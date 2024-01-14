15 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.01.2024 - 23:06

Güncelleme: 14.01.2024 - 23:07

KOCAELİ ilinde 15 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, UZUNBEY mahallelerinde ADALET SK., ADEM YAVUZ CD., ALAZLI, ALAZLI SK., ALTUNHISAR CD., ANKARA. CD., AYBALA SK., BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DUYGU SK., EFE SADIK CD., ERGÜN SK., GAMZELİ SK., GEÇİTLİ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HANIMELİ SK., HÜSNÜ EFE CD., IHLAMUR SK., İLİM CD., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, MESELIK, MEŞELİK SK., METİN, MİS SK., NAZLI, NERGİZ SK, OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE SK., RÜYA, SANAYİ CD., SARMAŞIK SK., SELIMIYE, SELIMIYE CD., SEMAVER SK., SENER, SEVİLEN SK., SEZGİ SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SÜRMELI, SÜRMELİ, YASA, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, DERBENT, FATİH, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ABANOZ SK., ADİL CD., AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AKASYALI SK., AKÇAOĞLU SK., AKGERDAN, AKGERDAN SK., AKPINAR SK., ALAY CD., ALTAN, ALTAN SK., AMBARLI SK., ANAMUR SK., ANIL SK, ARAS SK., ARDA SK., ASEL, ASEL SK, BALKOVANI SK., BATI SK., BILDIR SK., BİGA SK., CENGİZ SK., CEYDANUR SK, ÇEVRİM SK., ÇINAR, ÇINAR SK., DALYAN SK., DEMİR SK., DİCLE CD., DOGU, DÖNEMEÇ, DÖNEMEÇ SK., DÜZEN, DÜZEN SK., ELİF SK., EMSAL, EMSAL SK., ENSAR SK., ERBAS, ERBAŞ SK., ERTUGAY SK., ERTÜRK SK., ESENYEL SK., GEÇİT SK., GÖKAY SK., GÖL, GÖL SK., GÜLSEVEN CD., GÜMÜŞHAN SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., HASEKİ SK., HAYRAT SK., HUZUR, HUZUR SK., İHLASLI SK., İMRENLİ SK., KAHVE, KAHVE SK., KALBUR SK., KARAOĞLAN SK., KAYA SK., KEFALET SK., KEKİK SK., KERVANDERE SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIROĞLU SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILAY, KIZILAY CD., KIZILCA SK., KIZILCIK, KIZILERİK SK., KRİSTAL SK., KULOĞLU SK., KURŞUN SK., KUTUP YILDIZI, KUTUP YILDIZI SK, MEŞELİ SK., METANET SK., MİRZA SK., NARİN SK., OTOBAN CD., OVA SK., OVACIK SK., ÖZATA SK., PINARCIK SK., REŞİTBEY CD., RIHTIM SK., SAHA SK., SAPANCA YOLU, SEFAYOLU, SEFAYOLU SK., SEHIT ÖMER HALISDEMIR, SEREN SK., SILA SK., SIZMA SK., ŞEHİT ERDİNÇ SATIRER SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., ŞEHİT HARUN KURT SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT ZAFER DİNMEZ SK., TERMAL SK., TUNÇ SK., UĞUREL SK., ULAŞ SK., ULUKISLA, ULUKIŞLA SK., UZMAN, UZMAN CD., YALDIZ SK., ZEHRA JALE DURUMAN SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAGDAT, ENGİNAR SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., KETEN SK., MELEK, MELEK SK., TURNA, YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AYAZ, AYAZ SK., ÇALDIRAN SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., KETEN, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., TURNA SK., YEŞİLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ARUZ SK., BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., DEPO SK., DONANMA SK., FULYA SK., KASIMPATI SK., MEMİŞOĞLU SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., HASKÖY SK., KOLA, KOLA SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MORLEYLAK SK., SEDEF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU mahallelerinde SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, İBRİKDERE mahallelerinde 143. SK., 158. SK., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., AKTIF, AKTİF CD., AŞİYAN CD., ÇAMLIDERE CD., ÇINARLI CD., ENDER, ENDER SK., ESENTEPE SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNEŞ CD., KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SELÇUK, SELÇUK SK., SEZİN SK., UMUTTEPE CD., VATAN, ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BEYAZ GELINCIK, GEYİK SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., NARLI SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde ISIL, IŞIL SK., SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, EBRU SK., EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TAŞ SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, YEŞİLKENT mahallelerinde BAKIŞ SK., ÇALIK, ÇALIK SK., EDANUR, GÜRKAN SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., HOYLAN SK., MİLLET CD., NECİP FAZIL CD., TANTAOĞLU CD., YÜRÜYÜŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇIÇEGI, PIKNIK, PİKNİK SK, PİKNİK SK., SADIK SK., SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., AYVAZ SK., BAHAR SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BESTE SK., D-130 YAN YOL CD, DUROĞLU SK., GEDİK SK., GÜL SK., GÜRGEN, HAKAN SK., KAFKAS SK., MUALLİM SK., NALAN SK., OSMAN GAZI, PARK, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., TUNALI SK., ULUCAMİ CD., VEZIR, VEZİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde BAĞIN SK., BAHAR, BARBAROS, BARBAROS CD., BUHARA SK., FAKÜLTE, FILIZ, FİLİZ SK., FURUNCU, GÜLDESTE SK., HİCAZ SK., İNANÇ SK., MEMNUN, MEMNUN SK., SAKA, SAKA SK., SERÇE SK., ULUCAMI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde FAKÜLTE CD., HÜR, HÜR SK., ÖMÜR SK., PARK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALİ AYGÜN SK., ALPEREN SK., BAGIN, BİLGE SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., DÜLGER SK., ELMALI SK., EMRE SK., ERMİŞ SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON SK., ILIM, İLİM SK., KAĞAN SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., UZUN SK., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER mahallelerinde TÜRKMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde IZMIT SANAYI SITESI 13., IZMIT SANAYI SITESI 9., İZMİT SANAYİ SİTESİ 11. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 28. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 9. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT mahallelerinde ÇETİN SK., DİK MERDİVENLER SK., EYÜP KAYMAZ SK., HIZIR SK., MİMOZA SK., SEYH AKIF, SİPAHİ SK., ŞEYH AVNİ SK., TOMURCUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde ATA SK., CEM SK., DİLEK, DİLEK SK., GEZİCİ SK., GÜLTEPE SK., HASRET SK., KUMLU, MUTLULUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde AZİZE SK., CENNET SK., ÇAKIR SK., EMEKÇİ SK., GÜLCANLAR SK., GÜLŞEN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MÜMİN SK., OKSAN, OKŞAN SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SERT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ARAÇ, ARAÇ SK., ASİLKENT SK., BOSTANLI SK., ÇANCI SK., ÇAYIRLI SK., DERYA, DOGACAN, DOĞACAN SK., FEYZULLAH İZMİDİ CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GÜLISTAN, GÜLİSTAN SK., HİSAR SK., İNCİRLİK SK., MEVSIM, MEVSİM SK., OVA, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİT, KÖRFEZ mahallelerinde ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, İZZET UZUNER SK., SEHIT RAFET KARACAN, ŞEHİT RAFET KARACAN BULVAR, YÜCE RIFAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde EROL KÖSE CD., ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLI, SERDAR mahallelerinde ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN, MAZLUM SK., MERKEZ SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., UMUT SK., YAĞMUR SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde AHUNAZ, ALKAN SK., AZRA ARAT SK., ÇAM SK., ÇITLENBIK AGACI, ÇİFTLENBİK AGACI, DOSTLUK SK., ERGUVAN AGACI, FATIH, FATİH. CD., FUŞYA, KADER SK., LEYLAK SK., SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, KARAAĞAÇ mahallelerinde 15.İSİMSİZ SK, 17.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 45.İSİMSİZ SK, ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., CEVİZ AĞACI, ERSOYLU, ERSOYLU. CD., GÜNES, KAYIN AGACI, KOCAPINAR SK, MANDALINA AGACI, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde FINDIK AGACI, FINDIK AĞACI, ÖRNEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DENİZ EVLER, KAVAKLI mahallelerinde 18 MART CD., 4026. SK., 4030. SK., 4031. SK., 4033. SK., 4036. SK., 4037. SK., 4039. SK., 4040. SK., 4041. SK., 4047. SK., 4048. SK., 4049. SK., 4055. SK., 4057. SK., 4058. SK., 4059. SK., 4060. SK., 4061. SK., 4064. SK., 4065. SK., 4066. SK., 4069., 4069. SK., 4070. SK., 4071. SK., 4073. SK., 4074., 4074. SK., 4075. SK., 4076. SK., 4077. SK., 4078. SK., 4079. SK., 4080. SK., 4082. SK., 4085. SK., 4086. SK., 4087. SK., 4089. SK., 4091. SK., 4094. SK., 4099. SK., 4100. SK., 4103. SK., 4104. SK., 4106. SK., 4107. SK., 4112. SK., 4113., 4113. SK., 4114. SK., 4115. SK., 4116. SK., 4119. SK., 4120. SK., ADALET, ADALET CD., AKDENİZ CD., ALİ UÇAR CD., AYANOĞLU CD., BAHÇE KAPILAR CD., BARBOROS CD., BILGIN, BİLGİN CD., ÇAĞLAR CD., ÇELEBİ CD., FİDANLIK CD., GÜMÜŞ PALA CD., İHSANİYE KARADENİZ CD., MAZHARÖZEN CD., ÖZLER, ÖZLER CD., SAHİL CD., TURAN GÜNEŞ CD., YILMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, AYDINLIK, BULDUK, ÇALYER, ÇARŞI, DELIVELI, DELİVELİ, EĞERCİLİ, KARABAŞ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, HEYKEL SK., İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇEŞME, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, GAZİLER, GEBZE OSB, KADILLI, MEVLANA, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELİTLİ mahallelerinde 1082/3. SK., 269, 3020. SK., 3313, 3313., 3317., 3317. SK, 3318, 3318., 3326., 3326. SK., 3327., 3340., 3341, 3341., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3413., 3418., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3801. SK., 3804., 3806., 3806. CD., 3810, 3811., 3812., 3813., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3840. SK., 3841, 3853., 4002., 4002. SK, 4003. SK., 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4201. SK, 4301, 4301., 4301. SK., 4303, 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 431, 4320, 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334. SK., 4337., 4341, 4341., 4439., 873/2. SK., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ANKARA, ANKARA CD., ATATÜRK CD., AYAR SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURIYET, ÇANAK SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., HİLAL SK., ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., İSTANBUL CD., İSTİKLAL CD., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KANARYA SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LALE SK., LOKMAN SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA CD., MOLLA FENERİ CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., OKUL SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SEZER SK., SILE, SÖĞÜT SK., SULTAN SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1804. SK., 1804/2. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ mahallelerinde 1802., 1802. SK., 1803/1. SK., 1803/3. SK., 1803/4. SK., 1804., 1805., 1805. SK., 5001, D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL CD., KOŞU YOLU CD., TERMINAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde AŞIROĞLU CD., CAVİT SK., ENFES SK., HAKİKAT SK., KUŞTEPE CD., NAZIR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS mahallelerinde BAŞARAN SK., CAHİDE SK., DİCLE SK., EDA SK., GENÇ SK., HAKİMİYET SK., HAMDOLSUN SK., İLKE SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., SANCAK, SANCAK SK., TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., TUZLA, ULUÇ SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde ALİBABA SK., ATMACA, ATMACA SK., BATTALGAZİ CD., BERİL SK., CİVAN SK., EGEMEN SK., ERASLAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HANDE, HANDE SK., HARUN SK., İLKNUR SK., İNÖNÜ CD., KADER, MAKUL SK., MERAL, MERAL SK., MUKADDES SK., NURSU SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, ŞELALE SK., TASLIMAN, TUZLA CD., UGURLU, ÜLKÜ SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, KÖSELER, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT mahallelerinde 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 6. CD., AGCA, AĞCA SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAN SK., CEBELİ SK., CUMHURİYET CD., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜRSOY SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SIMGE, SİMGE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.