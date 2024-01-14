15 Ocak İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.01.2024 - 23:03

Güncelleme: 14.01.2024 - 23:05

İstanbul ilinde 15 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / OSMANİYE mah AYDIN YUVA, OLGUNLAR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, HAKSEVER, TATLINAR, İNCİRLİ sk bölgelerinde 15/01/2024 16:00:00 - 15/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KAHYA BEY, SAMANCI FERHAT, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, REFİK SAYDAM, TARLABAŞI, ÇATIK KAŞ sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah KALAYCI BAHÇE, TAHİR ZÜMRE, UĞUR ULUNÇ, VİRAN, VİRAN ARALIĞI sk bölgelerinde 15/01/2024 14:00:00 - 15/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEMAL, CEMİYET, CENGAVER, CENNET, CEVİZ, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, SARIÇİÇEK, VADİ sk bölgelerinde 15/01/2024 10:00:00 - 15/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE sk / FATİH mah CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBİR, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÖZTUNA sk bölgelerinde 15/01/2024 10:00:00 - 15/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah BOSTAN ARALIĞI sk bölgelerinde 15/01/2024 00:01:00 - 15/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah CEBECİBAŞI, GÜLDALI, MUHTAR ASIM NURYÜZ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 15/01/2024 00:01:00 - 15/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 1.OTAKÇILAR MESCİDİ ÇIKMAZI, 1.OTAKÇILAR ÇIKMAZI, 3.ÇIRÇIR, BOSTAN, CEBECİBAŞI, GÜLDALI, KIRIMİ ÇEŞME, MEŞATLIK, MUHTAR ASIM NURYÜZ, MUTLUGÜL, MÜEZZİN MEHMETBEY, NAMAZGAH, OTAKÇILAR, OTAKÇILAR MESCİDİ, SAVAKLAR, YENİ KÜŞAT sk bölgelerinde 15/01/2024 00:01:00 - 15/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.KÖPRÜLÜ, 2.KAHRAMAN, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, 2.ÇINAR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, DOĞAN, DÜZGÜN, ILICA, KAMELYALI, KANAAT, KİTAPÇI, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEYDAN DÖNÜŞÜ, NARTANESİ , ORHUN, TOPÇU, YELKENCİ, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN, ŞİRİNTEPE sk / SAKARYA mah NERGİS sk bölgelerinde 15/01/2024 00:05:00 - 15/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PİYER LOTİ, TÜLCÜ sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ, NAZIMBEY, YOKUŞ ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 15/01/2024 10:00:00 - 15/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, BÜYÜK KARAMAN, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR sk bölgelerinde 15/01/2024 10:00:00 - 15/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, İMRAHOR HAMAMI sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, PAŞAZADE sk bölgelerinde 15/01/2024 11:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASİL, SERHAT sk bölgelerinde 15/01/2024 00:05:00 - 15/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah SERİNCE, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 15/01/2024 09:30:00 - 15/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah GAYE, HALİÇ, ORDU, SAADET, SERİNCE sk bölgelerinde 15/01/2024 09:30:00 - 15/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah DAĞÜSTÜ, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, TAŞLIBAYIR, YETKİN sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BATI, DUT, FİKRİ, KARAGÜL, KERVAN, KISMET AĞACI, NEHİR, NİSAN, SEDİR, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah HAZİRAN sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah KILIÇ sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ATALAR, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, BAYSUNGUR, DEĞİRMEN, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, KAZASKADIN, KURTULUŞ MASLAĞI, MEKKARECİ, PERVAZ, SAKSAĞAN, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AVNİ DİLLİGİL, BİBERİYE, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, UYSAL, ÇİÇEKLİ BAHAR sk bölgelerinde 15/01/2024 14:00:00 - 15/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, BARAN, DÜZTAŞ, ERSAN, GÜNEŞ, HAFİK, KESKİN ARALIĞI, MİTHAT PAŞA, ODESA, SEZER, SÜMBÜL, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, ÇUKUR, ÖRNEK, İZZET BABA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 15/01/2024 16:00:00 - 15/01/2024 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah HALİT ZİYA TÜRKKAN sk bölgelerinde 15/01/2024 16:00:00 - 15/01/2024 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10., DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 8., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, ENGİN, ERENLER, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, SAYACA, SEYRAN, TOPÇU, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMBAŞI, ÇANKAYA sk / CUMHURİYET mah ERDEMLİ, FEDAKAR, ONUR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah NÖBET sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HALİDE EDİP, KOCATEPE, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / GÜLTEPE mah 3.BAHAR sk / YENİ MAHALLE mah 1.SEL, ARA-2, ARA-3, TEMEL, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 2.ŞANLI, 3.ZÜMRÜT, AKGÜNLER, KAMACI, KIBRIS, KOCATEPE, YEŞİL ZÜMRÜT, YILDIZELİ sk / İNÖNÜ mah 1.KUBİLAY sk bölgelerinde 15/01/2024 00:01:00 - 15/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 29 MAYIS, DELİ ORMAN, ERDOĞAN, HACIOĞLU, ÖZ sk / YEŞİLOVA mah 1.BOZTEPE, 1.FIRAT, 1.TAN, 2.İNÖNÜ, 2.ŞANLI, 3.MERİÇ, 5.YAYLA, 5.YILDIZ, AKGÜNLER, BAHÇE, BENHUR, DELİ ORMAN, KIBRIS, KIRKPINAR, TANSEL, YEŞİL ZÜMRÜT sk bölgelerinde 15/01/2024 00:01:00 - 15/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 4.CAN, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ALTIN, MELTEM, YALI sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.YALÇIN, 4.HÜRRİYET sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 10., 12., KAMİL sk bölgelerinde 15/01/2024 10:00:00 - 15/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 13., 6., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 15/01/2024 12:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk bölgelerinde 15/01/2024 18:00:00 - 15/01/2024 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk bölgelerinde 15/01/2024 18:00:00 - 15/01/2024 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 15/01/2024 00:00:00 - 15/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 15/01/2024 00:00:00 - 15/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 15/01/2024 00:00:00 - 15/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015. sk bölgelerinde 15/01/2024 08:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 991., 998. sk bölgelerinde 15/01/2024 08:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2041. sk / SANCAKTEPE mah 885., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 832., 836., 841., 842., 843., 844., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CAMİ 1, MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18. sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, NEYİRE NEYİR, İZZETTİN ÇALIŞLAR, ŞAİR ORHAN VELİ sk bölgelerinde 15/01/2024 10:00:00 - 15/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FERAH, NAGİHAN, VALİDE, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 15/01/2024 14:00:00 - 15/01/2024 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, AYTAÇ, ERKAYA, ESKİ LONDRA ASFALTI, KARA AHMET, VEHBİBEY sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MERHALE, YOLCU sk bölgelerinde 15/01/2024 11:00:00 - 15/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, AYTAÇ, DAĞLI, ERKAYA, ESKİ LONDRA ASFALTI, ETİ, KARDELEN, KIVIRCIK, OĞUZHAN, ŞAHLAN sk bölgelerinde 15/01/2024 13:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah BİZİM, ESLEM, FURKAN, GÜLNUR, GÜNNUR, KEREM, MAZİ, MUTLUGÜL, PIRILTI, SİNANPAŞA, ŞERİFE sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPARSLAN TÜRKEŞ, ESENLER, HİTİT, MEVLANA, OMURTAK, ŞAHİNER sk bölgelerinde 15/01/2024 10:00:00 - 15/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah RÜYA, TAFLAN, YAHYA KEMAL sk / FATİH mah ALIÇ, ERBAY, HİSARTEPE, TAKDİR, YAHYA KEMAL, YURTSEVER, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI sk / ÇİLİNGİR mah BAKLALI-HACIMAŞLI sk bölgelerinde 15/01/2024 13:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, TOPÇU sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, ENGİN, ERENLER, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, SAYACA, SEYRAN, TOPÇU, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMBAŞI, ÇANKAYA sk / CUMHURİYET mah ERDEMLİ, FEDAKAR, ONUR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah NÖBET sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk / BÜYÜKŞEHİR mah sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, BALIK YOLU, DİNÇ, G-100, G-101, G-19, G-202, G-27, G-96, G-98, G-99, GALATA sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME, ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 15/01/2024 11:00:00 - 15/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, VEFA POYRAZ sk / HABİBLER mah 2711., 2715., 2716., 2716/1., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 15/01/2024 09:00:00 - 15/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 142., 60., 89., 90., 91. sk bölgelerinde 15/01/2024 10:00:00 - 15/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.