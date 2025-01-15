15 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:20

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:20

İZMİR ilinde 15 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.094-2025-01-15 15:00:00.983 saatleri arasında Hacı İbrahim; , KAZIM PAŞA, KÖPRÜ BAŞI, PARK GEÇİDİ, YEŞİL, Baştaş Cd., FABRİKA ARDI, Fevzi Paşa Cd., GÜNALP VAROL, ALBAY ALPAT, Hürriyet Gç., Hürriyet1 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.094-2025-01-15 15:00:00.983 saatleri arasında Camii; KAZIM PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.094-2025-01-15 15:00:00.983 saatleri arasında Mithatpaşa; PARK GEÇİDİ, ALBAY ALPAT, Fevzi Paşa Cd., GÜNALP VAROL, KAZIM PAŞA, Pamuk Pazarı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.094-2025-01-15 15:00:00.983 saatleri arasında Yeni; YEŞİL, FABRİKA ARDI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.287-2025-01-15 17:00:00.782 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz38, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.341-2025-01-15 15:00:00.688 saatleri arasında Kurt; MAHMUT ŞEVKET PAŞA, İsimsiz7, MERKEZ HACI AHMET, Sakarya Sk., UZUN ÇARŞI, Ahçı Hüseyin Sk., Eski Kasaplar Sk., CUMHURİYET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.341-2025-01-15 15:00:00.688 saatleri arasında Mithatpaşa; İnkilap Sk., CUMHURİYET, , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz8, ATATÜRK, Eski Bayram Yeri Sk., Fevzi Paşa Cd., Hastane Cd., HÜKÜMET, KAZIM PAŞA, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, PARK GEÇİDİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.341-2025-01-15 15:00:00.688 saatleri arasında Camii; ATATÜRK, Bedesten Sk., Ekmekçi İrimi Sk., KAZIM PAŞA, Kestane Pazarı Sk., UZUN ÇARŞI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.101-2025-01-15 15:00:00.387 saatleri arasında Fatih; Elmas Sk., Zübeyde Hanım Cd., Selin Sk., Sadık Giz Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Furkan Sk., Evliya Çelebi Sk., Ekol Sk., Destan Sk., Bahadır Sk., FAHRETTİN ALTAY CAD., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.165-2025-01-15 15:00:00.315 saatleri arasında Fatih; SARAYBOSNA CD., Ulus Cd., Vakıf, 30 Ağustos, Ayasofya Cd., Demokrasi, Deniz, Evliya Çelebi Sk., Mehmet Güvensay Cd., , İSTASYON, Saraybosna, Melisa Sk., Taksim, Turgut Özal Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.947-2025-01-15 17:00:00.725 saatleri arasında Yamandere; İsimsiz6, Yamandere Yolu, Yamandere Köyü İç Yolu, NİYAZİ BOZKURT, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.947-2025-01-15 17:00:00.725 saatleri arasında Dallık; İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz24, İsimsiz1, , sogulcaksu kume evleri, Dallık Yolu, Dallık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.947-2025-01-15 17:00:00.725 saatleri arasında Küçükkemerdere; İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , KÜÇÜKKEMERDERE DERE, küçükkemerdere atatürk, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, Küçükkemerdere Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.947-2025-01-15 17:00:00.725 saatleri arasında Büyükkemerdere; İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, , buyukkemerdere, büyükkemerdere ara yol, Büyükkemerdere Yolu, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.947-2025-01-15 17:00:00.725 saatleri arasında Boynuyoğun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.947-2025-01-15 17:00:00.725 saatleri arasında Dibekçi; yamandere dıbekcı yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.947-2025-01-15 17:00:00.725 saatleri arasında Çeriközü; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.3-2025-01-15 17:00:00.099 saatleri arasında Akçaköy; 7214, 7214, 851 SOKAK, 7215, ÇATALCA, 851, 7214, 7214, ÇATALCA CADDESİ, 853 Sk., Koy Yolu, MENDERES-ORHANLI YOLU, Yeniköy Yolu Cd., Yol, , 851 sokak, 7214, İsimsiz501, 7214 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.3-2025-01-15 17:00:00.099 saatleri arasında Çatalca; , 7419 sokak, 7425 sokak, İsimsiz88, 7419, 7420, 7422 sokak, Çatalca Köyü Yolu, Çatalca Cd., 7429. Sk., 7427 Sk., 7406. Sk., 7410, 7410 sokak, 7405, 7406, 7406, ÇATALCA CAD., İsimsiz216, 7429, İsimsiz616, İsimsiz166, İsimsiz165, İsimsiz164, 7407 sokak, Çatalca cd., İsimsiz161, İsimsiz160, 7424/1, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz148, İsimsiz146, İsimsiz145, 7428, İsimsiz143, İsimsiz142, 7425 SOKAK, İsimsiz90 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.3-2025-01-15 17:00:00.099 saatleri arasında Yeniköy; 7976 sokak, Menderes-Orhanlı Sokak, 7963, 7967/1, 7964, 7406, 7950, 7982/1. Sk., 7980 Sk., 7976. Sk., 7976 Sk., 7982, 7980, menderes orhanlı yolu sokak ılave, 7957, 7953, 7958, 7961 sokak, 7961 sokak, İsimsiz239, 7951, İsimsiz78, İsimsiz76, 7957 sokak, 7980/2, İsimsiz58, İsimsiz57, 7954, 7956, 7956, İsimsiz25, İsimsiz22, 7963, İsimsiz16, İsimsiz15, 7951 sokak, 7958 sokak, 7980 sokak, 7950, , Yeniköy Köprüsü, 7950/1, 7961, 7963 sok elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.3-2025-01-15 17:00:00.099 saatleri arasında Dereköy; İsimsiz117, 820/2 sokak, 854, 854 sok., 854 sok, MENDERES-ORHANLI YOLU, 854 Sk., 821. Sk., 820. Sk., 805. Sk., 803/2. Sk., 7801/1, 807/2, 854, 852 sokak, İsimsiz219, 852, İsimsiz204, İsimsiz197, 820/2, İsimsiz183, İsimsiz181, İsimsiz180, 854 SOKAK, 854, 7801/1, 807/1 sokak, 807 sokak, İsimsiz144, 820/2, 820/2, Pirentepe , pirentepe küme evleri sokak, pirentepe küme evleri , 820/2, Pirentepe Küme Evleri, 822, 820/2, 820/2, İsimsiz53, 822 sokak, pirentepe kümeevleri sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.3-2025-01-15 17:00:00.099 saatleri arasında Barbaros; 428, 434 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.3-2025-01-15 17:00:00.099 saatleri arasında Kuyucak; Menderes-Orhanlı Sokak, 7753, 7751. Sk., 7750 sokak, MENDERES-ORHANLI YOLU, İsimsiz68, İsimsiz67, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.3-2025-01-15 17:00:00.099 saatleri arasında Küner; 820/2 sok., 802/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 11:00:00.028-2025-01-15 15:00:00.581 saatleri arasında Özdere Cumhuriyet; İsimsiz505, İsimsiz504, İsimsiz519, İsimsiz503, İsimsiz500, İsimsiz516, SAHİL YOLU, İsimsiz254, , ÖZDERE İZMİR, Şükrü Özkan Cd., 3032. Sk., 3034. Sk., 3036. Sk., 3012, İsimsiz513, İsimsiz511, İsimsiz508 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 09:00:06.687-2025-01-15 15:00:18.556 saatleri arasında Yenişakran; 3254/1, 3253, 252. Sk., , 3277, İsimsiz79, 3376, İsimsiz97, İsimsiz98, 3265, 3238 Sk., 3273, 3222/1, 3248/1 Sokak, 3204, 214. Sk., 3247, 230. Sk., 234. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 240/1. Sk., 3261, 244. Sk., 246. Sk., 259. Sk., 3255, 254. Sk., Çeşme Önü Cd., 375. Sk., 3269. Sk., 3242. Sk., 3275, 3267, 263. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 09:00:16.428-2025-01-15 15:00:30.471 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, TEKİN KİPÖZ, , NACİ AKSOYDAN, NACİ AKSOYDAN CD., İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd., Yalova Cd., M. Celal Akpolat Cd., 1137. Sk., 1102. Sk., 1101. Sk., İsimsiz41, M.CELAL AKPOLAT CAD., İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 09:00:16.835-2025-01-15 13:00:23.065 saatleri arasında Boyalık; 3249. Sk., 3247. Sk., 3246. Sk., 3240. Sk., 3237. Sk., 3233. Sk., 3232. Sk., 3252. Sk., 3253. Sk., 3239. Sk., 3237/1. Sk., 3238. Sk., 3250. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 10:00:41.206-2025-01-15 14:00:47.172 saatleri arasında Ilıca; Kayaizmir Thermal Otel, Yaşam Sk., ZEYTİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 10:00:41.206-2025-01-15 14:00:47.172 saatleri arasında Teleferik; Sakarya Cd., Sakarya, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 10:00:41.206-2025-01-15 14:00:47.172 saatleri arasında Korutürk; Balçova Baraj Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 10:00:41.206-2025-01-15 14:00:47.172 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Sakarya elektrik kesintisi yaşanacaktır.