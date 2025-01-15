15 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:20

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:20

SAKARYA ilinde 15 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, TASBURUN mahallelerinde BAĞLAR, BAĞLAR SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE (SK.) SOKAK, BIÇKIDERE SK., BÖLÜK BASI, BÖLÜK BASI CD., BÖLÜK BAŞI CD., BÖLÜKBAŞI CD., FATİH, MESELIK, MEŞELİK, OGUZLAR, PAPATYA, TASBURUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN, YONGALIK mahallelerinde 26045, 26049, 26136, AKASYA, AKASYA SK., BALLIKAYA SK., BOĞAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GAZİ (KUZULUK), GÖL, HUZUR SK., KANSU SK., KARANFİL_1, KEKEÇ SK., KIRAÇ, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MEVLANA SK., OFLU, SARMAŞIK SK., TASBURUN_1, TAŞBURUN SK., TAŞBURUN_1, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., YANIK, YANIK SK., YASEMIN, YENI, YENİ SK., YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde DEGIRMEN-, HARMAN, ORTA-, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde ESKURT, HARMANCIK, KURUDERE, KURUDERE CD., SEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14/1, 15., 15/1, 329, 329 SK., 330, 330 SK., 376, 542, 543, 543 SK., 555, 555 SK., 556, 558, 560, 561, 561 SK., 562 SK., 564, 569, 570, 572, 573, 580, ANKARA, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN, ERGUVAN CD., SEHIT ATIF ÖDÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNCİLLİ mahallelerinde 610 SK., 611 SK., ESKİ ADAPAZARI CD., HASTANE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 363 SK., 363/1 SK., 396, 396 SK., BEYAZ BELDE TATİL SİTESİ İÇİ Y, DOĞU KARADENİZ CD., LOZAN CD., ÜNIVERSITE, ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 590 SOK., 595, 596, GAZI, GAZI CD., GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGCAZ, BAĞCAZ, SÜTALAN mahallelerinde BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde 3203., 3204., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., KAVAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMBEY, İLİMBEY mahallelerinde 3406., 3407., 3412., ILIMBEY, ILIMBEY SK., İLİMBEY SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ORHANIYE, ORHANİYE, TEPECIKLER mahallelerinde 1301., 880., AMASYA, AMASYA SK., ANKARA CD. 1. ÇK., BELEDİYE SK., BENT, BENT SK., ELVAN BEY, ELVAN BEY SK., HEDİYE SK., ISTANBUL, KOÇAK SK., MUSTAFA KEMAL SK., SINAN BEY, SINAN BEY SK., SİNAN BEY SK., STAT SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde DEĞİRMEN SK., GONCAGÜL, HOCA EFENDİ CD., KALE SK., KÖSELER, KÖSELER ÇK. SK., KÖSELER SK., MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., NATO YOLU, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ÇİĞDEM SK., ERSİN CD., MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YAMAÇ, YILMAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ mahallelerinde ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., İSTANBUL DERE CD., MUSADERE, SAKARYA CD., SARAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, HACIMERCAN mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/2, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, ORTA 1, ORTA SK., YUKARI, YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, DOĞANCI mahallelerinde KONUKLU, SEBİLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde BEYAZIT, KONAK, KONAK SK., KÖKLÜ SK., KÜBRA, KÜBRA SK., NİSA, NİSA SK., SELIMIYE CD., SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOĞAZKÖY mahallelerinde 1701, 1702, 1703, 1706, 24 NOLU CD., BOGAZKÖY, BOGAZKÖY/2, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BİLGİN SK., DEVRAN, DEVRAN SK., ELVAN, GEÇİT SK., TUGBA, TUNA CD., TÜRKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1179, 1179 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1240, 1240 SK., 1244, 1244 SK., 1286 SK., ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUAPSALAR mahallelerinde 3 NOLU SK., 303 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, ADİL SK., ÇİÇEK SK., İSTİKLAL, MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 719. SK., CEMRE SK., DEMİRCİLER SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 990. SK., RAİF TUMBAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY mahallelerinde BEYZA, KAMER SK., UYAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY mahallelerinde ÇAYIR, EKİN, EKİN SK., İSTANBUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 990., RAIF TUMBAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY mahallelerinde ADAPAZARI CD., BOGAZIÇI, İBRAHİM ÖĞRETMEN SK., KAMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ESME, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde ADAPAZARI, AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, AZIM, AZİM KÜME EVLER, BOGAZIÇI CD., BOĞAZİÇİ CD., D-100 KARAYOLU, DINÇ, HALIT ÇELIKOGLU, HALİT ÇELİKOĞLU CD., IBRAHIM ÖGRETMEN, KARTOPU, RANA SK., SEBAT, YONCA SK., YUKARIDEREKÖY İÇ YOLU, ZORLU, ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 524 NOLU SK., 525 NOLU, ÇAĞLAYAN SK., ÖNDEREVLERİ SK., TANER SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 573 NOLU SK., AYAZ SK., BAYIR SK., BEŞKÖPRÜ CD., ÇAMLI SK., DİK SK., FİDELİ SK., GÜR SK., KAYAR, KAYAR SK., MALTEPE CD., MERAM, MERAM SK., NİŞAN SK., ÖNER, ÖNER SK., ÖZGÜR SK., PETEK SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR, TOYGAR SK., YAMAÇ SK., YAŞLI SK., YOKUŞDİBİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 922 NOLU, 922 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKÇAY SK., ARMUTLU, ARMUTLU SK., CENAP SK., İBRAHİM KANGAL CD., KUDRET, KUDRET SK., SARIKISLA, SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SELVİNAZ SK., SERİN SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., VAGON, VAGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 249 NOLU SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, BAGLAR, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ELMAS SK., ESEN, ESEN SK., ESEN. SK., ESEN/1, FERAH, FERAH SK., HASRET SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARDELEN SK., KEKLİK SK., KIZILCIK SK., KORULUK, KORULUK SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBAŞI SK., MERKEZ CD., MEZARLIK, MEZARLIK SK., ONUR, ONUR SK., OYLUM SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHER, SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SILA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1. SK., 1468 KÜME EVLER, 1469 KÜME EVLER, 3002 NOLU SK., 310 NOLU CD., ASIR CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, DEREBOGAZI mahallelerinde 1051. SK., 1053. SK., 7001 SK., 7002, 7002 SK., 7003 SK., 7009 SK., 7012, 7012 SK., ANKARA ASFALTI CD., ANKARA ASFALTI- CD., ATATÜRK BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATOPRAK mahallelerinde KARATOPRAK KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ_22, MERKEZ_263, MERKEZ_303, MERKEZ_331 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 00:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 20. SK., 32. SK., 33. SK., 34. SK., AHMET YESEVİ SK., ALADDİN SEZER CD., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., BARBAROS, BAYRAK, BAYRAK SK., BÖKE DERE SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, CIHADIYE-, ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DUA MEYDANI, DUA MEYDANI SK., DUA MEYDANI/1, EMEK SK., FARABI, FATIH, FATİH CD., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HAMİ SK., HASAN ÇAVUS SK., HASAN ÇAVUŞ SK., HÜR, İBNİ SİNA SK., KARAPINAR/15, KAVAKDIBI SK., KAVAKDİBİ SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEŞANLI SK., KILIÇ ASLAN SK., KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MAHMUT HÜDAI, MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MELTEM SK., MEVLANA CD., MİMAR SİNAN CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL SK., NENE HATUN SK., ORHAN KEMAL SK., ORHANGAZİ CD., SAKIN, SAKİN SK., SARAY SK., SEDAT ERYIGIT, SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., SILA, SIRADUTLAR SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., TEVFİK FİKRET SK., TÜRBE SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UĞURLU SK., UYSAL SK., VAKIF SK., YAHYA KEMAL CD., YESIM, YEŞİM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK., ZEYTİN SK., ZIYA PASA, ZIYA PASA/1, ZIYARET, ZİYA PAŞA CD., ZİYARET CD., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 12. SK., 13. SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, SELÇUK, SELÇUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.