15 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:08

Güncelleme: 15.02.2025 - 10:08

KOCAELİ ilinde 15 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK, PASADAG, PAŞADAĞ, YAYLACIK mahallelerinde ACUN, ACUN SK., AHMET PASA, AHMET PAŞA SK., AHMET YESEVİ SK., AKER SK., ALTINTAŞ SK., ALTUN SK., ARITMA YOLU, ARITMA YOLU CD., ATAK SK., ATMACA, BASER, BAŞER SK., BERAY, BEYAZ ZAMBAK, BEYAZ ZAMBAK SK., BILIR, BONCUK SK., BOZTEPE SK., ÇAĞLAR SK., ÇELİKİZ SK., ÇOBAN YILDIZI SK., ÇOBANOGLU, ÇOBANOĞLU SK., DERVİŞOĞLU SK., FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., GENÇAĞA SK., GÜNDOĞAN SK., GÜZELPARK, GÜZELPARK SK., HACI ALİ SK., HACI SEVKI, HACI ŞEVKİ SK., HOCAEFENDI, KARS, KAYABASI, KONAK, KONAK SK., KURAN SK., MEKTEP SK., MEŞELİK SK., MEVSIM, MEVSİM SK., MISIRLIOĞLU SK., NEŞELİ SK, NURİ PAŞA CD., ORKIDE, ORKIDE SK., OSMAN YILMAZ SK., ÖZBAY SK., ÖZEN SK., PIRLANTA SK., RAUF ORBAY SK., SAMYELİ SK., SENEM, SEVAL, SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞİRİN SK., YAKACIK, YAKACIK CD., YARISALANI, YARIŞALANI CD., YILMAZ SK., YILMAZLAR SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUVAKENT SİTESİ SK, ZEHRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., DERE, ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU, TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., ALA, BAHA ÖZTÜRK SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU.. CD., DERE KENARI SK., FİL SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HAZAR, İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KARŞIYAKA SK., KIVIRCIK MUSTAFA SK., KOCAMAN SK., KURDOGLU, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MILLI IRADE, SAKIR HOCA, SONBAHAR SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAKİR HOCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 17. SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., SERİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE mahallelerinde ATILLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE mahallelerinde HAVUZLUBAHÇE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ÇİÇEKLER SK., ELMALI, ELMALI SK., ILIM, ORDULU, ORDULU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKKONAK, AŞIK SK., BAGDAT, CEM SULTAN SK., CEREN, CEREN SK., GENÇLİK SK., GÖKALP, GÜLLÜ, GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., HAMAMLI SK., HÜNER, ISTIKBAL, İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR CD., KANARYA SK., KARATAY SK., KASIRGA SK., KILAVUZ SK., KUMLUCA SK., LAÇİN SK., LEYLEK, MUHABBET, MUHABBET SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., ÖZBILEN, PİYADE SK., SAKIN, SAKİN SK., SERÇE SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 424., 424. SK., SERA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALOGLU MEVKII, DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ MEVKII, KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde SORGUN, SORGUN SK., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE mahallelerinde AKSEMSEDDIN, ARZUM, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., ENGINAR, EREN, EREN SK., FETİH SK., GAZI, GAZI YENER TASKIN, GAZİ CD., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HİPODROM CD., HİPODRUM CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KAYALAR, KESER, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KORLU SK., MELEK, MUALLİM SK., OLGUN, PUMA SK., SEHERYELİ SK., TAÇ SK., TAŞ SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, YAKACIK SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., HIPODRUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde AKAĞAÇ SK., AKASYALI SK., ALTINLI SK., ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., ARSLANKAYA SK., AYŞENUR SK., BAKÜ SK., BEYLERBEYİ SK., BEYLİK SK., ÇELIKYAY, ÇELİKYAY SK., ÇINARLI, ÇINARLI SK., EMİN SK., ESENYOL SK., FABRIKA, FABRİKA SK., FEVZI ÇAKMAK, FIRAT SK., GAMZELI, GAMZELİ SK., GENÇLER SK., GÜLGONCA, GÜLGONCA SK., GÜRTAY, GÜRTAY SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., KAHYA KADIN CD, KERKÜK SK., KOCAER, KOCAER SK., KORAY SK., KORKMAZLAR, KORKMAZLAR SK., KOZALI SK., KÖPRÜBASI CD., KÖPRÜBAŞI CD., KUMLUK SK., KUMSAL SK., KUZEY SK., KÜBRA, KÜLTÜRLÜ SK., LALEZAR SK., NANE ÇIÇEGI, ORMAN GÜLÜ SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, ÖZ BURÇAK SK., ÖZSU SK., PEMBE KÖSK, PETROL SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARI LIMON, SEYITOGLU, SEYİTOĞLU SK., TAMÇELİK SK., TAN, TAN SK., UZAK SK., YUDUM SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYİ mahallelerinde FUAT ÇELEBİ SK., HÜSEYİN TOP SK., IZZET UZUNER, KÜBRA SK., MUHARREM ERTUĞ SK., RIZA PAŞA SK., SALIM DERVISOGLU, ŞEHİT BASRİ SK., ŞEHİT HACI KADİR SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT REMZİ CD., VALI ESREF, VALİ EŞREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde MEŞALE SK., NADİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRDERE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde BADE SK., BEKIR, BEKİR SK., GEÇER SK., HACI OSMAN SK., KALEMCİOĞLU SK., KARAAĞAÇ SK., SABIR SK., SEHIT KAZIM, ŞEHİT KAZIM CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde MESUT TEKKE, MESUT TEKKE SK., MÜCAHİT SK., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRCİLER mahallelerinde BEZİRHANE SK., ÇIKRIK SK., HARMAN SK., KÖPRÜ SK., MUŞ SK., YALAKDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILOVASIOSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 501. SK., 501/2., 501/2. SK., 501/3. SK., 501/4. SK., 502. SK., 503. SK., 504/1. SK., 513. SK., 513/1. SK., 513/2. SK., 513/3., 513/3. SK., 513/4. SK., 514. SK., 541. SK., 541/1. SK., 542. SK., 542/1. SK., 542/2. SK., ASALET, ASALET CD., D-100 KARAYOLU CD, YESILIRMAK, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde MEHMET GÜNEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 11. SK., 14, 14. SK., 16. SK., 4. CD., 48., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., KUYUBAŞI SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 12:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI, KÖRFEZ, PAZARKÖY, YUKARI mahallelerinde 101., 104. CD., 107. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1148. SK., 1149. SK., 201. CD., 202 CD., 202. CD., 2074. SK., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2125., 3023. SK., 3032., 3032. SK., 3089, 3142. SK., 3144. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., AKIN, AKYÜZ SK., AMİRAL, ATAK, ATİLLA SK., ATLAS, AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., CENNET, CENNET SK., CUMHUR, ÇAGDAS, ÇİFTLİK CD., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., ERTUĞRULGAZİ SK., EZGİ SK., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., HAFIZ ISMAIL, HAFIZ İSMAİL CD., HARBİŞ CD., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., I.BAYRAKTAR, INCE, İ.BAYRAKTAR CD., KADEMDERE SK., KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL, KOCAGÖL SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDIRA CD., NAİL AYDIN SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, ÖZKANLI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SARIKUM CD., SEVGI YOLU, TOPRAK SK, TURAN SK., TÜRKMENOĞLU SK., YÜKSEL SK., ZEYTİNLİK CD., ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ mahallelerinde 101. CD., 108., 109., 109. CD., 111. CD., 1115. SK., 1124. SK., 1128. SK., 1130. SK., 1132. SK., 114. CD., 1146., 1146. SK., 115. CD., 1150. SK., 1151., 1152. SK., 1159. SK., 116., 116. CD., 1160. SK., 1162. SK., 1163., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1172., 1173. SK., 1179. SK., 118., 118. CD., 1181. SK., 1182. SK., 1184., 1184. SK., 119., AHMET EROL SK., ALI OSMAN ALGÜZEY, AMİRAL CD, AYAN SK., CİVAN SK., CUMHUR SK., DUYGU, FULYA, GÖKTÜRK SK., HACI ADEMBEY SK., HACI ALİ DEMİR SK., MUAZZEZ ARUOBA SK., MUSTAFA SÖZER, MUSTAFA SÖZER SK., NECDET CALP, NECDET CALP CD., PAPATYA, PLAJ YOLU, TEPEBAŞI SK., TÜFEKCİ ALİ SK., UYGAR SK., ZEYTINLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TOPÇULAR, YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013. SK., 2015., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2077., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2087., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122. SK., 2124., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2136. SK., 2139., 2144., 2144. SK., 2145. SK., 224. SK., 226. SK., 228., 269. SK., 341. SK., 344. SK., 715. SK., 716. SK., 858., 863., 9., ALİ İHSAN PAŞA CD., ATAKENT-5 SİTESİ YOLU SK, ÇESMEALTI, ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., PIR SULTAN, SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SARAYLI CD., SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3135 SK., FURKAN, GÜREL, ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, YUKARI mahallelerinde 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3126., 3126. SK., 3149., 3149. SK., AHMET YESEVİ CD., GARİPLER SK., SABAHATTİN ZAİM CD., SEVGİ YOLU CD., VELİOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde ZEYTINLIK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARMA, ARMA SK., ERİKLİ SK., GAZANFER BİLGE SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., HAMIT KAPLAN, HAMİT KAPLAN CD., HÜRRİYET BULVAR, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., YAYLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 4. SK., 6. SK., ABANT YOLU, AKASYA SK., AMBAR SK., ANIL SK., ASIR, BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BERİL SK., BESTE SK., CAN SK., CANSU. SK., CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., ÇAMLIK CD., ÇELİK. SK., DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EKŞİ SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLMÜŞ SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, IŞIK SK., İLAYDA, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARŞILAR SK., KEFKEN BEREN, KEFKEN BESTE, KEFKEN MUTLU, KEFKEN POYRAZ, KENT SK., KINALI SK., KIR SK., KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, MELEK SK., MERKEZ CD., MESE, MESUT, MESUT SK., MEŞE SK., MEZARLIK SK., MINE, MİNE SK., NEHİR, PAPATYA SK., POLATOĞLU SK., POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SARP SK., SEHIT OGUZ KIR CD., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞEVVAL, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UGUR, YAĞIZ SK., YAKAMOZ SK., YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29. SK., 33. SK., 35. SK., 5. SK., 7. SK., AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, ANIL, AŞIR SK., ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAYRAM SK., BEREN SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DOGAN, CEBECI FIDAN, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ CD, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇELİK SK., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DEMOKRASI, DOĞAN SK., DUTLAR SK., ENGIN, ENGİN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FİLİZ SK., GİRİŞ SK., GÖKDAG, GÖLYANI, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜNAY SK., ILAYDA SK., İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KARSILAR, KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MESUT, KEFKEN OZAN, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KINALI, KIROĞLU, KOÇ SK., KÜTÜKÇÜ SK., LİMAN SK., MEHMETÇİK SK., MELTEM SK., MENEKŞE SK., MERAL SK., MİNE, MODA SK., MORMENEKSE, MUTLU SK., OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POYRAZ, SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEKER, SELVİ SK., SEN, SEYİT, SEYİT SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜKRAN, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEN, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, UYGUR, ÜNAL SK., YAKAMOZ, YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YELKENKAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ mahallelerinde KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., CAMİ SK., ÇINAR SK., DAMLA SK., DINÇ, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKIM, HAKİM SK., HÜNER SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., ŞENOL SK., TAFLAN SK., TUNÇ SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, TAHTALI mahallelerinde ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3216., 3253, 3253., 3256., 3261, 3262., DEĞİRMEN YOLU SK, ORGANIZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.