Şehit Hakan Uysal, İsmail Karaca Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 01:00:38.053-2024-05-15 01:15:43.436 saatleri arasında R. Şevket İnce; 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2154. Sk., 2154/1. Sk., 2156. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2166/4. Sk., 2144. Sk., 2143. Sk., 2142/1. Sk., 2142. Sk., 2141. Sk., 2140/9. Sk., 2140/8. Sk., 2140/6. Sk., 2140/5. Sk., 2140/3. Sk., 2140/15. Sk., 2140/13. Sk., 2140/11. Sk., 2140/10. Sk., 2140/1. Sk., 2139. Sk., 2138/1. Sk., 2138. Sk., 2136/1. Sk., 2124. Sk., 2109/2. Sk., 2109. Sk., 2095. Sk., 2092. Sk., 2140, 2148/4, Bayraklı Girişi-K12, , 2145. Sk., 2149. Sk., 2148/2. Sk., 2148. Sk., 2147. Sk., 2146. Sk., 2145/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 01:00:38.053-2024-05-15 01:15:43.436 saatleri arasında Tepekule; , İsimsiz6, 2062. Sk., 2063. Sk., 2063/1. Sk., 2067/1. Sk., 2071. Sk., 2072. Sk., 2073. Sk., 2074. Sk., 2077. Sk., 2078. Sk., 2079. Sk., 2081. Sk., 2083/1. Sk., Şehit Hakan Uysal elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 01:00:38.053-2024-05-15 01:15:43.436 saatleri arasında Osmangazi; İbrahim Galip Cd., İbrahim Etem Cd., Yavuz Cd., Osmangazi Cd., Dumlupınar Cd., 617. Sk., 616/8. Sk., 616/5, 616/3. Sk., 615/3. Sk., 615/2. Sk., 615/1. Sk., 614/1. Sk., 614. Sk., 601, 609. Sk., 608. Sk., 607. Sk., 606. Sk., 605. Sk., 604. Sk., 603/2. Sk., 603/1. Sk., 603. Sk., 600. Sk., 599. Sk., 598. Sk., 597. Sk., 596. Sk., 595. Sk., 594. Sk., 593. Sk., 592/9. Sk., 592/2. Sk., 592/16. Sk., 592/11. Sk., 592/10. Sk., 592/1. Sk., 592. Sk., 591. Sk., 587. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 01:00:38.053-2024-05-15 01:15:43.436 saatleri arasında Muhittin Erener; 2138/2. Sk., 2138/1. Sk., 2124. Sk., 2097. Sk., 2095. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 11:00:27.087-2024-05-15 13:00:40.769 saatleri arasında Adalet; , Anadolu Cd., 1598. Sk., 1596. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 11:00:27.087-2024-05-15 13:00:40.769 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 01:00:38.053-2024-05-15 01:15:43.436 saatleri arasında Atatürk; Osmangazi Cd., 911. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 01:00:38.053-2024-05-15 01:15:43.436 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 01:00:38.053-2024-05-15 01:15:43.436 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:30:35.603-2024-05-15 03:45:46.584 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:21.402-2024-05-15 16:00:26.117 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:00:09.658-2024-05-15 16:00:45.891 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:00:11.014-2024-05-15 16:00:17.609 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:30:55.435-2024-05-15 15:00:04.134 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 16:00:35.443-2024-05-15 16:15:40.259 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Ferahlı; 3467. Sk., 3466. Sk., 3465. Sk., 3464. Sk., 3462. Sk., 3461. Sk., 3459. Sk., 3458. Sk., 3457. Sk., 3456. Sk., 3455. Sk., 3454. Sk., 3453. Sk., 3452. Sk., 3451. Sk., 3450. Sk., 3449. Sk., 3448. Sk., 3447. Sk., 3445. Sk., 3443. Sk., 3442. Sk., 3441. Sk., 3440. Sk., 3439. Sk., 3438. Sk., 3437. Sk., 3436. Sk., 3433. Sk., 3423/1. Sk., 3423. Sk., 3420. Sk., 3419. Sk., 3416. Sk., 3414. Sk., 3413. Sk., , B.Hayrettin Paşa, 3523. Sk., 3516. Sk., 3515. Sk., 3514/3. Sk., 3514/2. Sk., 3514/1. Sk., 3514. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında 26 Ağustos; Osman Paşa Cd., Gazipaşa Cd., 2702. Sk., 2701. Sk., 2700. Sk., 2699. Sk., , Barbaros Hayrettin Paşa Cd., 2704. Sk., 2703. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında İsmet Paşa; 3676. Sk., 3677. Sk., 3678. Sk., 3679. Sk., 3680. Sk., Şehit Çağlar Yücel Sk., 3665. Sk., 3660/1. Sk., 3660. Sk., 3659. Sk., 3640. Sk., 3632. Sk., 3631. Sk., 3630. Sk., 3629. Sk., 3628. Sk., 3627. Sk., 3626. Sk., 3624. Sk., 3623. Sk., 3622. Sk., 3621. Sk., 3620. Sk., 3617/1. Sk., 3617. Sk., 3612/1. Sk., 3612. Sk., 3534. Sk., 3533. Sk., 3523. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Küçükada; 1433. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Mehtap; 3566. Sk., 3612. Sk., 3612/2. Sk., 3615/1. Sk., 3616. Sk., 3617. Sk., 3620. Sk., 3632. Sk., 3633. Sk., 3634. Sk., 3635. Sk., 3636. Sk., 3637. Sk., 3638. Sk., 3640. Sk., 3641. Sk., 3643. Sk., 3660. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Ulubatlı; , 2704. Sk., 2705. Sk., 2709. Sk., 2740. Sk., 2740/1. Sk., 2741. Sk., 2742. Sk., 2743. Sk., 2744. Sk., 2745. Sk., 2746. Sk., 2747. Sk., 2748. Sk., 2749. Sk., 2753. Sk., 2754. Sk., 2756. Sk., 2755. Sk., 2757. Sk., 2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd., Toros Cd., 2751. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Yenidoğan; , 1139. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2229. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Yeşildere; , 1038. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 11:00:27.087-2024-05-15 13:00:40.769 saatleri arasında Çınarlı; 1587/1. Sk., Anadolu Cd., ANKARA, , 1583/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 11:00:27.087-2024-05-15 13:00:40.769 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Ufuk; 848/4, 916/3, 848/4, Şehit Çağlar Yücel, Seyfi Demirsoy Cd., Mehmetçik Cd., Gazi Osman Paşa, Fevzi Çakmak Cd., CEYLAN, 928. Sk., 926. Sk., 924. Sk., 923. Sk., 922. Sk., 921. Sk., 920. Sk., 918/1. Sk., 918. Sk., 917/1. Sk., 917. Sk., 916/4. Sk., 916/1. Sk., 916. Sk., 915. Sk., 914/1. Sk., 914. Sk., 913/1. Sk., 913. Sk., 912/2. Sk., 912. Sk., 910/4. Sk., 910/2. Sk., 910/1. Sk., 910. Sk., 909. Sk., 908. Sk., 907/1. Sk., 907. Sk., 906. Sk., 905. Sk., 903. Sk., 900. Sk., 898. Sk., 895. Sk., 894. Sk., 893. Sk., 889/1. Sk., 889. Sk., 885. Sk., 883. Sk., 879. Sk., 875. Sk., 871. Sk., 870/4. Sk., 870/3. Sk., 870/2. Sk., 870. Sk., 869/5. Sk., 869. Sk., 868. Sk., 861. Sk., 860. Sk., 848/5. Sk., 848/3. Sk., 848/2. Sk., 848. Sk., 846. Sk., 824/1. Sk., 3416. Sk., 3414. Sk., 3413. Sk., 2763. Sk., 1023. Sk., 1019. Sk., 1016. Sk., 1014. Sk., 1012. Sk., 1011. Sk., 1010. Sk., 1009. Sk., 1007. Sk., 1005. Sk., 1003. Sk., 1001. Sk., , 909/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Şirinkapı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Menderes; Seyfi Demirsoy Cd., Menderes Cd., 157/2. Sk., 157. Sk., 152/1. Sk., 136/1. Sk., 136. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Laleli; Onat Cd., Menderes Cd., 429. Sk., 428. Sk., 427. Sk., 426. Sk., 404. Sk., 401, 399/1. Sk., 399. Sk., 397. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında İnkılap; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Hürriyet; 431/6, Namık Kemal Cd., Menderes Cd., Mehmet Akif Cd., Mehmet Akif, Hasan Şarlayan Sk., Hasan Şarlayan, Aydın Hatboyu Cd., 507. Sk., 505. Sk., 503. Sk., 501. Sk., 499. Sk., 497. Sk., 494. Sk., 492/1. Sk., 492. Sk., 491/1. Sk., 491. Sk., 489/1. Sk., 489. Sk., 487/1. Sk., 487. Sk., 485/1. Sk., 485. Sk., 484. Sk., 483. Sk., 482. Sk., 481. Sk., 479. Sk., 477. Sk., 475. Sk., 473. Sk., 471. Sk., 469. Sk., 467. Sk., 463/1. Sk., 463. Sk., 461/1. Sk., 461. Sk., 459. Sk., 457. Sk., 455. Sk., 454/1. Sk., 454. Sk., 453. Sk., 452. Sk., 451. Sk., 450/1. Sk., 450. Sk., 448. Sk., 447. Sk., 445. Sk., 444. Sk., 443. Sk., 442. Sk., 440. Sk., 438. Sk., 435. Sk., 433. Sk., 432. Sk., 431/4. Sk., 431/3. Sk., 431/2. Sk., 431/1. Sk., 431. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Güven; Menderes Cd., 402. Sk., 400. Sk., 398. Sk., 397/2. Sk., 397/1. Sk., 397. Sk., 395. Sk., 393. Sk., 390. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Efeler; Forbes Sk., 358/3. Sk., 358/2. Sk., 358/1. Sk., 358. Sk., 344. Sk., 325. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Dicle; 870. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Çamlık; 850 sokak, Şehit Çağlar Yücel Sk., 871. Sk., 857, 863, 855/1. Sk., 855. Sk., 852/3. Sk., 852/2. Sk., 852/1. Sk., 852. Sk., 851. Sk., 849. Sk., 848. Sk., 845/3. Sk., 845/2. Sk., 845/1. Sk., 845. Sk., 843/1. Sk., 843. Sk., 826. Sk., 3665. Sk., 3660. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Çaldıran; 433/12, 433/3, 3591/2, 433/9. Sk., 433/6. Sk., 433/5. Sk., 433/4. Sk., 433/3. Sk., 433/25. Sk., 433/23. Sk., 433/22. Sk., 433/2. Sk., 433/14. Sk., 433/1. Sk., 433. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Barış; Menderes Cd., 957. Sk., 956. Sk., 955. Sk., 954/1. Sk., 954. Sk., 953/1. Sk., 953. Sk., 950. Sk., 948. Sk., 366/1. Sk., 361/2. Sk., 357. Sk., 355. Sk., 353. Sk., 351. Sk., 337. Sk., 302/1. Sk., 299. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Yaylacık; Gazi Osman Paşa Cd., Gazi Osman Paşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:04.615-2024-05-15 03:15:13.547 saatleri arasında Vali Rahmi Bey; Menderes Cd., 319. Sk., 317. Sk., 302. Sk., 298. Sk., 130. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:30:35.603-2024-05-15 03:45:46.584 saatleri arasında Menderes; 146/7. Sk., 152. Sk., ADNAN KAHVECİ CD. , 154/1. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 157/1. Sk., 353. Sk., Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda, Gazi Osman Paşa Cd., Halk Cd., Seyfi Demirsoy Cd., , 118/1. Sk., 118/3. Sk., 122/1. Sk., 146/5. Sk., 146/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:30:35.603-2024-05-15 03:45:46.584 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:30:35.603-2024-05-15 03:45:46.584 saatleri arasında Barış; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:21.402-2024-05-15 16:00:26.117 saatleri arasında Barış; 361/3. Sk., 361/2. Sk., 361/1. Sk., 361. Sk., 353. Sk., 152/3. Sk., 152/2. Sk., 152. Sk., 869/1. Sk., 361/4. Sk., İstiklal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:21.402-2024-05-15 16:00:26.117 saatleri arasında Menderes; 369. Sk., İstiklal Cd., , 152. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 371. Sk., 375. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Seyfi Demirsoy Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:21.402-2024-05-15 16:00:26.117 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:21.402-2024-05-15 16:00:26.117 saatleri arasında Ufuk; 869/1. Sk., 1023. Sk., 1012. Sk., 1011. Sk., 1010. Sk., 1009/1. Sk., 1009. Sk., , İstiklal Cd., İstiklal, Seyfi Demirsoy Cd., Gazi Osman Paşa, 872. Sk., 869/5. Sk., 869. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:21.402-2024-05-15 16:00:26.117 saatleri arasında Şirinkapı; 1036/1, Yavuz Sultan Selim Cd., 1058/7. Sk., 1046. Sk., 1044. Sk., 1042. Sk., 1040/1. Sk., 1040. Sk., 1038. Sk., 1036. Sk., , 1033. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:21.402-2024-05-15 16:00:26.117 saatleri arasında Dicle; 869. Sk., 867. Sk., 367. Sk., 361/1. Sk., 361. Sk., , 874. Sk., 874/1. Sk., 876. Sk., 878. Sk., 869/4. Sk., 869/3. Sk., 869/2. Sk., 869/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:21.402-2024-05-15 16:00:26.117 saatleri arasında Yaylacık; Yavuz Sultan Selim Cd., Gazi Osman Paşa Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 16:00:35.443-2024-05-15 16:15:40.259 saatleri arasında Menderes; 156. Sk., , 118/1. Sk., 118/3. Sk., 122/1. Sk., 146/5. Sk., 146/6. Sk., 146/7. Sk., 152. Sk., ADNAN KAHVECİ CD. , 154/1. Sk., 155. Sk., 157. Sk., 157/1. Sk., 353. Sk., Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda, Gazi Osman Paşa Cd., Halk Cd., Seyfi Demirsoy Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 16:00:35.443-2024-05-15 16:15:40.259 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 16:00:35.443-2024-05-15 16:15:40.259 saatleri arasında Barış; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında İsmet İnönü; 1283, 1284/1. Sk., 1284/2 Sk., 1285. Sk., 1286. Sk., 1509. Sk., 1510. Sk., 1511. Sk., 1512. Sk., 1513. Sk., 1514. Sk., 1515. Sk., 1516. Sk., 1509/1, 527. Sk., 80.YIL, GAFFAR OKKAN, Avcı Sk., Dar Sk., Zambak Sk., İzmir-Çanakkale Yolu, MEHMET ÇELİK, Şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz Demir Sk., 1211/4, 1274, 1250 Sk., , İsimsiz15, İsimsiz17, 1211/1, 1211/2. Sk., 1211/3. Sk., 1251. Sk., 1253. Sk., 1255. Sk., 1257, 1258/1. Sk., 1258/3 Sk., 1259. Sk., 1259/1, 1260. Sk., 1261 Sk., 1262. Sk., 1262/1, 1265. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1267. Sk., 1268. Sk., 1269. Sk., 1270. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1271/2. Sk., 1272. Sk., 1272/1, 1276. Sk., 1278. Sk., 1279. Sk., 1281, 1281/1. Sk., 1281/2. Sk., 1282. Sk., 1284. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında İstiklal; , 7419, 7411, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz21, 7502, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, 7424, 521, 7416, 7424, 7401 Sk., 7429 Sk., 7515 Sk. , 7747/1, 1. Sk., 2., 5., 503. Sk., 503/1, 517, 523 Sk., 523/1 Sk., 7401. Sk., 7407. Sk., 7408. Sk., 7410. Sk., 7411 Sk., 7412. Sk., 7413. Sk., 7414/2 Sk., 7418. Sk., 7421 Sk., 7421. Sk., 7422. Sk., 7423. Sk., 7425. Sk., 7432. Sk., 7434 Sk., 7437. Sk., 7439. Sk., 7502 Sk., 7502, 7506. Sk., 7507. Sk., 7513. Sk., 7515. Sk., Altın Kent, Makrokent, Site İci, Umut Sitesi, 7408, 7403, 7420 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Kasımpaşa; , Eski Haykıran Yolu , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz13, ATATÜRK, DİYEM KAHYA, 1046, 1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1004/1. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1006/1. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017, 1019. Sk., 1020. Sk., 1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1028/1. Sk., 1028/2. Sk., 1028/3. Sk., 1028/4. Sk., 1028/5. Sk., 1029. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1035. Sk., 1037. Sk., 1040. Sk., 1041. Sk., ADNAN MENDERES, Altuğ Karaburun Cd., Altuğ Karaburun Gç., Atatürk Cd., Bahriye Üçok Cd., Cami Sk., Camii Sk., Cengiz Topel Cd., Dirik Sk., Ekrem Kurt Cd., ERTUĞRUL, Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Fidanlık Sk., Hükümet Konağı Sk., Kanal Yolu Sk., Karanfil Sk., Kütüphane Sk., Manisa Asfaltı Cd., Menemen Otogarı, Mithatpaşa Cd., Park Sk., PAŞA GEÇİDİ, Paşa Türbe Sk., Prof. Muammer Aksoy Cd., Prof. Muammer Aksoy Geçidi Sk., Ragıp Dere Sk., Sakızlı Sk., Sırrı Kınay Sk., Türbe Gç., Yasemin Sk., Yörükefe Sk., Çavdar Sk., İlhami Gürsoy, İNKILAP, İnkılap Cd., Şehit Aycan Aksoy (Garaj İçi), Şehit Aycan Aksoy Cd., Şehit Pyd. Koray Cömert Cd., 1043 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Kazımpaşa; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İSA EFENDİ, 1. Gaziosmanpaşa Sk., 1. Güven Sk., 1. Hıdırlık Sk., 1. Kayaalp Sk., 1212. Sk., 1212/1. Sk., 1214. Sk., 1214/1. Sk., 1518. Sk., 1526. Sk., 2. Güven Sk., 2. Hıdırlık Sk., 2. Kayaalp Sk., 3. Kayaalp Sk., 4. Kayaalp Sk., 5. Kayaalp Sk., 6. Kayaalp Sk., Bahçeler Sk., Berber Sk., Cezayir Sk., Doğan Sk., Eski Seyrekköy Yolu Sk., Gazi Osman Paşa Sk., Göçmen Sk., Güven Sk., Hisarlı Sk., Kara Hüseyin Sk., Karataş Sk., Kayaalp Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Çıkmazı, Meltem Sk., Mercan Sk., Nizami Sk., Orman Yolu Sk., Paspan Sk., Polis Halil İbrahim Özkahyalar Sk., Seyrekköy Cd., Ömer Efendi Sk., İdris Efendi Sk., İZMİR, İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., Şevki Bey Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Gazi; 7731 Sk., 7525, 7732, 7735/2, 7726, 107/1. Sk., 107/2. Sk., 107/3. Sk., 107/4. Sk., 107/5. Sk., 107/6. Sk., 107/8. Sk., 7505. Sk., 7515/1. Sk., 7521. Sk., 7525. Sk., 7700. Sk., 7701. Sk., 7702. Sk., 7710. Sk., 7711. Sk., 7712. Sk., 7713. Sk., 7715. Sk., 7715.Sk, 7716. Sk., 7726. Sk., 7733. Sk., 7737. Sk., 7738. Sk., 7740. Sk., 7750. Sk., , 107/3, 7729/1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz16, 7740, 7744, 7721, 107/4, 7515/2 Sk., Cıkmaz Sokak, Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., 107/7, Yenilik Cd., İstiklal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Kemal Atatürk; 7528/2, 7511/2, İstiklal Cd., Nene Hatun Cd., Koyundere Cami Cd., Erol Tarakçıoğlu Cd., BARIŞ, 7806. Sk., 7805/1. Sk., 7805. Sk., 7804. Sk., 7801. Sk., 7535. Sk., 7534/3. Sk., 7534/2. Sk., 7534/1. Sk., 7534. Sk., 7528/2. Sk., 7528/1. Sk., 7528. Sk., 7526. Sk., 7524. Sk., 7523. Sk., 7522. Sk., 7520/1. Sk., 7520. Sk., 7513/5. Sk., 7523/1, 7513/2. Sk., 7511/1. Sk., 7511. Sk., 7509/2. Sk., 7509/1. Sk., 7804/1, 29 Ekim Cd., 7534/3, 7840, 7526/1, 7822, İsimsiz38, İsimsiz33, 29 Ekim Cd., İsimsiz27, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında İncirli Pınar; 109/2. Sk., 110. Sk., 110/2. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 112/1. Sk., 112/2. Sk., 114. Sk., 114/1. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 120/1. Sk., 121. Sk., 121/1. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 125, 125/1. Sk., 125/2. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 129/2. Sk., 129/3. Sk., 130. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 9142. Sk., 9142/1. Sk., 9403. Sk., 9404. Sk., 9422. Sk., Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd., 104/2, 143/3, 143, 129/4, 105/2, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz22, İsimsiz7, İsimsiz9, 123/1, İsimsiz12, İsimsiz14, 9107/1, 114/1, 113, 106/2 Sk., 133 Sk., 111/1, 126/2, 101/2, 101. Sk., 103. Sk., 103/1. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 105/1. Sk., 105/2. Sk., 106. Sk., 106/1. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/1. Sk., 108/2. Sk., 109. Sk., 109/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Irmak; , 552, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz9, 9513/2, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz20, 9513/1, 9509. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 528/1. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 534. Sk., 535. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 537/1. Sk., 537/2. Sk., 538. Sk., 538/1. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 541. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 548/1. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 9027. Sk., 9500. Sk., 9502. Sk., 9503. Sk., 9504. Sk., 9505. Sk., 9506. Sk., 9507. Sk., 9508. Sk., 9510. Sk., 9512. Sk., 9513. Sk., 9514. Sk., 9515. Sk., 9516. Sk., 9517. Sk., 9518. Sk., 9519. Sk., 9520. Sk., 9521. Sk., 9522. Sk., 9523. Sk., 9524. Sk., 9524/1. Sk., 9525. Sk., 9527. Sk., Büyük Menderes Cd., Cumhuriyet Cd., Dr. Burhan Özfatura Cd., Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd., İzmir-Çanakkale Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Atatürk Plastik OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Alaniçi; , İsimsiz8, Alaniçi Küme Evleri, Alaniçi Küme Evler , 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6222. Sk., 6223. Sk., Alaniçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Ayvacık; , İsimsiz2, Ayvacık Küme Evleri, İsimsiz14, 6501. Sk., 6502. Sk., 6503. Sk., 6505. Sk., 6506. Sk., 6507. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6510. Sk., 6511. Sk., 6512. Sk., 6513. Sk., 6514. Sk., Ayvacık, Manisa Asfaltı Cd., ayvacık küme ever elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Bağcılar; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, BAĞCILAR, Bağcılar, Bağcılar Yolu, Manisa Asfaltı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Belen; , İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz14, 713, 713, İsimsiz17, 713/1, İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz19, 713/1, 713 Sokak Küme Evleri , 713 Sokak Küme Evleri , DSİ KANAL YOLU, 700. Sk., 701. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., Ahmet Kahraman, Yaylaarası, Gazi Atatürk Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Emiralem Merkez; ESKİ EMİRALEM, eski emiralem küme evler, 2635/1, İstasyon Sk., İcyol, Çaylı Sk., Yeni Camii Sk., Türker Sk., Sümbül Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Rabia Hızmay Sk., Mor Menekşe Sk., Küçük Çay Sk., Köy İçi, Koçak Çk., Koy Yolu, Kemal Atatürk Cd., Hasan İlhan Cd., Hasan İlhan, Geçit İki Sk., Geçit Bir Sk., Fabrika Önü Sk., Emek Sk., Defne Sk., Atıcı Çk., Alşen Sk., 9 EYLÜL KURTULUŞ, 2628. Sk., 2625. Sk., 2603. Sk., 2601. Sk., 2620, 2629, 2633, 2624, 2627, 2623/1, Eski Emiralem Küme Evler Sk., eski emiralrm yolu, 2605, 2630, HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN, 2632, İsimsiz37, İsimsiz36, 2635/1 Sk., İsimsiz340, İsimsiz30, 2602 Sk., İsimsiz31, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz29, İsimsiz28, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., isimsizz111, İsimsiz20, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz68, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, Eski Emiralem Küme Evler, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, Eski Emiralem Küme Evleri Sk. , İsimsiz1, 2605, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Yanıkköy; Okyanus, Nehir, Kanal Yolu Dere, Deniz, Kumsal. Sk., 524. Sk., 523. Sk., 522. Sk., 521/1. Sk., 521. Sk., 520. Sk., 518. Sk., 517. Sk., 516/1. Sk., 516. Sk., 515. Sk., 514. Sk., 513. Sk., 512. Sk., 511. Sk., 510. Sk., 509. Sk., 508. Sk., 507/1. Sk., 507. Sk., 506. Sk., 505. Sk., 504. Sk., 503/2. Sk., 503/1. Sk., 503. Sk., 502. Sk., 501. Sk., 500. Sk., İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Turgutlar; Turgutlar Köyü İç Yolu, Turgutlar Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Telekler; Telekler, 6421. Sk., 6418. Sk., 6417. Sk., 6416. Sk., 6414. Sk., 6413. Sk., 6411. Sk., 6410. Sk., 6409. Sk., 6408. Sk., 6407. Sk., 6405. Sk., 6404. Sk., 6402. Sk., İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Süleymanlı; 923, yayla önü küme evler, 919/1, yaylaönü küme evleri, Süleymanlı Köyü, 929. Sk., 928. Sk., 927. Sk., 926. Sk., 925. Sk., 924. Sk., 923. Sk., 922. Sk., 921/2, 921. Sk., 920. Sk., 920/1, 928/1, 920/1, ESKİ GÖRECE YOLU, İsimsiz3, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz1, İsimsiz19, 920/1, 920/3, 928/2, İsimsiz6, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Zeytinlik; 9001, 9003, İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd., Vali Kutlu Aktaş Cd., Turgut Özal Blv., 9027. Sk., 9026. Sk., 9025. Sk., 9024. Sk., 9023. Sk., 9022. Sk., 9021/1, 9021, 9020/1. Sk., 9020. Sk., 9019. Sk., 9018. Sk., 9017. Sk., 9016. Sk., 9015. Sk., 9014. Sk., 9010. Sk., 9009. Sk., 9008. Sk., 9007. Sk., 9006/2. Sk., 9006/1. Sk., 9006. Sk., 9005/1. Sk., 9005. Sk., 9004. Sk., 9003. Sk., 9002. Sk., 22/1. Sk., 9029, 9028/1, 9030/1, 9036, 9028, 9021 Sokak, Erol Tarakçıoğlu Cd., 9028/1, İsimsiz35, İsimsiz27, İsimsiz19, İsimsiz18, 9011, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Zafer; Şehit Hüseyin Keçici Sk., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., İkiz Çeşme Sk., Zafer Sk., YOKUŞ, Yeni Taş Sk., YAVUZ, Top Sk., Tepe Sk., Taş Sk., Oğuz Sk., Nikbolu Sk., Havadar Sk., Hacı İsmail Sk., Hacı İsmail Bayır Sk., Gündoğdu Sk., Divrikli Sk., Dik Sk., Depo Sk., Dağ Sk., Dağ Gç., Cezayir Sk., Cebel Sk., Başarı Sk., Bayır Sk., 1. Havadar Gç., 1. Cebel Sk., 1. Bayır Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Yeşil Pınar; 9312, 320, 320/1, 323, Şair Mehmet Akif Ersoy, Vali Kutlu Aktaş Cd., 9311, Mşair Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy Cd., Asarlık Toki İçi Yolu, 9423. Sk., 9315. Sk., 9311. Sk., 9310. Sk., 9309. Sk., 9308. Sk., 9307. Sk., 9306. Sk., 9305. Sk., 9304. Sk., 9302. Sk., 9301. Sk., 441. Sk., 424. Sk., 336. Sk., 322. Sk., 321. Sk., 320. Sk., 318. Sk., 317. Sk., 316. Sk., 314/1. Sk., 314. Sk., 311/3. Sk., 305/1. Sk., 302/1, 129. Sk., 105/2. Sk., 9311/4, 329 Sk., 326, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Yayla; 2533, 2542, 2519, Şehit Ramazan Mancak Sk., Şehit Mehmet Çağlar Sk., İkiz Mezar Sk., Çınarlı Kuyu Cd., Toprak Yol, Nergiz Sk., Mustafa Çavuş Sk., Muhtar Mehmet Özkur Sk., Manisa Asfaltı Cd., Küçük Çay Sk., KALENBEDEN ÇIKMAZI, HASIR, Hacı Hafız Sk., Faik Bey Sk., 9 EYLÜL KURTULUŞ, 2543. Sk., 2540. Sk., 2528. Sk., 2513, 2509. Sk., 2508. Sk., 2506. Sk., 2505. Sk., 2502. Sk., 2501. Sk., 2359. Sk., Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, 2518/1, Faik Bey Sk., DEĞİRMENDERE OVA, 2539, 2540/1, HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN, 2522, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz125, İsimsiz122, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz115, 2518/1, İsimsiz113, Ova Yolu, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz105, İsimsiz103, İsimsiz102, Yayla Ova Küme Evleri Sk., İsimsiz100, İsimsiz97, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, Yayla Ova Küme Evleri Sk., İsimsiz71, Yayla Ova Küme Eveleri, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz61, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz52, İsimsiz51, 2715/1, İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz32, 2540, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, 2547 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Bozalan; , İsimsiz1, Bozalan Köy İçi, Bozalan Köyü İç Yolu, Köy İci Yol, Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Çaltı; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, çaltı küme evler, İsimsiz30, Çaltı Küme Evler, İsimsiz37, Çaltı Küme Evler, İsimsiz45, İsimsiz46, çaltı küme evler, İsimsiz49, Çaltı Küme Evler, İsimsiz54, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, Çaltı, Çaltı Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Çukurköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, çukur köy küme evler, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz25, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz101, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evler , çukurköy küme evler , 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., Çukur Köy Yolu, Çukurköy, affet evleri, çukurköy küme evleri, ÇUKURKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Doğa; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz21, Adalar Küme Evleri, 601/2, İsimsiz24, Buruncuk Yanık Köy Yolu, 610/2, 610/2, 610/1 Sk., 601, 610/3, 600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 603/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Göktepe; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz35, İsimsiz337, İsimsiz339, 2636, 954, 930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937, 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 950. Sk., 951. Sk., Kırmahalle Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd., Manisa Cd., 952 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Görece; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, İsimsiz7, İsimsiz8, Görece Küme Evleri, Görece, İsimsiz17, 910, 911. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece, Görece Köyü, İĞNEDERE KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Hasanlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz1, 900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Haykıran; , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, 800, 818, 826, 800. Cd., 800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 821. Sk., 900. Sk., Ara Sokak, Gazi Atatürk Cad., Sarıkaya Mevki Yolu, Yol, İc Sokak, İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında İğnedere; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz6, Görece Küme Evler Sk., İsimsiz12, İğnedere Küme Evler , İğnedere Görece Yolu, HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, 912. Sk., İğnedere, İğnedere Köyü Yolu, iğne dere küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Karaorman; İsimsiz71, Karaorman Küme Evler , İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz83, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz90, Karaorman Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Yahşelli; , İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz26, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, 6371, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz51, 6334, İsimsiz69, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz72, İsimsiz97, Kum Ocağı, İsimsiz23, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, 6374, İsimsiz121, İsimsiz125, İsimsiz126, 6338, 6338, İsimsiz129, KUM OCAĞI , 6335/1, 6321 SK., 1322, 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6305. Sk., 6306, 6307. Sk., 6308. Sk., 6309. Sk., 6310, 6311, 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6318. Sk., 6319. Sk., 6320. Sk., 6339. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6328. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6331, 6332. Sk., 6334. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6340. Sk., 6341. Sk., 6345, 6347. Sk., 6349. Sk., 6355, 9304. Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Köy, Manisa Asfaltı Cd., 6335, 6360, 6362, 6358, 6354, 6356, 6354/1, 6348, 6353, 6350, 6351, 6346, 6352, 6357, 6302/1, 6335/1, 6333, 6339/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Ulus; 7501/6, 7501, İstiklal Cd., Çanakkale Asfaltı Cd., Nene Hatun Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Koyundere Cami Cd., 7552. Sk., 7550/4. Sk., 7540/1. Sk., 7540. Sk., 7538. Sk., 7532/3. Sk., 7532/1. Sk., 7532. Sk., 7530/4. Sk., 7530/3. Sk., 7530/2. Sk., 7530/1. Sk., 7530. Sk., 7526/3, 7526. Sk., 7518, 7514. Sk., 7503/1, 7503, 7501/4. Sk., 7501/2. Sk., 7501/1. Sk., 7501. Sk., 136. Sk., 100/4. Sk., 100/2. Sk., 100/1. Sk., 100. Sk., 7532/2, 7550, İsimsiz19, İsimsiz11, İsimsiz25, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında 29 Ekim; , 181, 1., İsimsiz11, İsimsiz12, 228, İsimsiz18, 10001, İsimsiz25, Ova Küme Evler Sokak, İsimsiz93, İsimsiz115, 10007 SK., İsimsiz131, İsimsiz138, 240, 155, 10016/1, 166, 166, 236, 228, 7307 Sk. , 7303/3, 1, 7604, 1. Cd., 10001. Sk., 10007. Sk., 10010. Sk., 10012/2. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10017. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., 10012/1. Sk., 150. Sk., 151 Sk., 153. Sk., 154. Sk., 156. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169, 170. Sk., 171, 174. Sk., 176. Sk., 178 Sk., 179. Sk., 180. Sk., 182. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 188. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 191/3. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 194/1. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 220. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 232. Sk., 238. Sk., 7312. Sk., 4. Cd., 6. Cd., 7. Cd., 7202. Sk., 7222 Sk., 7222. Sk., 7225. Sk., 7229. Sk., 7314/1, 7601. Sk., 7602. Sk., 7605. Sk., 7607. Sk., 8., 8200. Sk., 8764/2. Sk., 926. Sk., Karaağaç Yolu, Çanakkale Asfaltı, Çanakkale Asfaltı-Ulukent Cd., Çekirge Yolu, Çocuk Bahçesi İçi Yolu, 1.cd, 182 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Uğur Mumcu; 1285. Sk., 1301, 1273, 1306, 1304/2, 1302, 1299, 1308, Şehit Ali Rıza Sadak Sk., Mustafa Yücel Özbilgin Blv., Manisa Asfaltı Cd., GAFFAR OKKAN, 1347. Sk., 1343. Sk., 1339. Sk., 1337. Sk., 1335. Sk., 1333. Sk., 1325. Sk., 1322, 1321. Sk., 1320. Sk., 1318. Sk., 1317. Sk., 1316/1. Sk., 1316. Sk., 1314. Sk., 1313. Sk., 1312, 1311. Sk., 1310. Sk., 1309. Sk., 1308. Sk., 1307. Sk., 1304/1. Sk., 1304. Sk., 1303. Sk., 1300. Sk., 1298/1. Sk., 1298/2, 1297/1. Sk., 1297. Sk., 1297 Sk., 1296. Sk., 1295/1. Sk., 1295/1, 1295, 1294. Sk., 1293, 1292. Sk., 1291. Sk., 1289. Sk., 1286/3. Sk., 1286/2. Sk., 1286/1. Sk., 1286. Sk., 1282. Sk., 1281, 1273. Sk., 1271/1. Sk., 1271. Sk., 1271 Sk., 1265/1. Sk., 1265. Sk., 1256/3. Sk., 1256/2. Sk., 1256/1. Sk., 1256, 1254/1. Sk., 1254. Sk., 1252. Sk., 1250/3. Sk., 1250/1. Sk., 1250/1, 1249. Sk., 1250 Sk., İsimsiz65, İsimsiz56, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Tülbentli; 1534, İZMİR, İsmail Efendi Sk., İlhami Gürsoy, İkiz Çeşme Sk., Çınarlı Sk., Çikmaz, Zeybek Sk., Yahya Efendi Sk., Turktelekom Postane Arkası, Oğuz Sk., Meydan Sk., Merdiven Sk., KUMRU GEÇİDİ, Hacı İsmail Sk., DELLAL, Dellal Gç., Dağ Gç., Cıkmaz, Cezayir Sk., ADNAN MENDERES, DİYEM KAHYA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Seydinnasrullah; Şevki Bey Sk., İZMİR, Paspan Sk., Nizami Sk., Menekşe Sk., Karataş Sk., DELLAL, Cezayir Sk., Aydınlık Sk., 9 Eylül Sk., 1532. Sk., İSA EFENDİ, İsimsiz1, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Musabey; 1610/1, 1610, TAŞBURUN, Menemen Maltepe Yolu Sokak, İsimsiz49, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Mermerli; Eski Mahkeme Cd., ERTUĞRUL, 1400, Şehit Selçuk Gökmen Cd., Şehit Aycan Aksoy Cd., İnkılap Cd., İmaret Sk., Çukurbahçe Gç., Çanakkale Asfaltı, Yağcı Sk., Yahya Efendi Sk., SAVACI, Pekenti Yolu Sk., Pazar Sk., Pazar Gç., Pazar Alanı, Park İçi Yolu, Mutaf Sk., Mithatpaşa Cd., Mermerli Sk., M. Paşa Gç., M. Necati Kıratlı Sk., Kılıç Arslan Sk., Kumtepe Sk., Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk., Kumtepe Mevki Yolu, Kumtepe Mevki 3. Yolu Sk., Kumtepe Mevki 2. Yol Sk., Kumtepe Mevki 1. Bağ Yolu Sk., Hurmalı Sk., Güven Sk., Eski Sanayi Sitesi Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Ertuğrul Gç., Dsi Kanal Yolu Sk., Dr.Selahattin Özkurt, Demirpençe Sk., Cengiz Topel Gç., Cengiz Topel Cd., BÜLENT ECEVİT, Bergama Cd., Balık Pazarı Sk., Bahçe Sk., 1504. Sk., 1433. Sk., 1432. Sk., 1430. Sk., 1422. Sk., 1419. Sk., 1418. Sk., 1416. Sk., 1415. Sk., 1414. Sk., 1413/1. Sk., 1413. Sk., 1412. Sk., 1411, 1410/1, 1410. Sk., 1409/2, 1409. Sk., 1408/1. Sk., 1408. Sk., 1407, 1406, 1405, 1404. Sk., 1403. Sk., 1401. Sk., ADNAN MENDERES, ZİYA GÖKALP, ESKİ MAHKEME, İsimsiz70, İsimsiz67, İsimsiz65, İsimsiz64, Pekenti, İsimsiz54, Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk., İsimsiz49, İsimsiz99, İsimsiz43, İsimsiz62, İsimsiz32, 1440, İsimsiz25, 1451, İsimsiz8, İsimsiz5, 1406/2, 1406/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında 30 Ağustos; , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz42, İsimsiz49, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz61, İsimsiz64, İsimsiz68, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz86, 7107, İsimsiz92, 7216, 7104/2, 7217, 7213, 7203, 1. Cd., 2., 3. Cd., 4. Cd., 7104. Sk., 7104/1. Sk., 7109, 7106. Sk., 7108. Sk., 7110. Sk., 7111. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114 Sk., 7116. Sk., 7117. Sk., 7119, 7120. Sk., 7121. Sk., 7122. Sk., 7123. Sk., 7124. Sk., 7126. Sk., 7129. Sk., 7131. Sk., 7201. Sk., 7202. Sk., 7203. Sk., 7205/1. Sk., 7206/1, 7206/2. Sk., 7207. Sk., 7208. Sk., 7209. Sk., 7211. Sk., 7214. Sk., 7215. Sk., 7216. Sk., 7218, 7219 Sk., 7219. Sk., 7221. Sk., 7425. Sk., 7207, Emek Bir Sitesi, Karatas Sitesi, Kubilay Sitesi, Park İçi Yolu, Site İci Yolu, Site İçi Yolu, Çanakkale Asfaltı-Ulukent Cd., 7110/1, 7021 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında 9 Eylül; , 7615, 282, İsimsiz6, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, 264, 272, 7237, 241, 256, 244, 266, 7. cadde, ATA, 239. Sk., 242. Sk., 245. Sk., 247 Sk., 248. Sk., 249. Sk., 250. Sk., 251 Sk., 252. Sk., 253 Sk., 255. Sk., 258 Sk., 268. Sk., 270, 272. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 7. Cd., 7231 Sk., 7233 Sk., 7239. Sk., 7617. Sk., 8., Merter Sitesi, Çanakalle Asfaltı, Çocuk Bahçesi İçi Yolu, 243, 260, 7604, 11., 7233 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Ahıhıdır; , İsimsiz8, İsimsiz7, Eski Kesk Köy Yolu, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz28, İsimsiz33, 1608, 1501. Sk., 1502. Sk., 1503. Sk., 3 Eylül Sk., Ağa Çeşme Sk., Bahçeler Sk., Cıkmaz, Eski Kesik Köy Yolu Sk., Eski Mahkeme Cd., Ev Girişi, Fabrika Gç., Fabrika Sk., Gül Sk., Hacı Hüseyin Sk., HASAN FİKRİ, Kenar Sk., Kesikköy Cd., Kesikköy Gç., Kiremitçi Sk., Marvadin Yolu Sk., Okkaoğlu Sk., Sabancı Sk., Seyrekköy Cd., Taşhan Sk., Türbe Sk., Ulucak Kanal Yolu Sk., Yeni Sk., Çevre Sk., Çiçek Sk., İZMİR, Şehit Kemal Cd., Şehit Pyd. Er Sebahattin Karakaplan Sk., Şen Sk., Şevki Bey Sk., 1606 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Atatürk; , 1528/1, 1522, 1524. Sk., 1525. Sk., İsimsiz28, 1535, 1530 Sk., 1544/1 Sk., 1530, orman mevki yolu, 1506, 1519, 1522. Sk., 1527, 1528, 1529, 1530. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Camiikebir; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz38, 313, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz62, İsimsiz9, İsimsiz64, ESKİ MAHKEME, ZİYA GÖKALP, 313, 1415/1. Sk., 1601. Sk., Arasta Cd., Bergama Cd., BÜLENT ECEVİT, Cıkmaz, Demirpençe Sk., Deniz Sk., Eski Bergama Cd., Eski Mahkeme Cd., Fabrika Gç., Gökçe Gç., Gökçe Sk., Güngörmez Sk., HASAN FİKRİ, Hocazade Sk., Kesikköy Gç., Kılıç Arslan Sk., Kırgız Sk., Yonca Sk., Mehmet Paşa Cd., Mektebi Fevziye Sk., Menemen Maltepe Yolu Sokak, 1611, Seyrekköy Kanal Yolu, Soğan Pazarı Sk., Sungur Tekin Sk., Thaem Tarımsal Eğitim Mrk. Girişi, Türkmen Sk., Ulucami Sk., Uluyol Mevki Yolu, Yonca Gç., Çanakkale Asfaltı, İpek Pazarı Sk., Şehit Kemal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Çavuş; , İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Cumhuriyet; , İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz12, 136/12, Sevgi, 94/2, 136/5, 136. Sk., 136/2. Sk., 7508. Sk., 7508/1. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7510/1. Sk., 7512. Sk., 7512/1. Sk., 7512/2. Sk., 7512/3. Sk., 7516. Sk., 7517. Sk., 7519. Sk., 7527. Sk., 7529. Sk., 7531. Sk., 7533. Sk., 7609/1. Sk., 94. Sk., 94/1. Sk., 96. Sk., 98/1. Sk., 98/2. Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Sevgi Cd., Site İci Yol, Yenilik Cd., Çanakkale Asfaltı Cd., İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Değirmendere; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz46, 2715/1, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz53, 2701/1, Değirmedere ova küme evleri, 2734, 2727, 23 Nisan Cd., 2718, 30 AĞUSTOS, Ara Sokak, Bahar Çk., DEĞİRMENDERE CAMİ, Cikmaz Sokak, DEMİRTAŞ, Emir Çk., Gediz Sk., Kanal Yolu Cd., Kaygısız, Kaygısız Sk., KAŞIKÇI, ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR, KONAK ÇIKMAZI, Köy Yolu, Mandıra Gç., MUHİTTİN SUCU, MÜFTÜLER, Seyit Bey Sk., Sinema Sk., Çınar Sk., ŞEHİT UZMAN JANDARMA MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ, 2713, 2730, 2720, 30 ağustos elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Esatpaşa; , İsimsiz1, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz11, İsimsiz31, İsimsiz33, 1. Abdi İpekçi Gç., 1. İstasyon Gç., 1200. Sk., 1201. Sk., 1202. Sk., 1203. Sk., 1204. Sk., 1205. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1209. Sk., 1210. Sk., 1211. Sk., 1212. Sk., 1213. Sk., 1215. Sk., 2. Abdi İpekçi Gç., 2. İstasyon Gç., Abdi İpekçi Cd., Ali İhsan Kalmaz Cd. Gç., Altuğ Karaburun Cd., Amber Sk., Ardahan Sk., Atatürk Cd., ATATÜRK GEÇİDİ, Binbaşı Sk., Dirik Sk., Dutlu Sk., Gündüzalp Sk., Korkut Sk., Merdiven Sk., Niyazi Kaplangi Cd., Sümbüllü Sk., Tekin Sk., YAVUZ, Yeni Sk., Yeni Taş, Yüksek Gç., Yüksel Kayan Cd., Yıldırım, Zeytinli Sk., Zincirlikuyu Sk., İkiz Çeşme Sk., İlhami Gürsoy, İzmir Çanakkale Yolu, İzmir-Çanakkale Yolu, Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., MAVİŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Gaybi; ADNAN MENDERES, Eski Mahkeme Cd., Hacıbaki Sk., Hamam Sk., Hasırcı Sk., Türbe Sk., Yahya Efendi Sk., Yeni Sk., Yeni Sk. Cıkmazı, Çukur Bahçe Sk., Çukurbahçe Sk., İmaret Sk., İsmail Efendi Sk., İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Gölcük; , İsimsiz1, 439/2, 134. Sk., 318. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 9417. Sk., 419. Sk., 419/1. Sk., 420. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 429. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 433. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439/2. Sk., 439/3. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 441/1. Sk., 441/2. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 9400. Sk., 9401. Sk., 9402, 9403. Sk., 9404. Sk., 9406. Sk., 9408. Sk., 9409. Sk., 9410. Sk., 9411. Sk., 9412. Sk., 9413. Sk., 9418. Sk., 9421. Sk., 9422. Sk., 9423. Sk., 9425. Sk., 9432. Sk., 9434. Sk., 9437. Sk., 9439. Sk., Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd., Şair Mehmet Akif Ersoy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Günerli; , İsimsiz143 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Kır; beykoy, kara göl küme evler mevki, Şehit Öğretmen Kubilay Cd., Çakıcı Sk., Tepecik Sk., Manisa Asfaltı Cd., Kırmahalle Yolu Sk., Kömürcü Sk., Kahraman Sk., Ilıcak Pınar Çk., Girgin Sk., Gemibaşı Mevki Sk., 2812, 2802, Arapdere küme evleri sokak, topraksu, 2808, İsimsiz145, İsimsiz31, Beyköy Küme Evler , Karagöl Mevkii, Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi, İsimsiz27, İsimsiz17, Emiralem Kanal Yolu Sk., İsimsiz13, İsimsiz12, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz11, Emiralem Kanal Yolu, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Kesik; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Uğur Mumcu; Şehitler Cd., 8997. Sk., 8995. Sk., 8993. Sk., 8992. Sk., 8990/1. Sk., 8990. Sk., 8989/1. Sk., 8989. Sk., 8988. Sk., 8987. Sk., 8985. Sk., 8984. Sk., 8983. Sk., 8982. Sk., 8790/5. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında İnönü; 9250, 9214, 9244, 9209. Sk., İsimsiz7, Şehitler Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Millet Cd., Halil Kuyusu, Dostluk Cd., Dostluk, 9507/1. Sk., 9507. Sk., 9505/3. Sk., 9505/2. Sk., 9505/1. Sk., 9505. Sk., 9504. Sk., 9503/1. Sk., 9503. Sk., 9501/1. Sk., 9501. Sk., 9239. Sk., 9237. Sk., 9236. Sk., 9235. Sk., 9234/2. Sk., 9234. Sk., 9232. Sk., 9231. Sk., 9230. Sk., 9229. Sk., 9225. Sk., 9223. Sk., 9222. Sk., 9221. Sk., 9220. Sk., 9219. Sk., 9218. Sk., 9217. Sk., 9216. Sk., 9215. Sk., 9213. Sk., 9212. Sk., 9211. Sk., 9210. Sk., 9208. Sk., 9207. Sk., 9206. Sk., 9205. Sk., 9204. Sk., 9203. Sk., 9202/1. Sk., 9202. Sk., 9201. Sk., 9103. Sk., 8981/4. Sk., 8981/3. Sk., 9210/1, 09.Eyl Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 9106/1, 9015/2, Anadolu Cd., 9510/5. Sk., 9510/10, 9504/5. Sk., 9401/1. Sk., 9403, 9508, 9510/6, Çocuk Bahçesi İçi Yolu, Menderes Sk., Harmandalı Cd., Halil Kuyusu Cd., Gazi Sk., Gazi, Dostluk Cd., Dostluk, 9 EYLÜL, 9509. Sk., 9507. Sk., 9503/2. Sk., 9402. Sk., 9401. Sk., 9237. Sk., 9108/2. Sk., 9108/1. Sk., 9108. Sk., 9107. Sk., 9106. Sk., 9105. Sk., 9104. Sk., 9103. Sk., 9102/1. Sk., 9102. Sk., 9101. Sk., 9023. Sk., 9021. Sk., 9019/1. Sk., 9019. Sk., 9016. Sk., 9015. Sk., 9014. Sk., 9013. Sk., 9012. Sk., 9011. Sk., 9010. Sk., 9009. Sk., 9008. Sk., 9007. Sk., 9006. Sk., 9005. Sk., 9004. Sk., 9003. Sk., 9002. Sk., 9001. Sk., 9 Eylül, 8317. Sk., 30 Ağustos Cd., 2. Küme Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Cumhuriyet; 9657, 9631, 9633, 9609, 9607, 9600, 9620, 9607/2, Yörük Ali Cd., Nizami Kahya Cd., Mimar Sinan Cd., Bakkal Mevkii Yolu Sk., Anadolu Cd., 9672. Sk., 9664. Sk., 9658. Sk., 9656. Sk., 9655/2. Sk., 9655. Sk., 9644. Sk., 9643. Sk., 9637. Sk., 9632, 9628. Sk., 9624. Sk., 9623. Sk., 9613. Sk., 9608. Sk., 9607/7. Sk., 9607/6. Sk., 9607/1. Sk., 9606/2. Sk., 9626, 9605. Sk., 9603/1. Sk., 9603. Sk., 9602/2. Sk., 9602/1. Sk., 9602. Sk., 9600. Sk., 9402/1. Sk., 9023. Sk., 9016. Sk., 9002. Sk., 8605. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında Balatçık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 03:00:26.162-2024-05-15 03:15:36.279 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 09:00:00.047-2024-05-15 15:00:10.517 saatleri arasında Yenioba; Yenioba Köyü İç Yolu, Yenioba Köyü İç Yolu, Yenioba Köyü, Yenioba Köyü, İsimsiz11, İsimsiz11, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:00.047-2024-05-15 15:00:10.517 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 09:00:08.638-2024-05-15 16:00:15.753 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:08.638-2024-05-15 16:00:15.753 saatleri arasında Haliller; DAVULCULAR, İsimsiz166, İsimsiz169, İsimsiz167, İsimsiz168, DAVULCULAR, İsimsiz173, İsimsiz175, İsimsiz176, İsimsiz179, DAVULCULAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:08.638-2024-05-15 16:00:15.753 saatleri arasında Mersinlidere; İsimsiz108, İsimsiz109, DAVULCULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:36.059-2024-05-15 16:00:47.857 saatleri arasında Mersinlidere; DAVULCULAR, İsimsiz109, İsimsiz108 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:36.059-2024-05-15 16:00:47.857 saatleri arasında Haliller; İsimsiz179, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz173, DAVULCULAR, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz167, İsimsiz166, DAVULCULAR, DAVULCULAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:36.059-2024-05-15 16:00:47.857 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:46.802-2024-05-15 16:00:56.816 saatleri arasında Mersinlidere; DAVULCULAR, İsimsiz108, İsimsiz109 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:46.802-2024-05-15 16:00:56.816 saatleri arasında Haliller; , DAVULCULAR, DAVULCULAR, İsimsiz166, İsimsiz167, İsimsiz168, İsimsiz169, DAVULCULAR, İsimsiz173, İsimsiz175, İsimsiz176, İsimsiz179 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:46.802-2024-05-15 16:00:56.816 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 09:00:40.585-2024-05-15 15:00:48.564 saatleri arasında Ahmetbeyli; 4167. Sk., 4181, 4179, 4177. Sk., 4173. Sk., 4169. Sk., 4165. Sk., 4159. Sk., 4157. Sk., 4183. Sk., Nation Cd., 4110, 4109, 4141, 4103, 4161, 4135, 4080, 4121, 4100, 4163, 4102, 4070, 4171, 4093, 4095, 4087, 4091, 4175, 4107, 4129, 4151, , İsimsiz193, İsimsiz195, 4066. Sk., 4068. Sk., 4072. Sk., 4074. Sk., 4076. Sk., 4078/1. Sk., 4082. Sk., 4084. Sk., 4086. Sk., 4089. Sk., 4095/1. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4101. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4115. Sk., 4116. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4123. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4131, 4133. Sk., 4137. Sk., 4139. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4153. Sk., 4155. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:40.585-2024-05-15 15:00:48.564 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:40.585-2024-05-15 15:00:48.564 saatleri arasında Gölova; , İsimsiz53 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 09:00:40.585-2024-05-15 15:00:48.564 saatleri arasında Zeytinköy; KEMİK, Zeytinköy 2. Sk., Zeytinköy 3. Sk., Zeytinköy 4. Sk., Zeytinköy 5. Sk., Zeytinköy Atatürk Cd., İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz54, 3. SOK, ATATÜRK CAD., 3, Kazangol Cd., Gebekirse Sk., Akpınar Cd., 9. Sk., 8. Sk., 7 Sk., 6 Sk., 13. Sk., 13 Sk., 12. Sk., 12 Sk., 11. Sk., 10. Sk., , Köy Kümke 1. Sk., Kazangöl Cd., Zeytinköy 1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:40.585-2024-05-15 15:00:48.564 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz177, İsimsiz158, İsimsiz126, İsimsiz28, Pamucak Konut Yapı Kooperatifi, Pamtur Yapı Kooperatifi, Kuşadası Selçuk Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:40.585-2024-05-15 15:00:48.564 saatleri arasında Barutçu; İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz9, Barutçu Yolu, Barutçu Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:40.585-2024-05-15 15:00:48.564 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:49.022-2024-05-15 15:00:03.893 saatleri arasında Atatürk; DR.SABRİ YAYLA BULVARI, İsimsiz14, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz115, İsimsiz123, İsimsiz125, arvalya, ARVALYA, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, ARVALYA MEVKİİ, YEDİ UYUYANLAR MEVKİİ, Kuşadası Selçuk Yolu, Efes Harabeleri, Dr. Sabri Yayla Blv., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:49.022-2024-05-15 15:00:03.893 saatleri arasında İsa Bey; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:49.022-2024-05-15 15:00:03.893 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 09:00:46.068-2024-05-15 15:00:02.567 saatleri arasında Horzum; İsimsiz119, Horzum Köyü İç Yolu, GENCER YAYLASI, İsimsiz130, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz89, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:00:46.068-2024-05-15 15:00:02.567 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 09:30:08.363-2024-05-15 13:00:20.778 saatleri arasında Yalı; , 6000, 6304. Sk., 6303. Sk., 6302. Sk., 6300. Sk., 6299. Sk., 6298. Sk., 6297. Sk., 6296. Sk., 6295. Sk., İsimsiz12, 6294. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 09:30:08.363-2024-05-15 13:00:20.778 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında 16 Eylül; 3003. Sk., 3004. Sk., , İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, 3070 sk., İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz19, İsimsiz28, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, 3265. Sk., 2001, 3001, 3002. Sk., 3005. Sk., 3008. Sk., 3010, 3011, 3014. Sk., 3014/2. Sk., 3016. Sk., 3025. Sk., 3033. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3043. Sk., 3044. Sk., 3045. Sk., 3047. Sk., 3047/1. Sk., 3048. Sk., 3049. Sk., 3050. Sk., 3051. Sk., 3052. Sk., 3053. Sk., 3054. Sk., 3056. Sk., 3057. Sk., 3070. Sk., 3070/1. Sk., 3252. Sk., 3264. Sk., 3265. Sk., 3266. Sk., 3268. Sk., 3269. Sk., 3270. Sk., 3271. Sk., 3272. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3293. Sk., 3300/1. Sk., 3301. Sk., 3319. Sk., 3322. Sk., 3322/1. Sk., 3323. Sk., 3324. Sk., 3325. Sk., 3326. Sk., 3329. Sk., 3329/1. Sk., 3330. Sk., 3331. Sk., 3332. Sk., 3333. Sk., 3334. Sk., 3335. Sk., 3336. Sk., 3337. Sk., 3338. Sk., 3339. Sk., 3340. Sk., Orkent Sitesi, 3394/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında İsmet İnönü; 2026. Sk., 2027. Sk., 2027/1. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2032, 2051. Sk., 2069. Sk., 2075, 2076. Sk., 2084. Sk., 2086. Sk., 2088. Sk., 2089. Sk., 2091. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2100. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2104. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2126. Sk., 2146. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2168. Sk., Atatürk Blv., , 2095/1, 1002. Sk., 2001, 2002, 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2005/3. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2015 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında Üniversite; 4372/1, 4600. Sk., 4421. Sk., 4420. Sk., 4419. Sk., 4418. Sk., 4417. Sk., 4416. Sk., 4413. Sk., 4409/1. Sk., , İsimsiz3, 4364/1, 4202. Sk., 4202/1. Sk., 4218, 4257, 4258. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4261. Sk., 4262. Sk., 4263. Sk., 4350. Sk., 4353. Sk., 4354. Sk., 4355. Sk., 4358. Sk., 4361. Sk., 4362. Sk., 4363. Sk., 4364, 4365. Sk., 4366. Sk., 4367. Sk., 4368. Sk., 4368/1. Sk., 4369. Sk., 4369/1. Sk., 4370. Sk., 4370/1. Sk., 4371. Sk., 4372. Sk., 4372/2. Sk., 4372/3. Sk., 4374. Sk., 4375. Sk., 4379. Sk., 4379/1. Sk., 4389. Sk., 4390. Sk., 4392. Sk., 4393. Sk., 4394. Sk., 4395. Sk., 4396. Sk., 4399. Sk., 4400. Sk., 4404. Sk., 4404/1. Sk., 4406. Sk., 4407. Sk., 4408. Sk., 4409. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında Musalla; , 1001. Sk., 1001/1. Sk., 1002. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1035/1. Sk., 1107. Sk., 2002, 2015, 2015/1. Sk., 3053. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında Sakarya; , 4002. Sk., 3104/1, 3011, 3089. Sk., 3096. Sk., 3097. Sk., 3099. Sk., 3100. Sk., 3101. Sk., 3102. Sk., 3103. Sk., 3104. Sk., 3106. Sk., 3107. Sk., 3108. Sk., 3109. Sk., 3111. Sk., 3115. Sk., 3116. Sk., 3117. Sk., 3118. Sk., 3166, 3168. Sk., 3169. Sk., 3170/1. Sk., 3171. Sk., 4001. Sk., Atatürk Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında Altınyunus; 3445. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında Boyalık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında Çakabey; , İsimsiz41, İsimsiz67, İsimsiz40, 2230/1 sk, 2250/2, 2010/1. Sk., 2200. Sk., 2229. Sk., 2229/1. Sk., 2230. Sk., 2231. Sk., 2231/1. Sk., 2232. Sk., 2234. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2238. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2244. Sk., 2245. Sk., 2246. Sk., 2248. Sk., 2249 Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2250/3 Sk., 2308, 2250/4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında Cumhuriyet; , 4508/1, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz36, 4518/1, 4217. Sk., 4202. Sk., 4300. Sk., 4302. Sk., 4302/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4309. Sk., 4310. Sk., 4311. Sk., 4312. Sk., 4313. Sk., 4314. Sk., 4315. Sk., 4316. Sk., 4317. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4320. Sk., 4320/1. Sk., 4320/2 Sk., 4321. Sk., 4321/1. Sk., 4322. Sk., 4323. Sk., 4324. Sk., 4325. Sk., 4326. Sk., 4327. Sk., 4330. Sk., 4334. Sk., 4335/1. Sk., 4336. Sk., 4337. Sk., 4500, 4501. Sk., 4503. Sk., 4504. Sk., 4505. Sk., 4506. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4508. Sk., 4509. Sk., 4510. Sk., 4510/1. Sk., 4511. Sk., 4512. Sk., 4513. Sk., 4513/1. Sk., 4515. Sk., 4516. Sk., 4517. Sk., 4518. Sk., 4519. Sk., 4520. Sk., 4521. Sk., 4522. Sk., 4523. Sk., 4524. Sk., 4525. Sk., 4526. Sk., 4526/1. Sk., 4526/2. Sk., 4527. Sk., 4528. Sk., 4529. Sk., 4529/1. Sk., 4530. Sk., 4531. Sk., 4532. Sk., 4533. Sk., 4534. Sk., 4535. Sk., 4535/1. Sk., 4536. Sk., 4537 Sk., 4539. Sk., 4540. Sk., 4542. Sk., 4543. Sk., 4544. Sk., 4545. Sk., Zümrüt Sitesi, İzip Sitesi, 4330, 4537/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında Dalyan; , İsimsiz9, 4005/1, 4188/1, 3011, 4000. Sk., 4001. Sk., 4002. Sk., 4004 Sk., 4004. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4013. Sk., 4016. Sk., 4018. Sk., 4020. Sk., 4023. Sk., 4025. Sk., 4027. Sk., 4066/1. Sk., 4071. Sk., 4163. Sk., 4173. Sk., 4176/1. Sk., 4178. Sk., 4181. Sk., 4182. Sk., 4183. Sk., 4185. Sk., 4186. Sk., 4188. Sk., 4189. Sk., 4192. Sk., 4193. Sk., 4194. Sk., 4195. Sk., 4196. Sk., 4197, 4201. Sk., 4202. Sk., 4206. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4210. Sk., 4211. Sk., 4212. Sk., 4214. Sk., 4215. Sk., 4216. Sk., 4217. Sk., 4218, 4500 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında Fahrettinpaşa; 2200/1. Sk., 2234. Sk., 2305. Sk., 2308 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:30:42.296-2024-05-15 13:30:57.399 saatleri arasında Ilıca; , 14089, 2234. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008/1. Sk., 5020. Sk., 5022. Sk., 5023 Sk., 5034. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5049. Sk., 5049/1. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., İzmir-Çeşme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:30:55.435-2024-05-15 15:00:04.134 saatleri arasında Cumhuriyet; 4544. Sk., 4537/1, 4330, İzip Sitesi, 4545. Sk., 4543. Sk., 4542. Sk., 4540. Sk., 4539. Sk., 4537 Sk., 4536. Sk., 4535/1. Sk., 4535. Sk., 4533. Sk., 4532. Sk., 4531. Sk., 4530. Sk., 4529/1. Sk., 4529. Sk., 4528. Sk., 4527. Sk., 4526/2. Sk., 4526/1. Sk., 4526. Sk., 4525. Sk., 4524. Sk., 4523. Sk., 4522. Sk., 4521. Sk., 4520. Sk., 4519. Sk., 4518. Sk., 4517. Sk., 4516. Sk., 4515. Sk., 4513/1. Sk., 4513. Sk., 4512. Sk., 4511. Sk., 4510/1. Sk., 4510. Sk., 4509. Sk., 4508. Sk., 4507/1. Sk., 4507. Sk., 4501. Sk., 4500, 4337. Sk., 4336. Sk., 4335/1. Sk., 4330. Sk., 4327. Sk., 4326. Sk., 4325. Sk., 4324. Sk., 4323. Sk., 4321/1. Sk., 4202. Sk., 4217. Sk., 4518/1, İsimsiz36, İsimsiz15, 4508/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:30:55.435-2024-05-15 15:00:04.134 saatleri arasında Üniversite; 4395. Sk., 4394. Sk., 4393. Sk., 4392. Sk., 4390. Sk., 4389. Sk., 4379/1. Sk., 4379. Sk., 4375. Sk., 4374. Sk., 4372/3. Sk., 4372/2. Sk., 4372. Sk., 4371. Sk., 4370/1. Sk., 4370. Sk., 4369/1. Sk., 4369. Sk., 4368/1. Sk., 4368. Sk., 4367. Sk., 4366. Sk., 4365. Sk., 4364, 4363. Sk., 4362. Sk., 4361. Sk., 4358. Sk., 4355. Sk., 4354. Sk., 4353. Sk., 4350. Sk., 4263. Sk., 4262. Sk., 4261. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4258. Sk., 4257, 4218, 4202/1. Sk., 4202. Sk., 4364/1, İsimsiz3, , 4396. Sk., 4399. Sk., 4400. Sk., 4404. Sk., 4404/1. Sk., 4406. Sk., 4407. Sk., 4408. Sk., 4409. Sk., 4409/1. Sk., 4413. Sk., 4416. Sk., 4417. Sk., 4418. Sk., 4419. Sk., 4420. Sk., 4421. Sk., 4600. Sk., 4372/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:30:55.435-2024-05-15 15:00:04.134 saatleri arasında Sakarya; 4001. Sk., 3171. Sk., 3170/1. Sk., 3169. Sk., 3168. Sk., 3166, 3118. Sk., 3011, 4002. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:30:55.435-2024-05-15 15:00:04.134 saatleri arasında Dalyan; 4500, 4218, 4217. Sk., 4216. Sk., 4215. Sk., 4214. Sk., 4212. Sk., 4211. Sk., 4210. Sk., 4209. Sk., 4208. Sk., 4207. Sk., 4206. Sk., 4202. Sk., 4201. Sk., 4197, 4196. Sk., 4195. Sk., 4194. Sk., 4193. Sk., 4192. Sk., 4189. Sk., 4188. Sk., 4186. Sk., 4185. Sk., 4183. Sk., 4182. Sk., 4181. Sk., 4178. Sk., 4176/1. Sk., 4173. Sk., 4163. Sk., 4071. Sk., 4066/1. Sk., 4027. Sk., 4025. Sk., 4023. Sk., 4020. Sk., 4018. Sk., 4016. Sk., 4013. Sk., 4011. Sk., 4010. Sk., 4004. Sk., 4004 Sk., 4002. Sk., 4001. Sk., 4000. Sk., 3011, 4188/1, 4005/1, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:30:55.435-2024-05-15 15:00:04.134 saatleri arasında 16 Eylül; İsimsiz3, 3394/1, Orkent Sitesi, 3340. Sk., 3339. Sk., 3338. Sk., 3337. Sk., 3336. Sk., 3335. Sk., 3334. Sk., 3333. Sk., 3332. Sk., 3331. Sk., 3330. Sk., 3329/1. Sk., 3329. Sk., 3326. Sk., 3325. Sk., 3324. Sk., 3323. Sk., 3322/1. Sk., 3322. Sk., 3319. Sk., 3301. Sk., 3300/1. Sk., 3293. Sk., 3291. Sk., 3290. Sk., 3272. Sk., 3271. Sk., 3270. Sk., 3269. Sk., 3268. Sk., 3266. Sk., 3252. Sk., İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, 3070 sk., İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, , 3070/1. Sk., 3070. Sk., 3011, İsimsiz28, İsimsiz19, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:30:55.435-2024-05-15 15:00:04.134 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında 16 Eylül; İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, 3070 sk., İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, , İsimsiz19, İsimsiz28, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, 3265. Sk., 2001, 3001, 3002. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3005. Sk., 3008. Sk., 3010, 3011, 3014. Sk., 3014/2. Sk., 3016. Sk., 3025. Sk., 3033. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3043. Sk., 3044. Sk., 3045. Sk., 3047. Sk., 3047/1. Sk., 3048. Sk., 3049. Sk., 3050. Sk., 3051. Sk., 3052. Sk., 3053. Sk., 3054. Sk., 3056. Sk., 3057. Sk., 3070. Sk., 3070/1. Sk., 3252. Sk., 3264. Sk., 3265. Sk., 3266. Sk., 3268. Sk., 3269. Sk., 3270. Sk., 3271. Sk., 3272. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3293. Sk., 3300/1. Sk., 3301. Sk., 3319. Sk., 3322. Sk., 3322/1. Sk., 3323. Sk., 3324. Sk., 3325. Sk., 3326. Sk., 3329. Sk., 3329/1. Sk., 3330. Sk., 3331. Sk., 3332. Sk., 3333. Sk., 3334. Sk., 3335. Sk., 3336. Sk., 3337. Sk., 3338. Sk., 3339. Sk., 3340. Sk., Orkent Sitesi, 3394/1, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında Üniversite; 4396. Sk., 4395. Sk., 4394. Sk., 4393. Sk., 4392. Sk., 4390. Sk., 4389. Sk., 4379/1. Sk., 4379. Sk., 4375. Sk., 4374. Sk., 4372/3. Sk., 4372/2. Sk., 4372. Sk., 4371. Sk., 4370/1. Sk., 4370. Sk., 4369/1. Sk., 4369. Sk., 4368/1. Sk., 4368. Sk., 4367. Sk., 4366. Sk., 4365. Sk., 4364, 4363. Sk., 4362. Sk., 4361. Sk., 4358. Sk., 4355. Sk., 4354. Sk., 4353. Sk., 4350. Sk., 4263. Sk., 4262. Sk., 4261. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4258. Sk., 4257, 4218, 4202/1. Sk., 4202. Sk., 4364/1, İsimsiz3, , 4372/1, 4600. Sk., 4421. Sk., 4420. Sk., 4419. Sk., 4418. Sk., 4417. Sk., 4416. Sk., 4413. Sk., 4409/1. Sk., 4409. Sk., 4408. Sk., 4407. Sk., 4406. Sk., 4404/1. Sk., 4404. Sk., 4400. Sk., 4399. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında Altınyunus; 3445. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında Boyalık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında Dalyan; 4011. Sk., 4010. Sk., 4004. Sk., 4004 Sk., 4002. Sk., 4001. Sk., 4000. Sk., 3011, 4188/1, 4005/1, İsimsiz9, , 4196. Sk., 4197, 4201. Sk., 4202. Sk., 4206. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4210. Sk., 4211. Sk., 4212. Sk., 4214. Sk., 4215. Sk., 4216. Sk., 4217. Sk., 4218, 4500, 4195. Sk., 4194. Sk., 4193. Sk., 4192. Sk., 4189. Sk., 4188. Sk., 4186. Sk., 4185. Sk., 4183. Sk., 4182. Sk., 4181. Sk., 4178. Sk., 4176/1. Sk., 4173. Sk., 4163. Sk., 4071. Sk., 4066/1. Sk., 4027. Sk., 4025. Sk., 4023. Sk., 4020. Sk., 4018. Sk., 4016. Sk., 4013. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında İsmet İnönü; 2005/3. Sk., Atatürk Blv., 2168. Sk., 2166. Sk., 2164. Sk., 2163. Sk., 2162. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2158. Sk., 2157. Sk., 2146. Sk., 2126. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2106. Sk., 2105. Sk., 2104. Sk., 2103. Sk., 2102. Sk., 2101. Sk., 2100. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2095. Sk., 2094. Sk., 2091. Sk., 2089. Sk., 2088. Sk., 2086. Sk., 2084. Sk., 2076. Sk., 2075, 2069. Sk., 2051. Sk., 2032, 2030. Sk., 2029. Sk., 2028. Sk., 2027/1. Sk., 2027. Sk., 2026. Sk., 2015, 2012. Sk., 2011. Sk., 2010. Sk., 2008. Sk., 2007. Sk., , 2095/1, 1002. Sk., 2001, 2002, 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında Cumhuriyet; 4537/1, 4540. Sk., 4330, İzip Sitesi, Zümrüt Sitesi, 4545. Sk., 4544. Sk., 4543. Sk., 4542. Sk., , 4508/1, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz36, 4518/1, 4217. Sk., 4202. Sk., 4300. Sk., 4302. Sk., 4302/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4309. Sk., 4310. Sk., 4311. Sk., 4312. Sk., 4313. Sk., 4314. Sk., 4315. Sk., 4316. Sk., 4317. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4320. Sk., 4320/1. Sk., 4320/2 Sk., 4321. Sk., 4321/1. Sk., 4322. Sk., 4323. Sk., 4324. Sk., 4325. Sk., 4326. Sk., 4327. Sk., 4330. Sk., 4334. Sk., 4335/1. Sk., 4336. Sk., 4337. Sk., 4500, 4501. Sk., 4503. Sk., 4504. Sk., 4505. Sk., 4506. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4508. Sk., 4509. Sk., 4510. Sk., 4510/1. Sk., 4511. Sk., 4512. Sk., 4513. Sk., 4513/1. Sk., 4515. Sk., 4516. Sk., 4517. Sk., 4518. Sk., 4519. Sk., 4520. Sk., 4521. Sk., 4522. Sk., 4523. Sk., 4524. Sk., 4525. Sk., 4526. Sk., 4526/1. Sk., 4526/2. Sk., 4527. Sk., 4528. Sk., 4529. Sk., 4529/1. Sk., 4530. Sk., 4531. Sk., 4532. Sk., 4533. Sk., 4534. Sk., 4535. Sk., 4535/1. Sk., 4536. Sk., 4537 Sk., 4539. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında Çakabey; , İsimsiz41, İsimsiz67, İsimsiz40, 2230/1 sk, 2250/2, 2010/1. Sk., 2200. Sk., 2229. Sk., 2229/1. Sk., 2230. Sk., 2231. Sk., 2231/1. Sk., 2232. Sk., 2234. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2238. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2244. Sk., 2245. Sk., 2246. Sk., 2248. Sk., 2249 Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2250/3 Sk., 2308, 2250/4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında Sakarya; Atatürk Blv., 4001. Sk., 3171. Sk., 3170/1. Sk., 3169. Sk., 3168. Sk., 3166, 3118. Sk., 3117. Sk., 3116. Sk., 3115. Sk., 3111. Sk., 3109. Sk., 3108. Sk., 3107. Sk., 3106. Sk., 3104. Sk., 3103. Sk., 3102. Sk., 3101. Sk., 3100. Sk., 3099. Sk., 3097. Sk., 3096. Sk., 3089. Sk., 3011, 3104/1, 4002. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında Musalla; 3053. Sk., 2015/1. Sk., 2015, 2002, 1107. Sk., 1035/1. Sk., 1016. Sk., 1015. Sk., 1011. Sk., 1010. Sk., 1002. Sk., 1001/1. Sk., 1001. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında Fahrettinpaşa; 2200/1. Sk., 2234. Sk., 2305. Sk., 2308 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 18:00:34.793-2024-05-15 19:00:53.551 saatleri arasında Ilıca; , 14089, 2234. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008/1. Sk., 5020. Sk., 5022. Sk., 5023 Sk., 5034. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5049. Sk., 5049/1. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., İzmir-Çeşme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 10:00:27.295-2024-05-15 13:00:34.292 saatleri arasında Çolak İbrahim Bey; , Beyler Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 10:00:27.295-2024-05-15 13:00:34.292 saatleri arasında Beyler; Geyikler, Beyler Köyü İç Yolu, Beyler Köyü, Beyler Köy Yolu, Beyler Cd., İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 10:00:27.295-2024-05-15 13:00:34.292 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 10:00:27.295-2024-05-15 13:00:34.292 saatleri arasında Turabiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 10:00:27.36-2024-05-15 13:00:36.238 saatleri arasında Yenişakran; , Atatürk Cd., YALI, VALİ KAZIM DİRİK, 153. Sk., 151. Sk., 149. Sk., 147. Sk., 146. Sk., 3144, 3137, 155. Sk., 140. Sk., 3139, 136. Sk., 141. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 10:00:27.36-2024-05-15 13:00:36.238 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:00:11.014-2024-05-15 16:00:17.609 saatleri arasında Yenişakran; 3116, 113. Sk., 111/1. Sk., 3111, 3110, İsimsiz197, , 3107, Atatürk Cd., 3114. Sk., 3109/1. Sk., 3106. Sk., 3109, 3119, 3125, 124. Sk., 129. Sk., Namık Kemal Cd., Fatih Cd., YALI, 117/1. Sk., 117. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:00:11.014-2024-05-15 16:00:17.609 saatleri arasında Hacıömerli; İsimsiz205 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 13:00:11.014-2024-05-15 16:00:17.609 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 10:00:46.788-2024-05-15 14:00:06.691 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 10:00:46.788-2024-05-15 14:00:06.691 saatleri arasında Küçükkaya; Vatan, UMUT, SEVGİ, , Mersinli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-15 2024-05-15 12:00:09.658-2024-05-15 16:00:45.891 saatleri arasında Salihler; Petekkent 4. Sk., Petekkent 5. Sk., Petekkent 6. Sk., Petekkent 7. Sk., Petekkent 9, Petekkent 9. Sk., Pınar Dikili Konakları, HALK EĞİTİMCİLER 6, Sinetur Sitesi, Taşel, Tunçkent Sitesi, UMUT, UÇAR, Yalı Sk., Çeşmeli, Yeşilpelit Sitesi, Yunus Emre Cd., Çağla, Çelik, İsimsiz121, İsimsiz150, İsimsiz152, MAVİKÖY 5, İsimsiz169, İsimsiz170, Canerkent 2, CANERKENT 4, CANERKENT 5, Canerkent Sitesi, Ceren, Cumhuriyet Cd., , Ege Cd., Ege Evrensel Sitesi, Erdem, Esenkent Sitesi, BEYAZ KENT, Eğitimciler Sitesi, Gamze, Gamze 3, Gamze 4, Duru Sokak, Gençlik Cd., Gülbent Sk., Gülkent 1, GÜLKENT 10, Gülkent 12, Gülkent 15, Gülkent 17. Sk., Gülkent 18. Sk., Gülkent 19, Gülkent 19 Mayıs, Gülkent 2, Gülkent 21, GÜLKENT 23 NİSAN, Gülkent 24, Gülkent 26, Gülkent 27, Gülkent 3, Gülkent 37, Gülkent 38, Gülkent 4, Gülkent 43, GÜLKENT 5, Gülkent 6, Gülkent 9, Gülkent Atatürk, Gülkent Barış Cd., Gülkent Ege Cd., Gülkent Gaziler Cd., Gülkent Gülbaba, Gülkent Samanyolu Cd., Gülkent Sitesi, Gülkent İlk Hedef Cd., Günışığı Sitesi, Halk Eğitimciler Sitesi, maviköy, Gülkent, İsimsiz173, İsimsiz177, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz219, CANERKENT 6, İsimsiz228, İsimsiz229, İsimsiz230, İsimsiz232, Petekkent 7 Sk., İsimsiz234, ARDIÇ, GÜLKENT ATATÜRK, MAVİKÖY 11, MAVİKÖY 16, BAHÇELİ, CANERKENT 1, 927, TUNÇ, SAĞLIKÇILAR, GÜNEŞ, ANIL, HALK EĞİTİMCİLER 8, PINAR, YILDIZ, BULUT, 25. Sk., maviköy 9., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 24. Sk., 23. Sk., 22. Sk., GÜLKENT 20, 2. Sk., 19 Mayıs Cd., 16. Sk., 15. Sk., 14. Sk., 13. Sk., 11. Sk., 10. Sk., Çiçek, İsimsiz236, İsimsiz237, İsimsiz241, İsimsiz243, İsimsiz244, İsimsiz245, 35. Sk., GÜLKENT 36, EGE1, 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 9. Sk., 929. Sk., 929/1. Sk., Ayko Sitesi, Ayvalık Altınkent Sitesi, BAHARDALI, BİRLİK, Bozkurt, CANERKENT, İsimsiz246, İsimsiz251, İsimsiz252, İsimsiz264, Maviköy 4 Sk., İsimsiz271, İsimsiz274, İsimsiz275, İsimsiz278, Maviköy 4 Sk., İsimsiz281, İsimsiz283, İsimsiz287, İsimsiz291, İsimsiz294, İsimsiz297, İsimsiz304, TUNÇ 1, 906, Maviköy 6 Sk., 901 Sk., Kırlangıç Sk., Bora Sk., 919/3 SK., Maviköy 7 Sk., Canerkent 2 Sk., Maviköy 6 Sk., CANERKENT 3 SK., Canerkent 7 Sk., CANERKENT, Koray Sk., Kardelen Sk., Konut Sitesi, KORU, Korukent Sitesi, Mavi Özlem Siteleri, MAVİKÖY, Maviköy 14, Maviköy 19, Maviköy 21, Mimoza Sk., Neşeli, Nihavend Sk., Petekkent 1. Sk., Petekkent 10. Sk., Petekkent 2. Sk., Petekkent 3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-15 2024-05-15 12:00:09.658-2024-05-15 16:00:45.891 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.