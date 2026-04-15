Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir liseye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 16 kişi yaralandı, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu öğrenildi. Peki, 15 Nisan Çarşamba okullarda grev mi var? Öğretmenler neden grev yapıyor?

ÖĞRETMENLER NEDEN GREV YAPIYOR?

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki Ömer Ket, bir dönem eğitim gördüğü Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı saldırı düzenleyip 16 kişiyi vurduktan sonra yaşamına son verdi. Saldırının ardından Eğitim-İş, iki gün iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) saldırının ardından 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Sendika Genel Başkanı Kadem Özbay, "Yeter artık. Artık yeter. 2 gün iş bırakıyoruz. Tüm eğitim emekçilerine, sendikalara ve halkımıza çağrımızdır" dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

- Şanlıurfa Siverek’teki silahlı saldırı, okullarda güvenliğin çöktüğünün açık ilanıdır. En güvenli olması gereken okullarda öğretmenler öldürülüyor, öğrenciler yaralanıyor. Bu kabul edilemez! Öğretmenin değersizleştirildiği, gençlerin geleceksizleştirildiği; okulların güvenliksiz bırakıldığı bu düzen, sorumluların sorumsuzluğudur. Defalarca yaptığımız uyarılara ve okullarda ortaya çıkan risklerin önceden yetkililere bildirilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması, bu tablonun sorumlularını açıkça ortaya koymaktadır.

- Taleplerimiz nettir: Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi. Yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikososyal destek. Her okula revir, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli. Kadrolu temizlik personeli. Kalabalık sınıfların azaltılması, yeni okul yapılması ve güvenli eğitim ortamı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de açıkça sesleniyoruz: Bakanlığı döneminde yaşanan bunca şiddet olayına rağmen sorumluluk almamak kabul edilemez.

- Artık istifa etmelidir! Eylem çağrımız nettir: 15 Nisan 13.00’te Ankara’da ve tüm illerde İl Millî Eğitim Müdürlükleri önünde eş zamanlı eylem. 2. gün: Ankara’da 'Eğitime, okuluna, eğitimciye sahip çıkma büyük buluşması'. Ortak söz, ortak mücadele! Öğretmenine, okuluna, geleceğine sahip çık!