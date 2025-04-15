15 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:05

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:05

SAKARYA ilinde 15 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ÇİĞDEM SK., ERSİN CD., MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, OKUL SK., POLAT CD., PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ mahallelerinde ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., DEREBOYU CD., GIRNE, GİRNE SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., ISTANBUL DERE 1, KAPTAN SK., KUĞU SK., MUSADERE, SARAY, SARAY CD., SINAN, YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAİLİYE mahallelerinde FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAILIYE mahallelerinde NAILIYE, NAILIYE/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, SARIAHMETLER mahallelerinde CEBEK, CEBEK SK., CEBEK/13, CEBEK/17, FATIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., ABDURRAHMANLAR, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK/21, DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/3, IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/8, İMAMLAR SK., KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/18, UZUNALAN/19, UZUNALAN/2, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET 4003, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENICE, YENİCE mahallelerinde ABDULLAH ATEŞ SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, HÜRRIYET, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., UZUN, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AYDIN, KIREMITLIK, MUHARREM ÇOGAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERÇILER, ÇERÇİLER, ÇÖKEKLER, KARAKÖY, RÜSTEMLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5441 NOLU SK., 5443 NOLU, 5443 NOLU SK., 5461 NOLU SK., 5462 NOLU SK., 5463 NOLU, 5463 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5465 NOLU SK., 5466 NOLU, 5466 NOLU SK., 5466 NOLU/1, 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526. SK., 5527 NOLU, 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK., 5529 NOLU, 5568 NOLU, 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU, 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5577 NOLU SK., 5578 NOLU, 5578 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU, 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU, 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU, 5592 NOLU SK., 5593 NOLU, 5593 NOLU SK., 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., 5601 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, 5605 NOLU, 5606 NOLU, 5606 NOLU SK., 5608 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, ANKARA, ANKARA, CD., ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR SK., ÇERÇILER, ÇERÇİLER CD., ÇÖKEKLER, ÇÖKEKLER CD., ÇÖKEKLER/1, DADAS, DERE CD., DEREALTI, DEREALTI CD., DERNEKKIRI, HATIPLER, HATIPLER CD., HATİPLER CD., KARAKÖY, KARAKÖY CD., KASIMLAR CD., KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHIR CD., NEHİR, NEHİR CD., NEVIYE, NEVİYE CD., SETALTI, SETALTI CD., TASLIK, TAŞLIK CD., VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 343 SK., 5020, 5024, ACARLAR, AKTAN, ALICILAR, ALT, ALT SK., AŞAĞI, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BOYUNDURUKÇU, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, RESUL PASA, TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, KONACIK mahallelerinde MERKEZ, SAKARBOYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KARAPINAR, TUZLA mahallelerinde ADAPAZARI KARASU YOLU, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI_19, AŞAĞI SK., DAĞ, İsimsiz94, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, MERKEZ/8, MERKEZ/9, MERKEZ/9 SK., TÜRKKÖYÜ, YUKARI, YUKARI 10 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 101 SK., 102, 102 SK., 103, 103 SK., 104 SK., 105, 105 SK., 105/1 SK., 106, 106 SK., 106/1, 107, 107 SK., 108, 108 SK., 109 SK., 110 SK., 110/1 SK., 111, 111 SK., 112 SK., 113, 113 SK., 114 SK., 115 SK., 116, 116 SK., 117, 117 SK., 118, 118 SK., 118/1 SK., 119, 119 SK., 120, 120 SK., 121 SK., 121/1 SK., 122 SK., 123 SK., 124, 124 SK., 125, 125 SK., 126 SK., 127 SK., 128 SK., 129 SK., 131 SK., 132, 132 SK., 133 SK., 133/1, 133/1 SK., 133/2, 133/2 SK., 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136, 136 SK., 137, 137 SK., 137/1, 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 140, 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 142 SK., 142/1 SK., 142/2 SK., 142/3 SK., 143 SK., 144 SK., 145/1, 145/1 SK., 146 SK., 147 SK., 148 SK., 148/1 SK., 148/2 SK., 149, 149 SK., 151, 153 SK., 154, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156, 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160, 160 SK., 161 SK., 162, 162 SK., 163 SK., 164 SK., 165 SK., 166, 166 SK., 167, 167 SK., 167/1, 168, 168 SK., 169, 169 SK., 170 SK., 171 SK., 172 SK., 172/2 SK., 173, 173 SK., 174, 174 SK., 175 SK., 176 SK., 177 SK., 178, 178 SK., 179 SK., 179., 180, 180 SK., 181, 181 SK., 182, 182 SK., 183, 183 SK., 184, 184 SK., 184/1 SK., 185 SK., 186, 186 SK., 187 SK., 187/1, 188, 188 SK., 189, 189 SK., 190, 190 SK., 191 SK., 192 SK., 193, 193 SK., 196 SK., 196/1 SK., 224 SK., 226 SK., 227, 227 SK., 228 SK., 229 SK., 231, 231 SK., 232 SK., 233, 233 SK., 234, 234 SK., 235, 236, 236 SK., 237, 237 SK., 239, 241 SK., 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245, 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 248 SK., 249, 251, 252, 252/1, 253, 254, 254 SK., 256 SK., 257, 262, 262 SK., 263, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 270, 274, 274 SK., 275, 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 280, 284, 284 SK., 300, 300 SK., 301 SK., 301/1, 301/1 SK., 372 SK., 372/1 SK., 376, 376. SK., 377. SK., 378, 378. SK., 379. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 383, 384, 388, 388 SK., 389 SK., 390, 390 SK., 391. SK., 392. SK., 4, 4 SK., 618 SK., 627/1, 627/1 SK., BARIŞ CD., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ, BATI KARADENİZ CD., DEMOKRASİ CD., DENIZ, DOGU KARADENIZ, DOGU KARADENIZ CD., DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA, FEVZİ PAŞA CD., ISTANBUL, ISTANBUL CD., İSTANBUL, İSTANBUL CD., KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., PLAJ, PLAJ CD., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL, SAHİL CD., SANAYI, SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, KANTAR, LEVENT, ORTA, TOKMAKLIDERE mahallelerinde ACIÇEŞME SK., ADA, AYAZMA, BELEN, BELEN CD., BELEN/1, BELEN/3, BELEN/4, FINDIKLI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLI/1, FINDIKLI/4, GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HALIT MOLLA, HALIT MOLLA CD., HALIT MOLLA/9, HALİT MOLLA CD., INCIRLIK, KUSBURNU, MEHMET AKIF ERSOY, OFLAK, OFLAK SK., SELANIK, SELANIK/1, TOKMAKLIDERE/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 15 Nisan Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK, DOGANCI, DOĞANCI, HOCAOĞLU, KIZILCAALI, KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA, SARIAHMETLER, SIRAKÖY, TOKAT mahallelerinde 1351, 1354, 1601, 1854, 2001, ABDÜRREZZAK 1, AHMETLER, ASAGIÇESME, ÇİFTLİK, DIRILIS, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., KIZILCAALI MERKEZ/1, KONUKLU, KONUKLU 14, KONUKLU 15, KONUKLU 5, KONUKLU CD., KONUKLU SK., KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/4, KÜÇÜKKISLA/40, MEVLANA, ORHANGAZI, ORHANGAZI/6, OSMANLI, SARIAHMETLER, SARIAHMETLER SK., SARIAHMETLER/2, SEBILLER, SEBILLER SK., SEBİLLER SK., TAHIRAGA, TEPEKÖY, TOKAT, TOKAT SK., YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde AKYAZI, AKYAZI CD., DALGIÇ SK., SEHIT MUSTAFA GEYVE, YÖNET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK mahallelerinde FERİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde FERIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADIFEKALE mahallelerinde 13203, KADİFEKALE MERKEZ, MERKEZ_162, MERKEZ_38 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCATÖNGEL mahallelerinde MERKEZ SK., MERKEZ_215, MERKEZ_29, MERKEZ_307 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCATÖNGEL mahallelerinde KOCATÖNGEL, MERKEZ_122, MERKEZ_181 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 1510. SK., 2028, 2077, 2147, 2187 SK., 2188, 2188 SK., 2197, 2197 SK., 2223 SK., 2224 SK., 2225 SK., 2226, 2226 SK., 2227, 2227 SK., 2228, 2228 SK., 2233, 2233 SK., 2237 SK., 2238 SK., 2239, 2239 SK., 2243 SK., 2244 SK., 2245, 2245 SK., 2246 SK., 2254 SK., 2256, 2260, 2260 SK., 2261, 2262 SK., 2267 SK., 3504, ABDURRAHMAN GÜRSES, ABDURRAHMAN GÜRSES CD., ORHAN GAZI, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASPINAR, BAŞPINAR, YENI, YENİ mahallelerinde 1124 SK., 1125 SK., 1126 SK., 1128 SK., 1144, 1145, 1145 SK., 1146, 1147 SK., 1148 SK., 1149 SK., 1150, 1150 SK., 1151 SK., 1154 SK., 2170 SK., 2174 SK., 2175 SK., 2177 SK., 2179 SK., 2180 SK., 2184 SK., 2243, 2250 SK., 2251 SK., 2252 SK., 2253 SK., 2268 SK., 2269, 2269 SK., 2271 SK., 2275 SK., 2276 SK., 3504 SK., BASPINAR CD., BAŞPINAR CD., CUMHURYÜZLÜ CD., OSMAN GAZI, OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., OSMAN YILMAZ CD., ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., REMZI EFENDI, REMZİ EFENDİ CD., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Nisan Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAKALLIK, KARGALIYENIKÖY, KARGALIYENİKÖY, TÜRBE mahallelerinde 1304. SK., 4019 SK., ANADOLU OTOYOLU HENDEK BAĞLANT, ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ELMACIK SK., İHSAN ERÇAKIR CD., KARGALI, KARGALI SK., KARGALIYENİKÖY İÇ YOLU, KONURALP CD., MERKEZ_141, MERKEZ_179, MERKEZ_21, MERKEZ_213, MERKEZ_269, MERKEZ_289, MERKEZ_294, MERKEZ_306, MERKEZ_324, MERKEZ_47, PARK SHOP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANÇAY, KARAÇAM mahallelerinde 2602., DOGANÇAY, DOĞANÇAY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME mahallelerinde EŞME KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME mahallelerinde 2864., 2868., ESME_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZAN mahallelerinde 3703., 3704., 3705., 3710., 3712., İsimsiz142, KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZAN mahallelerinde GEYVE OSMANELİ YOLU, KOZAN DERESİ, KOZAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, EPÇELER, ESME, EŞME mahallelerinde 2851., 2853., 2861., 2870., 2884., 2885., 2886., ANKARA_1, EPÇELER, EPÇELER SK., ESME-, ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALKÖPRÜ mahallelerinde 31008, ÇATALKÖPRÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDOGAN, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, KARALAR, KOZLUK mahallelerinde AYDOGAN, BARAJ, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE/2., ESENTEPE/4., ESENTEPE/5., FINDIKLIK KÜME EVLERI, GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜLTEPE/3, GÜLTEPE/4, GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK KOCAALI, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HENDEKKOCAALİ, KOCAALİ LAHNA YOLU, KOZLUK, KOZLUK/1, MERKEZ 2, MERKEZ/10_1, MERKEZ/16, MERKEZ/18, MERKEZ/19, MERKEZ/22, MERKEZ/23, MERKEZ/24, MERKEZ/3_4, MERKEZ/30, MERKEZ/32, MERKEZ/33, MERKEZ/4_2, MERKEZ/57, MERKEZ_25, MERKEZ_95 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde 319 SK., 319/1, 320, 320 SK., 329. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, EMEK SK., FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, MİHRAK, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 15 Nisan Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1024, 1027, 21008, 286, SK., 3. SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., ADİL, ADNAN MENDERES CD., AKBAŞ SK., AKGÜL SK., AKIN, AKIN SK., AKSU SK., ALEMDAR SK., ALİM SK., ALTAY SK., ANADOLU OTOYOLU, ARAS SK., ASLI, ATA SK., ATATÜRK CD., ATLAS SK., AYAZ SK., AYBALA SK., AYVAZ SK., AZIZE, BALKAYA, BARBAROS, BAYRAKTAR SK., BILGIN, BİLECİK, BİLECİK CD., BİSMİL SK., BÖLGE SK., BULAN SK., BULUT SK., CAMİ, CAMİLİ SK., CANAN, CANAN SK., CEVHER SK., CÖMERT SK., ÇAĞLAYAN CD., ÇAKIR SK., ÇARKÇI, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇİÇEK SK., ÇİMEN SK., DAĞDİBİ SK., DAMLA, DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., DENİZ, DERVİŞ, DERYA SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DİLEK SK., DOGA SK., DOĞA SK., DUMAN SK., EKEN, EKİM, ELVAN, EMIN, ERMIS, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., EŞREF, EŞREF SK., GAZİ CD., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖKDELEN SK., GUSER SK., GÜLDESTE, GÜLİSTAN SK., GÜR SK., HABIL, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HANIMELI, HANIMELİ SK., HASAT, HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR, IRMAK, IRMAK SK., İL ORMAN MESİRE YERİ, KABİL SK., KADER, KADİR SK., KALE, KALE SK., KAMELYA SK., KARAYEMİŞ SK., KASIRGA SK., KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET SK., KIVILCIM SK., KONAK SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KRİSTAL SK., KUTUP SK., LEYLA SK., LEYLEK SK., LODOS SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, MESTAN SK., METİN, METİN SK., MIMARSINAN, MIRAÇ, MIZRAK SK., MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., MİRAÇ CD., NARIN, NESİL, NUMAN, NUMAN SK., OK, OLGUN SK., ORTA, ORTA CD., ORTA/1, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/4, ORTA/5, OSMANGAZİ, OSMANGAZİ CD., ÖZER, ÖZLEM SK., PARKE SK., PELIN, PELİN SK., PIRLANTA SK., PİRİ REİS SK., SAFAK, SAKARYACD.SI, SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELİMİYE CD., SELVI SK., SELVİ SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SULTAN SK., SUSAM, ŞAHLAN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., TAMER, TEKIN SK., TEPE SK., TOPRAK, TOPRAK SK., TUFAN SK., TUĞBA, TUNA, TÜRKAN, UFUK SK., UMUT SK., UZAY SK., VOLKAN SK., YADIGAR, YAŞAM SK., YAYLA SK., YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YUDUM, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KİRAZCA CD., YÜCEL, ZAFER, ZAFER CD., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 15 Nisan Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024 SK., 130 SK., 1404 NOLU, 387 SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKSU, ARAS, ARZU, ASYA SK., AYDINLAR SK., BALKAN SK., BATUM, BAYRAK SK., BINNAZ, BİLGİN SK., BOĞAZ SK., BURÇAK, CAMI, CEVHER, CEYHAN SK., CİHANGİR, ÇAGLAYAN, ÇAMLIK SK., ÇAYBAŞI CD., ÇETİN CD., ÇIMEN, ÇIMEN SK., DEMET SK., DEMIRYOLU CD., DENİZ SK., DERE SK., DERVIS, DERVİŞ SK., DISLI, DİCLE SK., DİYAR SK., DOLUNAY SK., DURMAZ, EKREM SK., ELMAS SK., EMİN SK., ESEN SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, FAHRI, FUAT SK., GEDIZ, GEDIZ SK., GEDİZ SK., GIDER, GİDER SK., GÖKSU SK., GÖZDE, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLBAHAR, GÜLDESTE SK., GÜLEN SK., GÜLERYÜZ, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜNGÖREN, GÜNGÖREN SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HAKAN CD., HARMANLIK 1 SK., HAYAT, HIDAYET, HİDAYET SK., İSTİKLAL CD., KADER/1, KAMER SK., KAPI, KAVAKLI, KEHRIBAR SK., KISMET, KOSAVA SK., KÖKLÜ SK., KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUBİLAY, KUDÜS CD., LEYLA, LODOS, MADEN, MADEN SK., MEHMET EFENDİ SK., MELEK, MELEN SK., MELTEM SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERHUM HASAN ÖZCAN, MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERVE, MESALE SK., MILLET, MUTLU SK., NADIDE, NADIR, NASİP SK., OK SK., OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORMAN YOLU, ORTA SK., ORTA/13, ORTA/6, OSMANGAZI, ÖNDER SK., ÖZER SK., PARK İÇİ YOLU, PARKE, PINAR, PINAR SK., POYRAZ, POYRAZ SK., S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SADİYE, SAGLIK, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SANCAK, SANCAK SK., SARAY SK., SARMAŞIK SK., SAYGIN SK., SEMA SK., SERDAR SK., SERHAT, SERKAN SK., SEVEN SK., SEVIM, SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.ERDOGAN YENI, SOLMAZ SK., ŞAFAK SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TANK, TANK SK., TASLIÇAY, TATAR, TEKİN SK., TEPE, TUNA CD., TÜRKER SK., ULUBEY, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN SK., UZUNAHMET, YADİGAR SK., YAKUT, YAKUT SK., YAN YOL, YAN YOL SK., YASAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YENER, YENER SK., YEŞİLTEPE, YİĞİT SK., YUDUM SK., YUKARI KIRAZCA, YUKARI SK., YUKARI/1, YUVAM SK., YÜCE SK., YÜCEL SK., ZOR SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1054 SK., 1103, 1103 SK., 1105, 1105 SK., 1123 SK., 1175 SK., 1206 SK., 1212 SK., 1218, 1218 SK., 1228 SK., 1230, 1232, 1232 SK., 1234, MURAT SOGANCIOGLU, MURAT SOĞANCIOĞLU CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.